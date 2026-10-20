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Meliconi lancia Gentle Protect per parquet e pavimenti delicati

Meliconi lancia Gentle Protect per parquet e pavimenti delicati

20 Ottobre 2026

20 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Meliconi lancia Gentle Protect per parquet e pavimenti delicati

La notizia in sintesi

  • Meliconi presenta a ottobre 2026 Gentle Protect, detergente per pavimenti delicati destinato a robot e scope elettriche lavapavimenti.
  • La formula è a pH neutro, contiene olio di avocado ed è non schiumogena.
  • Il dosaggio indicato è un tappo da circa 30 ml per la pulizia ordinaria, due per interventi intensivi.
  • Il flacone da un litro, prodotto in Italia, ha un prezzo consigliato di 9,99 euro.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Meliconi GENTLE PROTECT, Detergente per Parquet e Pavimenti Delicati | 1L, Detergente per Robot Lavapavimenti e Scope Elettriche con Olio di Avocado, pH Neutro, Non Schiumogeno, Non lascia Aloni

DETERGENTE PER ROBOT E SCOPE ELETTRICHE: GENTLE PROTECT è il detergente Meliconi studiato per robot lavapavimenti e scope elettriche con funzione lavaggio, compatibile con tutte le marche. La formula non schiumogena è ideale per l’utilizzo nei dispositivi di lavaggio. · SPECIFICO PER PARQUET E SUPERFICI DELICATE: la formula a pH neutro pulisce efficacemente rispettando le superfici più delicate. Ideale per parquet, marmo, travertino, ardesia, pietra naturale, cotto e altre superfici sensibili. · PULIZIA PROFONDA SENZA ALONI: rimuove efficacemente lo sporco quotidiano e lascia i pavimenti puliti e uniformi. La formula non schiumogena favorisce un’asciugatura rapida senza lasciare aloni.

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Un detergente per lavare parquet e superfici delicate con robot e scope elettriche lavapavimenti: è Gentle Protect, la novità presentata da Meliconi per ottobre 2026. Il prodotto, realizzato in Italia, viene proposto in un flacone da un litro al prezzo consigliato di 9,99 euro. La formulazione a pH neutro e senza schiuma è destinata alla pulizia domestica con apparecchi di tutte le marche, secondo le indicazioni dell’azienda.

Il lancio riguarda l’incontro tra due esigenze: l’impiego di sistemi elettrici per il lavaggio e la manutenzione di materiali che richiedono attenzione alle finiture. Il nuovo detergente è infatti destinato non soltanto al legno, ma anche a marmo, cotto, ardesia, travertino e pietra naturale. Meliconi lo propone quindi per abitazioni nelle quali sono presenti pavimentazioni diverse, da trattare con lo stesso prodotto.

La formula per parquet e superfici delicate

La composizione di Gentle Protect comprende olio di avocado naturale. A questo ingrediente l’azienda attribuisce un’azione nutriente sul legno, un contributo alla protezione dall’umidità e al mantenimento della brillantezza del parquet. Si tratta delle funzioni dichiarate per la formula, che affianca all’azione detergente l’attenzione alle caratteristiche delle superfici trattate.

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621041 3D GENTLE PROTECT 2026 amb1 PALCHETTO

Il pH neutro è un altro degli elementi sui quali si concentra la proposta. Il detergente è stato formulato, secondo Meliconi, per pulire senza alterare le finiture e i trattamenti protettivi dei pavimenti indicati. La destinazione d’uso comprende dunque sia il parquet sia materiali lapidei e cotto, senza limitarsi a una sola tipologia di rivestimento domestico.

Perché una formula senza schiuma

Accanto alla compatibilità con le superfici, il prodotto è stato sviluppato per l’impiego nei sistemi di lavaggio degli elettrodomestici. La caratteristica dichiarata è l’assenza di schiuma: una scelta che, nelle indicazioni del produttore, serve a ridurre gli accumuli nei condotti e negli ugelli dei robot e a contribuire alla conservazione delle componenti interne degli apparecchi.

Meliconi indica inoltre un’asciugatura rapida, senza aloni e senza un successivo risciacquo. Queste prestazioni fanno parte delle caratteristiche attribuite dall’azienda al detergente per l’uso quotidiano. La compatibilità dichiarata riguarda robot e scope elettriche lavapavimenti di tutte le marche; la formulazione non schiumogena è quindi proposta come caratteristica comune per entrambe le categorie di dispositivi.

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Dosaggio, confezione e prezzo

Per la pulizia ordinaria, le istruzioni prevedono di versare un tappo dosatore, corrispondente a circa 30 ml, nel serbatoio dell’acqua pulita del robot o della scopa lavapavimenti. Per interventi più intensivi, la quantità indicata sale a due tappi. Il dosaggio viene così distinto in base al tipo di pulizia, mantenendo come riferimento il tappo della confezione.

Il detergente contiene anche una fragranza, descritta dal produttore come delicata e persistente. Il flacone da un litro è dotato di una chiusura di sicurezza per bambini. Alla produzione interamente italiana si affianca un prezzo al pubblico consigliato di 9,99 euro: è questa la cifra indicata per la confezione presentata in occasione del lancio.

Con Gentle Protect, Meliconi estende la propria offerta per la cura della casa e la manutenzione degli elettrodomestici al lavaggio dei pavimenti delicati. Il prodotto riunisce, nelle specifiche dichiarate, l’impiego su più materiali e quello nei sistemi automatici o elettrici di pulizia: due destinazioni che definiscono il nuovo ingresso nella gamma.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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