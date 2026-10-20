20 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Meliconi lancia Gentle Protect per parquet e pavimenti delicati

La notizia in sintesi Meliconi presenta a ottobre 2026 Gentle Protect, detergente per pavimenti delicati destinato a robot e scope elettriche lavapavimenti.

La formula è a pH neutro, contiene olio di avocado ed è non schiumogena.

Il dosaggio indicato è un tappo da circa 30 ml per la pulizia ordinaria, due per interventi intensivi.

Il flacone da un litro, prodotto in Italia, ha un prezzo consigliato di 9,99 euro.

Un detergente per lavare parquet e superfici delicate con robot e scope elettriche lavapavimenti: è Gentle Protect, la novità presentata da Meliconi per ottobre 2026. Il prodotto, realizzato in Italia, viene proposto in un flacone da un litro al prezzo consigliato di 9,99 euro. La formulazione a pH neutro e senza schiuma è destinata alla pulizia domestica con apparecchi di tutte le marche, secondo le indicazioni dell’azienda.

Il lancio riguarda l’incontro tra due esigenze: l’impiego di sistemi elettrici per il lavaggio e la manutenzione di materiali che richiedono attenzione alle finiture. Il nuovo detergente è infatti destinato non soltanto al legno, ma anche a marmo, cotto, ardesia, travertino e pietra naturale. Meliconi lo propone quindi per abitazioni nelle quali sono presenti pavimentazioni diverse, da trattare con lo stesso prodotto.

La formula per parquet e superfici delicate

La composizione di Gentle Protect comprende olio di avocado naturale. A questo ingrediente l’azienda attribuisce un’azione nutriente sul legno, un contributo alla protezione dall’umidità e al mantenimento della brillantezza del parquet. Si tratta delle funzioni dichiarate per la formula, che affianca all’azione detergente l’attenzione alle caratteristiche delle superfici trattate.

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Il pH neutro è un altro degli elementi sui quali si concentra la proposta. Il detergente è stato formulato, secondo Meliconi, per pulire senza alterare le finiture e i trattamenti protettivi dei pavimenti indicati. La destinazione d’uso comprende dunque sia il parquet sia materiali lapidei e cotto, senza limitarsi a una sola tipologia di rivestimento domestico.

Perché una formula senza schiuma

Accanto alla compatibilità con le superfici, il prodotto è stato sviluppato per l’impiego nei sistemi di lavaggio degli elettrodomestici. La caratteristica dichiarata è l’assenza di schiuma: una scelta che, nelle indicazioni del produttore, serve a ridurre gli accumuli nei condotti e negli ugelli dei robot e a contribuire alla conservazione delle componenti interne degli apparecchi.

Meliconi indica inoltre un’asciugatura rapida, senza aloni e senza un successivo risciacquo. Queste prestazioni fanno parte delle caratteristiche attribuite dall’azienda al detergente per l’uso quotidiano. La compatibilità dichiarata riguarda robot e scope elettriche lavapavimenti di tutte le marche; la formulazione non schiumogena è quindi proposta come caratteristica comune per entrambe le categorie di dispositivi.

Dosaggio, confezione e prezzo

Per la pulizia ordinaria, le istruzioni prevedono di versare un tappo dosatore, corrispondente a circa 30 ml, nel serbatoio dell’acqua pulita del robot o della scopa lavapavimenti. Per interventi più intensivi, la quantità indicata sale a due tappi. Il dosaggio viene così distinto in base al tipo di pulizia, mantenendo come riferimento il tappo della confezione.

Il detergente contiene anche una fragranza, descritta dal produttore come delicata e persistente. Il flacone da un litro è dotato di una chiusura di sicurezza per bambini. Alla produzione interamente italiana si affianca un prezzo al pubblico consigliato di 9,99 euro: è questa la cifra indicata per la confezione presentata in occasione del lancio.

Con Gentle Protect, Meliconi estende la propria offerta per la cura della casa e la manutenzione degli elettrodomestici al lavaggio dei pavimenti delicati. Il prodotto riunisce, nelle specifiche dichiarate, l’impiego su più materiali e quello nei sistemi automatici o elettrici di pulizia: due destinazioni che definiscono il nuovo ingresso nella gamma.