Metro 2039 arriva su PC, PS5 e Xbox Series X|S con karma narrativo

5 Settembre 2026

5 Settembre 2026/Home/INTERNET/Metro 2039 arriva su PC, PS5 e Xbox Series X|S con karma narrativo

La notizia in sintesi

  • Metro 2039 uscirà il 4 febbraio 2027.
  • Il gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
  • Il trailer dello State of Play mostra gameplay su PS5 Pro.
  • Il sistema del karma influenzerà il percorso narrativo.

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Metro 2039 uscirà il 4 febbraio 2027

4A Games ha fissato al 4 febbraio 2027 l’uscita di Metro 2039, nuovo capitolo della serie post-apocalittica destinato a PC, PS5 e Xbox Series X|S. L’annuncio è arrivato durante lo State of Play, attraverso un trailer di gameplay che ha mostrato l’avventura in azione su PS5 Pro e ha precisato la finestra di lancio anticipata all’Xbox Games Showcase di giugno. Il gioco riporta i giocatori tra tunnel sotterranei e aree di superficie, affidando la vicenda a un nuovo protagonista, lo Straniero, per un racconto ancora in parte avvolto dal mistero.

La data interessa una community già ampia: il titolo ha superato un milione di inserimenti nelle liste dei desideri, segnale dell’attesa per il ritorno della saga.

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Gameplay, ray tracing e una struttura più concentrata

Il trailer concentra l’attenzione sugli scontri con avversari umani, dopo le precedenti presentazioni dedicate soprattutto agli ambienti cupi e alle creature. Il protagonista attraversa anche una struttura che appare ospedaliera in pieno giorno, quindi affronta soldati associati al gruppo di Hunter, indicato come possibile antagonista principale. Le sequenze mostrano armi differenti e accessori, compresi mirini red dot, elementi che richiamano la raccolta e la personalizzazione dell’equipaggiamento già note nella serie.

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Youtube video

Sul versante tecnico, la demo acquisita su PS5 Pro usa la modalità Prestazioni a 60 fotogrammi al secondo con ray tracing attivo; 4A Games ha annunciato che su Xbox Series X la modalità combinerà 4K, 60 fps e ray tracing. Le specifiche complete e le ulteriori modalità grafiche saranno comunicate nei prossimi mesi. Il trailer suggerisce inoltre un impianto più focalizzato e lineare rispetto agli spazi più ampi di Metro Exodus, pur mantenendo l’alternanza fra sotterranei e superficie.

La progressione conserverà il sistema del karma: le azioni del giocatore produrranno conseguenze sul percorso. È un dato rilevante perché lega la maggiore concentrazione del percorso alle scelte, non soltanto alla qualità visiva.

Preordini e dettagli tecnici attesi nei prossimi mesi

Con la data fissata, Metro 2039 entra nella fase che precede l’apertura dei preordini, prevista nel corso dell’anno. 4A Games dovrà chiarire configurazioni tecniche e modalità grafiche su tutte le piattaforme, mentre l’interesse commerciale è già misurabile attraverso oltre un milione di wishlist. Per chi segue la serie, il dato più concreto non è soltanto il salto tecnico: il ritorno del karma rende le decisioni una componente dichiarata dell’avanzamento narrativo.

FAQ

Quando esce Metro 2039?

Metro 2039 sarà disponibile dal 4 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, secondo 4A Games.

Su quali piattaforme arriverà Metro 2039?

Il lancio riguarda PC, PS5 e Xbox Series X|S; il materiale dello State of Play è stato mostrato su PS5 Pro.

Quali prestazioni sono state annunciate su console?

La modalità Prestazioni su PS5 Pro punta a 60 fps con ray tracing attivo, mentre Xbox Series X includerà anche il 4K.

Chi è il protagonista di Metro 2039?

Lo Straniero è il nuovo personaggio controllato dal giocatore, al centro di una vicenda mantenuta volutamente in parte misteriosa.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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