24 Luglio 2026

Home / INTERNET / Instagram introduce “Sostituisci audio” per i post già pubblicati

La notizia in sintesi

Instagram permette di cambiare l’audio di post e caroselli già pubblicati.

permette di cambiare l’audio di post e caroselli già pubblicati. Like, commenti, condivisioni e contenuto visivo restano invariati dopo la modifica.

La procedura passa dal menu del post, quindi da Modifica e Audio.

Il cambio di musica non offre vantaggi confermati nell’algoritmo della piattaforma.

(Riassunto generato con AI)

Instagram rende modificabile la musica dei post

Instagram ha introdotto nelle ultime ore Sostituisci Audio, funzione che consente agli utenti di cambiare la traccia musicale associata a post e caroselli già pubblicati nell’app. La novità riguarda chi ha pubblicato contenuti nel feed e vuole correggere una canzone, sostituire un audio non più adatto o aggiornare la colonna sonora senza cancellare il post. L’intervento avviene direttamente sulla pubblicazione esistente, nella piattaforma di Meta, e risponde a una richiesta storica di creator, utenti e brand.

Finora, modificare o rimuovere una canzone significava eliminare il contenuto e caricarlo di nuovo, perdendo interazioni, visualizzazioni e posizione nella griglia del profilo. Con il nuovo strumento, invece, restano invariati foto, video, didascalia, tag e cronologia dell’engagement. Il cambiamento riguarda esclusivamente l’audio, selezionabile dalla libreria musicale di Instagram, mentre chi aprirà il post ascolterà la nuova traccia impostata.

Come funziona e quali limiti restano

La procedura indicata dalle fonti è lineare: si apre il post interessato, si tocca il menu con i tre puntini, si seleziona Modifica e poi Audio o l’opzione Sostituisci Audio. A quel punto l’utente può scegliere una nuova canzone dalla libreria e salvare l’aggiornamento. Il post non viene ripubblicato e conserva quindi like, commenti, condivisioni e visualizzazioni già accumulati.

La funzione è confermata per post del feed e caroselli, mentre non risultano conferme ufficiali sulla sua estensione ai Reels. Può risultare utile anche quando un brano viene silenziato per questioni di copyright, oppure quando una musica caricata per errore deve essere sostituita. Secondo la ricostruzione di Luca Viscardi per MisterGadget.Tech, lo strumento si inserisce nella linea di aggiornamenti che rende meno statici i contenuti già pubblicati, dopo la possibilità di riordinare elementi di un carosello.

Per creator e brand, il vantaggio concreto è gestionale: un contenuto evergreen può essere aggiornato nella sua componente sonora senza sacrificare lo storico costruito nel tempo. Money.it segnala inoltre che i brand possono intervenire sui contenuti sponsorizzati e modificare la traccia più volte. Non è però una leva automatica di crescita organica: Jimmy O’Keefe, responsabile marketing dei prodotti per creator di Instagram, ha chiarito che il cambio audio non migliora il posizionamento né rimette in circolazione un post datato.

Un aggiornamento utile, non un rilancio algoritmico

L’annuncio attribuito ad Adam Mosseri, responsabile di Instagram, mette al centro una correzione pratica più che una nuova funzione creativa. La possibilità di sostituire l’audio elimina un passaggio penalizzante per chi aveva già raccolto interazioni su un contenuto. La conseguenza più rilevante è una maggiore manutenzione del catalogo editoriale: feed, campagne e pubblicazioni di archivio potranno essere aggiornati senza azzerarne la continuità pubblica.

Resta essenziale distinguere l’editing dalla distribuzione: l’audio può essere modernizzato, ma non esistono indicazioni che la modifica generi da sola nuova visibilità.

FAQ

Come cambio musica a un post Instagram?

Sì, apri il post, tocca i tre puntini, scegli Modifica, seleziona Audio e salva una nuova traccia dalla libreria di Instagram.

Si perdono like cambiando l’audio?

No, like, commenti, condivisioni e visualizzazioni accumulate restano associati al post esistente, perché il contenuto non viene eliminato né ripubblicato.

Sostituisci Audio funziona sui caroselli?

Sì, la funzione è confermata per i post del feed e per i caroselli già pubblicati, mantenendo immagini, video, caption e tag.

Il cambio audio aumenta la visibilità?

No, Jimmy O’Keefe indica che la sostituzione della traccia non migliora il posizionamento né fa circolare maggiormente contenuti pubblicati mesi o anni prima.

Come è stata verificata questa novità?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti MisterGadget.Tech e Money.it.