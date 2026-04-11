michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Sinner Alcaraz, orario e canale per seguire in chiaro la finale Masters 1000 di Montecarlo

Sinner Alcaraz, orario e canale per seguire in chiaro la finale Masters 1000 di Montecarlo

Innovazione e regole UE, l’equilibrio che decide il futuro tecnologico europeo

Al Centro Studi Americani di Roma si è svolto un confronto strategico su come l’Unione europea stia regolando l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale. L’incontro, promosso da Meta e Adnkronos, ha riunito esponenti di governo, parlamento, industria e associazioni per discutere l’impatto delle norme su competitività, diritti e filiere produttive. Al centro, l’intervento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il caso degli smart glasses, settore in cui l’Europa mantiene una rara leadership industriale. Il dibattito, svoltosi a Roma negli ultimi giorni, ha evidenziato perché l’“ipertrofia regolatoria” possa frenare investimenti e capacità di innovare, sollevando il tema del “diritto all’innovazione” come nuova frontiera delle politiche pubbliche europee.

In sintesi:

  • Confronto a Roma su rapporto tra innovazione, regolazione europea e competitività industriale.
  • Focus su intelligenza artificiale e smart glasses, con l’Italia protagonista tramite EssilorLuxottica.
  • Critiche a ipertrofia regolatoria UE che genera incertezza e frena investimenti tecnologici.
  • Proposta di riconoscere un “diritto all’innovazione” per cittadini e imprese europee.

Norme UE, smart glasses e diritto all’innovazione sotto esame

Dal dibattito è emersa una visione condivisa: lo sviluppo tecnologico e l’intelligenza artificiale non sono più solo leve economiche, ma strumenti che condizionano direttamente l’esercizio dei diritti fondamentali. Accesso alla salute, inclusione sociale, informazione, partecipazione democratica e produttività dipendono sempre più dalla diffusione di dispositivi digitali avanzati.
In questo quadro, la regolazione europea è percepita come decisiva ma spesso lenta e ridondante. Il rischio, sottolineato da diversi relatori, è produrre regole superate al momento dell’entrata in vigore, con un effetto depressivo sulla competitività globale dell’Europa.
Il caso dei dispositivi indossabili, e in particolare degli smart glasses, è indicato come banco di prova: l’Europa e l’Italia, con realtà come EssilorLuxottica, conservano un ruolo industriale di vertice. Tuttavia norme come il Regolamento UE sulla sostituibilità delle batterie possono incidere pesantemente su design, sicurezza, costi e sostenibilità industriale, mettendo a rischio intere filiere.

Più in generale, i partecipanti hanno parlato di “ipertrofia regolatoria”: un eccesso di norme, autorità competenti e frammentazione tra Stati membri che aumenta l’incertezza giuridica e rallenta decisioni e investimenti.
Accanto al tema delle regole, è emerso un nodo culturale: in Europa l’innovazione viene spesso percepita come rischio da contenere, in netto contrasto con l’approccio di Stati Uniti e Cina, dove la corsa al primato tecnologico è parte centrale delle strategie economiche, industriali e militari.
Da qui la proposta di un cambio di paradigma: semplificare il quadro regolatorio e riconoscere l’innovazione come interesse pubblico primario. Il concetto di “diritto all’innovazione” viene reinterpretato come diritto dei cittadini a beneficiare dei progressi tecnologici, in parallelo ai diritti sociali conquistati nel Novecento.

Europa tra ritardi digitali, geopolitica e rischio marginalizzazione

Il confronto al Centro Studi Americani ha evidenziato anche il ritardo europeo su infrastrutture digitali e capacità computazionale, proprio mentre cresce la domanda di potenza di calcolo ed energia per l’IA generativa e i servizi avanzati. Numerosi interventi hanno sottolineato che l’Europa non può limitarsi a inseguire innovazioni progettate altrove, ma deve dotarsi di politiche industriali, energetiche e di ricerca in grado di anticipare le trasformazioni settoriali.
Sul piano geopolitico, la posta in gioco è la rilevanza stessa dell’Europa nello scenario globale: la capacità di coniugare sostenibilità ambientale, tutela dei diritti e sviluppo tecnologico senza che uno di questi pilastri soffochi gli altri.
L’esito del dibattito è chiaro: la vera sfida non è scegliere tra regolazione e innovazione, ma costruire un quadro normativo agile e prevedibile che renda le regole un fattore abilitante per l’innovazione, anziché un vincolo che spinge talenti e investimenti verso altri continenti.

FAQ

Perché la regolazione europea può frenare l’innovazione tecnologica?

Perché è spesso lenta e complessa, producendo norme già superate all’applicazione, con incertezza giuridica che scoraggia investimenti e rallenta lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Perché il caso degli smart glasses è considerato strategico per l’Europa?

Perché rappresenta uno dei pochi segmenti di elettronica di consumo dove Europa e Italia, con EssilorLuxottica, mantengono una leadership industriale globale significativa.

Cosa si intende per “diritto all’innovazione” nel dibattito europeo?

Si intende il riconoscimento, per cittadini e imprese, di poter accedere, sviluppare e beneficiare dei progressi tecnologici come nuovo diritto fondamentale.

Qual è il principale rischio dell’ipertrofia regolatoria nell’Unione europea?

Il rischio è creare un ecosistema frammentato e burocratico che rallenta l’adozione di tecnologie emergenti e favorisce la delocalizzazione verso mercati più agili.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache