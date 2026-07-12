12 Luglio 2026

Home / EVENTI / IFA 2026 amplia a Berlino format e spazi per tecnologia, industria e pubblico

La notizia in sintesi

IFA 2026 si terrà a Berlino dal 4 all’8 settembre.

si terrà a dal 4 all’8 settembre. Debuttano Robots on the Runway, RoboCup e nuovi spazi tematici.

L’ICC Berlin ospiterà stampa e operatori, senza accesso ai visitatori.

L’edizione punta a superare i risultati registrati dalla fiera nel 2025.

(Riassunto generato con AI)

IFA 2026 prepara a Berlino un’edizione orientata a elettronica di consumo, innovazione e connessione tra industria e pubblico, in programma dal 4 all’8 settembre. La manifestazione, presentata alla stampa e agli operatori italiani, amplia format, aree espositive e iniziative culturali per coinvolgere brand globali, retailer, creator e nuove generazioni. L’obiettivo è consolidare il ruolo dell’evento come piattaforma europea in cui l’esposizione dei prodotti si lega a scoperta, lancio commerciale e distribuzione.

Un ecosistema tra tecnologia, pubblico e mercato

La strategia illustrata da Leif Lindner, CEO di IFA Management GmbH, descrive una fiera pensata per far convergere interessi B2C e B2B. Lindner definisce IFA uno spazio in cui “global brands, retailer, creator e consumatori si incontrano e in cui i momenti B2C si trasformano in risultati B2B”. La formula chiarisce la direzione dell’edizione 2026: l’attenzione non è rivolta soltanto ai prodotti esposti, ma alla loro capacità di generare relazioni tra filiere, contenuti e audience.

Tra i nuovi format figurano Robots on the Runway, presentato come una sfilata dedicata ai robot, e RoboCup, competizione tra automi di nuova generazione. Verranno inoltre estesi gli spazi per la produzione di contenuti, con aree dedicate a beauty tech, indie gaming, outdoor cooking, mobilità e smart living. L’ampliamento tematico mira a raggiungere buyer e retailer, senza trascurare creator, Gen Z e Gen Alpha, pubblici considerati centrali nell’evoluzione della manifestazione.

Il Sommergarten, area esterna destinata a show e concerti, resterà uno dei poli di attrazione del programma. Con IFA Moments, invece, la fiera intende uscire dal perimetro tradizionale attraverso podcast, attivazioni e contenuti culturali. L’impostazione mette insieme intrattenimento e attività professionali, un elemento coerente con la volontà di allargare la presenza della fiera oltre i confini dell’esposizione di settore.

I numeri e il nuovo ruolo dell’ICC Berlin

I risultati del 2025 costituiscono il riferimento per l’edizione successiva: IFA ha registrato 220.000 visitatori provenienti da 140 Paesi, con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Gli espositori sono stati 1.900, da 49 Paesi, mentre media e creator presenti hanno superato quota 4.400. La componente retail ha raggiunto una presenza internazionale del 67%, in aumento del 10% su base annua.

Per la prima volta, IFA 2026 utilizzerà anche l’ICC Berlin, edificio simbolo della città rimasto chiuso per anni. La struttura entrerà nel percorso operativo come spazio riservato alla stampa e agli operatori. Per ragioni di sicurezza non sarà accessibile ai visitatori, ma il suo impiego segnala l’estensione funzionale della manifestazione.

La sfida, alla luce dei dati disponibili, sarà trasformare la crescita quantitativa in una presenza ancora più integrata tra mercato, cultura e intrattenimento. IFA punta così a superare la sola dimensione fieristica, mantenendo però il rapporto con espositori, retail e professionisti come asse concreto del proprio sviluppo. Il successo dell’edizione 2026 dipenderà dalla capacità di far convivere queste funzioni in un unico appuntamento internazionale.

FAQ

Quando si svolgerà IFA 2026?

Sì, IFA 2026 è in programma a Berlino dal 4 all’8 settembre.

Quali nuovi format arriveranno a IFA?

Sì, le principali novità annunciate sono Robots on the Runway, una sfilata di robot, e RoboCup, sfida tra automi.

Quali aree tematiche saranno ampliate?

Sì, la fiera prevede nuove aree per beauty tech, indie gaming, outdoor cooking, mobilità, smart living e creazione di contenuti.

L’ICC Berlin sarà aperto al pubblico?

No, l’ICC Berlin sarà destinato a stampa e operatori e non sarà accessibile ai visitatori per ragioni di sicurezza.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Wired Italia.