Microsoft valuta l’ipotesi di ridurre o abbandonare Steam per i giochi Xbox

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Microsoft valuta scenari per la propria presenza nel mercato PC.

valuta scenari per la propria presenza nel mercato PC. L’ipotesi riguarda una possibile riduzione dei giochi Xbox su Steam .

. L’indiscrezione nasce dalle dichiarazioni del giornalista Jez Corden .

. Non esistono conferme ufficiali né decisioni imminenti comunicate dall’azienda.

Riassunto generato con AI

Microsoft valuta il futuro dei giochi Xbox su Steam

Microsoft starebbe discutendo possibili evoluzioni della sua strategia nel mercato PC, incluso uno scenario teorico in cui i giochi Xbox potrebbero non essere più pubblicati su Steam. L’indiscrezione è stata riferita nelle ultime ore da Jez Corden, giornalista di Windows Central, durante il podcast Xbox Two.

Il tema riguarda la presenza della società di Redmond sulle piattaforme digitali e la volontà di rafforzare il proprio ecosistema commerciale. Al momento, però, Microsoft non ha diffuso dichiarazioni ufficiali e non emergono elementi per indicare un cambiamento già deciso o vicino.

Corden ha spiegato di conoscere alcuni piani relativi al modo in cui Microsoft intende presentarsi su PC, senza affermare che l’uscita da Steam sia stata approvata. La possibilità, quindi, resta confinata a una riflessione interna e non equivale a una svolta operativa.

La cautela è centrale anche perché Steam di Valve mantiene un peso rilevante nella distribuzione videoludica per computer. Per Microsoft, rinunciare a quella vetrina significherebbe modificare profondamente il rapporto con una parte consistente del pubblico PC.

Ecosistema proprietario, margini e rischi commerciali

La logica dietro lo scenario ipotizzato è economica: vendere attraverso canali di terze parti come Steam, Epic Games Store o GOG comporta commissioni che non verrebbero trattenute con la stessa modalità da uno store proprietario. Secondo quanto riportato, la commissione tradizionale può arrivare al 30% delle vendite effettuate attraverso piattaforme esterne.

Un maggiore accentramento sul Microsoft Store consentirebbe dunque a Microsoft di cercare margini più elevati e un controllo più diretto sulla propria offerta PC. Questa valutazione acquisisce rilievo nel contesto del futuro hardware Xbox next-gen, indicato dalle indiscrezioni con il nome in codice Xbox Helix.

Le stesse voci collegano la macchina a un possibile prezzo superiore a PS6, anche per il costo dell’APU Magnus integrata. In tale quadro, massimizzare le entrate software diventerebbe un obiettivo commerciale coerente, ma non prova l’esistenza di un piano per lasciare Steam.

Il punto critico è la propensione degli utenti PC ad acquistare dove già si concentra l’offerta. Le fonti sottolineano che il Microsoft Store ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative anche con titoli di richiamo, mentre Steam conserva una forte preferenza tra i giocatori.

Per questo Corden ha successivamente ridimensionato l’interpretazione delle sue parole su X: ritiene poco probabile un abbandono totale, perché Microsoft lascerebbe sul tavolo ricavi molto consistenti. L’indiscrezione va quindi letta come segnale strategico, non come annuncio.

Xbox Helix può diventare il banco di prova

Il possibile arrivo di Xbox Helix potrebbe offrire a Microsoft l’occasione per ridefinire l’integrazione fra hardware, store e servizi digitali. Non è però stabilito che questa evoluzione richieda l’uscita da Steam.

La conseguenza più concreta, per ora, è l’attenzione sul modello PC di Xbox: l’azienda potrebbe cercare un equilibrio tra vendite dirette e accesso alla più ampia platea disponibile su Valve. La scelta futura dipenderà dal rapporto tra margini, visibilità e abitudini d’acquisto.

FAQ

Microsoft smetterà di pubblicare giochi Xbox su Steam?

No, non risulta alcuna decisione ufficiale di Microsoft: l’eventuale abbandono di Steam è descritto soltanto come scenario teorico discusso internamente.

Chi ha diffuso l’indiscrezione su Steam?

Sì, l’indiscrezione è stata sollevata da Jez Corden di Windows Central durante un recente episodio del podcast Xbox Two.

Perché Microsoft potrebbe privilegiare il proprio store?

Sì, un ecosistema proprietario permetterebbe potenzialmente a Microsoft di ridurre l’impatto delle commissioni applicate dalle piattaforme di distribuzione esterne.

Che ruolo avrebbe Xbox Helix nella strategia?

Sì, Xbox Helix viene indicata come possibile occasione per ripensare l’ecosistema Xbox, ma non conferma alcuna uscita dei giochi da Steam.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì: nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti, incluse Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.