Home / MOTORI / Carburanti troppo cari, proposta limite di velocità in autostrada per ridurre consumi di benzina e diesel

Crisi energetica globale, carburanti cari e volatili ancora a lungo

I prezzi di benzina e diesel resteranno elevati e instabili in tutto il mondo, avverte Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea).

L’allarme arriva in un’intervista concessa alla rivista tedesca Der Spiegel, in cui Birol definisce l’attuale fase “la più grande crisi energetica della storia”, con effetti diretti su famiglie, imprese e trasporti.

L’epicentro del rischio è lo Stretto di Hormuz, snodo vitale per il petrolio che alimenta Europa e resto del pianeta, oggi esposto a tensioni geopolitiche e possibili interruzioni dei flussi. Le conseguenze potrebbero manifestarsi già nei prossimi mesi con carenze di carburanti in diversi Paesi europei e crescenti difficoltà per il trasporto aereo.

In sintesi:

Per l’Iea stiamo vivendo la più grave crisi energetica della storia moderna.

Lo Stretto di Hormuz è il principale punto di vulnerabilità per petrolio e carburanti.

Alcuni Paesi europei rischiano carenze di gasolio, cherosene e carburante avio entro poche settimane.

L’Iea propone aiuti mirati ai redditi bassi e limiti di velocità in autostrada.

Perché i carburanti resteranno cari e quali Paesi sono più esposti

Birol sottolinea che le interruzioni nella produzione e nelle forniture di petrolio, gas naturale e carburanti superano complessivamente le tre grandi crisi energetiche del passato messe insieme.

Anche un eventuale cessate il fuoco nelle aree di conflitto non garantirebbe un rapido ritorno alla normalità: *“Ci vorrà molto tempo prima che l’industria petrolifera e del gas raggiunga nuovamente i livelli di produzione prebellici”*, avverte.

Paesi come Bangladesh e Pakistan stanno già razionando il gas naturale per le industrie energivore, segnale di un sistema globale sotto forte stress.

Per l’Europa, il nodo è il diesel e il cherosene: *“Se la produzione globale di gasolio e cherosene non si riprenderà presto, la situazione potrebbe diventare critica per alcuni paesi europei a maggio”*, spiega Birol.

Nel frattempo, Aci Europe avverte che molti aeroporti dell’Unione rischiano una carenza “sistemica” di carburante per aerei se i transiti nello Stretto di Hormuz non torneranno “significativi e stabili” entro tre settimane.

Le contromisure proposte e gli scenari futuri per Europa e trasporti

L’Iea invita i governi a evitare misure generalizzate e costose come il taglio indiscriminato delle accise: secondo Birol, dovrebbero restare solo strumenti di emergenza temporanea, perché favoriscono anche i redditi più alti senza ridurre realmente i consumi.

Più efficace, per il direttore dell’Iea, è un sostegno diretto e mirato ai nuclei a basso reddito, tramite trasferimenti forfettari scollegati dai livelli di consumo energetico.

Un’altra leva immediata riguarda la mobilità: *“La Germania dovrebbe prendere in considerazione l’introduzione di un limite di velocità sulle autostrade”*, afferma Birol, citando analisi secondo cui una riduzione di 10 km/h potrebbe tagliare i consumi nazionali di petrolio fino al 6%.

Per il trasporto aereo europeo, la combinazione di domanda in crescita, tensioni militari e dipendenza dallo Stretto di Hormuz rischia di tradursi in tagli di voli, aumento dei prezzi dei biglietti e priorità di rifornimento per tratte considerate strategiche.

In questo contesto, la capacità dell’Europa di accelerare su efficienza energetica, diversificazione delle rotte e stoccaggi di emergenza diventerà decisiva per contenere l’impatto di una crisi che, secondo l’Iea, non si esaurirà nel breve periodo.

FAQ

Perché benzina e diesel resteranno così cari nei prossimi mesi?

I prezzi resteranno alti perché le interruzioni nella produzione e nelle forniture di petrolio e carburanti superano quelle delle precedenti grandi crisi energetiche.

Che ruolo ha lo Stretto di Hormuz nella crisi energetica attuale?

Lo Stretto di Hormuz è un choke point strategico da cui transita una quota cruciale dell’export mondiale di petrolio e carburanti raffinati.

Quali rischi immediati corre l’Europa su gasolio e cherosene?

L’Europa rischia carenze di gasolio e cherosene già da maggio se la produzione globale non si riprenderà rapidamente.

Cosa propone l’Iea per aiutare le famiglie più vulnerabili?

L’Iea propone sostegni finanziari mirati e forfettari ai redditi bassi, invece di tagli generalizzati alle accise sui carburanti.

Quali sono le fonti alla base di questa analisi sulla crisi energetica?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.