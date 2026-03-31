Home / MOBILE / vivo V70 e V70 FE debuttano in Italia con fotocamere ZEISS avanzate e autonomia prolungata

vivo V70 e V70 FE, nuova offensiva sulla fascia media italiana

I nuovi vivo V70 e vivo V70 FE arrivano sul mercato smartphone italiano puntando sulla fotografia avanzata e su autonomie record. I dispositivi, sviluppati da vivo in collaborazione con ZEISS, sono destinati alla fascia media premium e saranno disponibili in Italia dal 2 aprile 2026, con promozioni dedicate online e presso le principali catene di elettronica. L’obiettivo è presidiare il segmento dei cameraphone accessibili, offrendo sensori fino a 200 MP, zoom spinto, funzioni AI evolute e batterie fino a 7.000 mAh. In parallelo, il nuovo sistema OriginOS 6 garantisce cinque anni di aggiornamenti, integrando strumenti di produttività e funzioni basate su Google Gemini Assistant per consolidare la fiducia degli utenti più esigenti.

In sintesi:

vivo V70 con fotocamere ZEISS , teleobiettivo 50 MP e video 4K a 60 fps.

con fotocamere , teleobiettivo 50 MP e video 4K a 60 fps. vivo V70 FE con sensore da 200 MP , zoom 30x e batteria da 7.000 mAh .

con sensore da , zoom 30x e batteria da . OriginOS 6 offre cinque generazioni di aggiornamenti Android e funzioni AI integrate.

offre cinque generazioni di aggiornamenti Android e funzioni AI integrate. Prezzi da 699 euro con promozioni, rate tramite retailer e operatori come WINDTRE.

Dotazione fotografica, autonomia e materiali: cosa cambia tra V70 e V70 FE

Il vivo V70 è il modello più orientato alla fotografia ritrattistica. Il modulo posteriore integra una principale ZEISS OIS da 50 MP (sensore 1/1.56″), un Super Teleobiettivo ZEISS da 50 MP con OIS e sensore da 1/1.95″, e un ultra‑grandangolare ZEISS da 8 MP. Davanti, una ZEISS Selfie Camera da 50 MP con autofocus abilita anche la registrazione 4K a 60 fps, per la prima volta nella serie V.

Sul piano software spicca la Modalità Palco AI, ottimizzata per concerti e spettacoli: consente di seguire l’artista con zoom fino a 10x mantenendo definizione e fedeltà cromatica. Le opzioni ZEISS Multifocal Portrait permettono ritratti con diversi piani focali e bokeh in stile professionale.

Il design del vivo V70 utilizza una struttura in lega di alluminio aerospaziale e un display OLED Ultra Clear da 6,59 pollici, risoluzione 1.5K e refresh a 120 Hz, con cornici di soli 1,25 mm. Lo sblocco è affidato a un sensore ultrasonico 3D sotto lo schermo, funzionante anche con dita bagnate.

La batteria BlueVolt da 6.500 mAh supporta la ricarica FlashCharge 90W. Le certificazioni IP68 e IP69 garantiscono resistenza a immersioni e getti ad alta pressione, mentre la 10-Facet Drop Resistance dichiara protezione contro cadute fino a 1,8 metri.

Il vivo V70 FE adotta una strategia diversa, privilegiando la massima risoluzione. La Modalità High Resolution da 200 MP sfrutta un sensore da 1/1.56″ con stabilizzazione ottica certificata CIPA 4.0 e zoom fino a 30x. La funzione Ultra-Clear Photo Crop consente di ritagliare porzioni dell’immagine fino al 900% di zoom, mantenendo un livello di dettaglio adatto alla condivisione social e all’editing avanzato.

La batteria sale a 7.000 mAh, sempre con ricarica 90W, e promette fino a 43,8 ore di riproduzione continua su YouTube, un dato rilevante per creator e heavy user. Il chip scelto è il MediaTek Dimensity 7360-Turbo, abbinato a display AMOLED 1.5K e doppi speaker stereo simmetrici per una fruizione multimediale più immersiva.

Entrambi i modelli utilizzano OriginOS 6 basato su Android, con la promessa di cinque generazioni di aggiornamenti di sistema e cinque anni di patch di sicurezza, un elemento sempre più decisivo per chi valuta l’acquisto a medio termine.

L’interfaccia introduce Origin Island, una zona dinamica nella parte alta del display per notifiche e informazioni contestuali, insieme alle funzioni Copy & Go, Drag & Go e Suggestion Island per ridurre i passaggi operativi tipici del multitasking.

Sul fronte AI, l’integrazione con Google Gemini Assistant viene affiancata da Sottotitoli AI per trascrizioni e traduzioni in tempo reale e da Creazione AI per la generazione assistita di testi, documenti e contenuti social, rafforzando l’appeal in ambito produttività e studio.

La strategia commerciale in Italia è articolata. Il vivo V70 sarà in vendita dal 2 aprile 2026 a 699 euro, con una Speed Promo il 1° aprile che prevede uno sconto immediato di 100 euro. Su Amazon, il prezzo di lancio scende a 649 euro con voucher del 5%.

Le colorazioni del vivo V70 includono Alpine Gray, Authentic Black e Sandalwood Brown (quest’ultima esclusiva online). Il vivo V70 FE arriva in Muse Purple e Ocean Blue, rivolgendosi esplicitamente a un pubblico giovane e attento al design.

Oltre allo store ufficiale vivo e ad Amazon, la distribuzione coinvolge Unieuro, Euronics e MediaWorld, con sconti di 30 euro per gli iscritti ai programmi fedeltà e opzioni di finanziamento a tasso zero. L’operatore WINDTRE propone infine i dispositivi a partire da 14,99 euro al mese per 30 mesi, con piano servizi da 12,99 euro.

Impatto sul mercato italiano e scenari per la fascia media 2026

Con la serie vivo V70, il marchio cinese alza ulteriormente l’asticella nel segmento medio, portando funzioni tipiche dei top di gamma – come teleobiettivi ZEISS, autonomie oltre i due giorni e cinque anni di supporto software – su fasce di prezzo più accessibili.

Per il mercato italiano, sempre più orientato a rapporti qualità/prezzo aggressivi, l’abbinata tra forti credenziali fotografiche, design robusto certificato IP68/IP69 e piani di rateizzazione tramite retailer e operatori potrebbe spostare l’attenzione da ex top di gamma scontati verso mid‑range nativi del 2026. La reazione dei competitor determinerà se la fotografia computazionale e le batterie maggiorate diventeranno lo standard minimo nella fascia 500‑700 euro.

FAQ

Quando esce vivo V70 in Italia e a che prezzo?

Il vivo V70 arriva in Italia il 2 aprile 2026 a 699 euro, con Speed Promo il 1° aprile a 599 euro.

Qual è la differenza principale tra vivo V70 e V70 FE?

La differenza principale riguarda la fotocamera: V70 punta su ottiche ZEISS e teleobiettivo, V70 FE su sensore principale da 200 MP.

Quanti anni di aggiornamenti software garantisce la serie vivo V70?

La serie vivo V70 offre cinque generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza, in linea con gli standard premium.

La batteria del vivo V70 FE quanto dura nell’uso multimediale?

La batteria da 7.000 mAh del vivo V70 FE garantisce fino a 43,8 ore di riproduzione continua su YouTube con ricarica rapida 90W.

Da quali fonti sono state ricavate e verificate queste informazioni?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.