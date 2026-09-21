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Final Fantasy VII Revelation supera le 100 ore di contenuti

21 Settembre 2026

21 Settembre 2026/Home/INTERNET/Final Fantasy VII Revelation supera le 100 ore di contenuti

La notizia in sintesi

  • Final Fantasy VII Revelation uscirà l’8 aprile 2027 su quattro piattaforme.
  • Naoki Hamaguchi stima fino a 100 ore per completare tutti i contenuti.
  • Il director ha completato il gioco 46 volte durante lo sviluppo.
  • Due DLC approfondiranno le storie di Sephiroth e Vincent.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Final Fantasy VII Revelation punta su scala e accessibilità

Square Enix pubblicherà Final Fantasy VII Revelation, capitolo conclusivo della trilogia remake di Final Fantasy VII, l’8 aprile 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Il director Naoki Hamaguchi ha illustrato un progetto pensato per eguagliare la durata di Rebirth, con una partita completa comprensiva di campagna, attività secondarie e contenuti finali che potrebbe superare le 100 ore. L’obiettivo è offrire un vasto viaggio conclusivo per Cloud e i suoi compagni, senza imporre ogni attività ai giocatori interessati soprattutto alla storia.

La strategia combina quindi quantità di contenuti, controlli approfonditi sul prodotto e strumenti per rendere più fluida la progressione narrativa.

Playtest, spazio richiesto e DLC dopo il lancio

Hamaguchi ha dichiarato di aver completato Final Fantasy VII Revelation 46 volte durante lo sviluppo, distribuendo le verifiche tra storia principale, combattimenti, asset e singoli elementi della build. Il director ha spiegato che un controllo totale richiederebbe facilmente oltre cento ore, motivo per cui i playtest vengono suddivisi per aree e priorità. Anche nei viaggi promozionali, ha riferito, utilizza le pause per verificare la versione più recente del gioco con un controller PS5.

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Le dimensioni del progetto potrebbero riflettersi anche nello spazio d’installazione: la stima preliminare è nell’ordine di 200 GB, dato ancora in definizione. Per limitare gli ostacoli alla fruizione, i minigiochi non saranno obbligatori per finire la campagna e sarà possibile saltare i filmati. Dopo il lancio sono previste due espansioni, intitolate Sephiroth e Vincent the Turks, attese tra l’inverno 2027 e la primavera 2028. Il modello dichiarato è Intermission: contenuti focalizzati sui personaggi, mentre la loro collocazione temporale resta riservata.

La gestione dei contenuti sarà decisiva

L’ampiezza annunciata rende centrale l’equilibrio tra esplorazione libera e ritmo della storia. La scelta di separare minigiochi e campagna principale indica che Square Enix punta a soddisfare sia chi vuole completare ogni attività sia chi preferisce arrivare rapidamente alla conclusione narrativa. I DLC dedicati a Sephiroth e Vincent estenderanno inoltre il supporto post-lancio, una formula che Rebirth non aveva adottato.

FAQ

Quanto durerà Final Fantasy VII Revelation?

Una partita con campagna, attività secondarie e contenuti finali potrebbe richiedere fino a 100 ore, secondo la stima del director.

Quando uscirà Final Fantasy VII Revelation?

L’uscita è fissata per l’8 aprile 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Quanto spazio potrebbe occupare il gioco?

La stima iniziale indica circa 200 GB di spazio d’installazione, ma Square Enix considera il dato ancora in fase di definizione.

Quali DLC arriveranno dopo il lancio?

Le espansioni Sephiroth e Vincent the Turks approfondiranno i due personaggi e sono previste tra inverno 2027 e primavera 2028.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, insieme a giornalismo qualificato e specializzato.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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