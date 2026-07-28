Taglio delle accise sul diesel: risparmio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Governo : sconto temporaneo di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto.

: sconto temporaneo di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto. Il taglio unisce 14 centesimi di accisa e 3 di IVA.

La benzina resta esclusa per rincari meno marcati nelle ultime settimane.

Il costo stimato della misura è di circa 125 milioni di euro.

Riassunto generato con AI

Diesel, taglio temporaneo alla pompa

Il Governo ha attivato dal 28 luglio un taglio temporaneo sul prezzo del gasolio in Italia: fino al 6 agosto il diesel costa 17 centesimi in meno al litro. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene mentre le tensioni sui mercati internazionali hanno spinto verso l’alto i prezzi dei carburanti, con effetti più evidenti proprio sul gasolio.

La misura riguarda automobilisti e imprese che utilizzano diesel, ma non si applica alla benzina. L’obiettivo dichiarato dall’esecutivo è contenere il rincaro e riportare il prezzo del gasolio sotto, o almeno vicino, alla soglia di 2 euro al litro, particolarmente rilevante nel periodo delle partenze estive.

Lo sconto è valido dal 28 luglio al 6 agosto: per il 28 e 29 luglio è stato previsto attraverso decreto ministeriale, mentre dal 30 luglio al 6 agosto opera il decreto legge. La durata limitata conferma il carattere emergenziale dell’intervento, legato all’evoluzione della crisi internazionale e alla volatilità delle quotazioni energetiche.

Come funziona lo sconto e perché manca la benzina

I 17 centesimi di riduzione sono formati da 14 centesimi di accisa e da circa 3 centesimi derivanti dal minore importo dell’IVA, applicata al prezzo finale. Prima dell’entrata in vigore, il diesel self service era indicato attorno a 2,185 euro al litro; il taglio può alleggerire il costo del pieno, pur senza garantire stabilmente un prezzo inferiore a 2 euro.

Secondo una stima del Codacons, per un rifornimento di 50 litri il risparmio può arrivare a 8,5 euro. La scelta di intervenire soltanto sul gasolio dipende dall’andamento dei rincari: il diesel, tradizionalmente favorito da accise più basse per sostenere l’autotrasporto, ha subito aumenti superiori alla benzina ed è arrivato a costare di più.

Il riallineamento delle accise avviato con l’ultima legge di Bilancio aveva già ridotto il divario storico tra i due carburanti. La guerra in Medio Oriente, con l’attenzione sullo Stretto di Hormuz, e l’aumento della domanda di gasolio hanno poi aggravato la pressione sui prezzi. È stato inoltre prorogato per luglio il credito d’imposta destinato all’autotrasporto.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato l’onere in circa 125 milioni di euro, coperti da accise mobili di giugno, sanzioni Antitrust e Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Ha anche richiamato l’andamento del Brent, sceso sotto 90 dollari dopo avere superato 100 dollari al barile la settimana precedente, in relazione alle prospettive di tregua tra Stati Uniti e Iran.

Dopo il 6 agosto, prezzi ancora da monitorare

Dopo il 6 agosto non è definito quale misura subentrerà. Il Governo potrebbe valutare nuovi interventi oppure ricorrere alle accise mobili, che secondo alcune stime offrirebbero uno sconto inferiore, tra 7 e 10 centesimi al litro.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: “Faremo tutto quello che possiamo per non lasciare soli i cittadini e chi manda avanti la nazione”. Matteo Salvini ha escluso aumenti sulle sigarette e ha indicato possibili contributi da banche ed energia; l’ipotesi tabacchi, attribuita a Giovanbattista Fazzolari, avrebbe incontrato l’opposizione anche di Antonio Tajani.

FAQ

Quanto diminuisce il prezzo del diesel?

Sì, il gasolio beneficia di una riduzione complessiva di 17 centesimi al litro: 14 centesimi di accisa e circa 3 centesimi di IVA.

Fino a quando vale lo sconto diesel?

Sì, la misura temporanea resta valida dal 28 luglio fino al 6 agosto, salvo eventuali nuovi provvedimenti dell’esecutivo.

La benzina riceve lo stesso taglio?

No, la benzina non è inclusa perché nelle ultime settimane ha registrato aumenti meno rilevanti rispetto al gasolio.

Quanto si risparmia con un pieno?

Sì, su un rifornimento di circa 50 litri il risparmio stimato dal Codacons può raggiungere 8,5 euro.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Motori.it, Today e punto-informatico.it.