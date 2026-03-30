Home / INTERNET / TIM fatture duplicate nella posta elettronica come funziona la nuova truffa che svuota il conto

Truffa email che imita TIM: cosa succede, a chi e perché

Una nuova truffa email colpisce in queste settimane i clienti di TIM in tutta Italia, sfruttando un finto doppio pagamento di una fattura elettronica di marzo 2026. Il messaggio, graficamente simile alle comunicazioni ufficiali dell’operatore, invita a chiedere un rimborso urgente entro 24 ore, tramite un link che rimanda a una pagina di phishing. L’obiettivo dei cybercriminali è sottrarre credenziali di accesso, dati personali e bancari delle vittime. Il provider TIM non ha alcun ruolo nell’invio delle mail fraudolente, che usano loghi e nomi dell’azienda per creare fiducia e panico, spingendo gli utenti a cliccare senza effettuare verifiche preventive.

In sintesi:

Nuova truffa email imita TIM con finta fattura elettronica pagata due volte.

con finta fattura elettronica pagata due volte. Il testo promette un rimborso immediato tramite un link a pagina di phishing.

Il senso di urgenza: rimborso da richiedere entro 24 ore o viene perso.

Consigli degli esperti: non cliccare, verificare sempre sui canali ufficiali TIM.

Come riconoscere la falsa email TIM sul doppio pagamento fattura

La mail fraudolenta sfrutta un pretesto plausibile: *“Desideriamo informarla che la sua bolletta elettronica per il mese di marzo 2026 è stata pagata due volte”*. L’oggetto è: *“La tua fattura elettronica è stata pagata due volte”*.

Per aumentare la credibilità, i truffatori hanno inserito loghi, colori e grafiche riconducibili a TIM, ma alcuni dettagli tradiscono l’origine non ufficiale. L’apertura del messaggio inizia con un informale “ciao”, seguito non da nome e cognome ma dall’indirizzo email del destinatario: uno stile lontano dagli standard professionali delle comunicazioni dell’operatore, che normalmente includono riferimenti come il codice cliente o dati contrattuali.

Il cuore del raggiro è il finto rimborso: *“Per avviare la procedura di rimborso, la preghiamo di cliccare sul link qui sotto: tim.it-customer-portal.com”*. L’indirizzo, solo apparentemente legato a TIM, porta invece a una pagina di phishing progettata per carpire dati sensibili attraverso moduli di login o form di pagamento, aprendo la strada ad accessi non autorizzati e possibili frodi economiche.

Urgenza artificiale e prevenzione: come proteggere dati e denaro

La leva principale della truffa è il senso di urgenza: *“Importante: La richiesta di rimborso deve essere completata entro 24 ore, altrimenti perderà il diritto al rimborso”*. Un limite temporale così rigido è incoerente con le procedure di un grande operatore come TIM, che in caso di doppio pagamento gestirebbe il rimborso con canali verificabili e senza scadenze lampo.

Gli esperti di sicurezza raccomandano di non cliccare mai sui link contenuti in email inattese, soprattutto quando annunciano rimborsi, problemi di fatturazione o richieste urgenti di aggiornare dati di pagamento. Prima di agire, è essenziale controllare con attenzione mittente, tono del messaggio, presenza di riferimenti contrattuali e, in caso di dubbio, contattare direttamente TIM tramite app ufficiale, sito istituzionale o call center, ignorando completamente i collegamenti presenti nella mail sospetta. Questa prudenza riduce drasticamente il rischio di furto di credenziali e frodi online.

FAQ

Come capire se l’email TIM sul doppio pagamento è falsa?

È falsa se usa toni informali, non riporta nome e codice cliente, include link sospetti e impone urgenza estrema sul rimborso.

Cosa fare se ho cliccato sul link della finta email TIM?

È necessario cambiare subito le password, avvisare la banca se inseriti dati di pagamento e contattare l’assistenza ufficiale TIM.

TIM invia mai rimborsi tramite link in email?

Generalmente no: i rimborsi avvengono su fatture successive o con procedure verificate da area clienti o canali ufficiali.

Come verificare un sospetto problema di fatturazione TIM?

Bisogna accedere direttamente all’area clienti ufficiale TIM, usare l’app o chiamare il servizio clienti, mai tramite link ricevuti.

Qual è la fonte delle informazioni su questa truffa email?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.