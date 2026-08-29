29 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Le foto della città distrutta dall’alluvione in Nepal sono generate dall’AI

La notizia in sintesi Due immagini sull’alluvione in Nepal del 26 agosto 2026 sono state diffuse come autentiche.

Il rilevatore di OpenAI le ha identificate come generate con strumenti dell’azienda.

I ponti e le distanze tra le scene non coincidono in un confronto fotografico verificabile.

La città ritratta richiama Beni Bazar, lontana dalle zone colpite dal Bhotekoshi.

Le false immagini dell’alluvione in Nepal

Open, nell’analisi firmata da David Puente, ha verificato due fotografie diffuse sui social come presunto confronto “prima e dopo” dell’inondazione che ha colpito il Nepal il 26 agosto 2026. Le immagini mostravano prima una cittadina colorata in una valle montana e poi edifici distrutti da un corso d’acqua trasformato in fango.

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La narrazione associata agli scatti sosteneva che un “fiume sacro” avesse spazzato via un’intera città. Tuttavia, il controllo con lo strumento di rilevazione di OpenAI ha attribuito sia l’immagine del “prima”, sia quella del “dopo”, sia la composizione che le univa alla categoria “Generato con strumenti OpenAI”.

La verifica è rilevante perché le fotografie collegavano una tragedia reale a contenuti visivi non autentici, alterando l’identificazione dei luoghi e la comprensione dell’evento. Le immagini non documentano quindi gli effetti dell’alluvione nelle località colpite dalla piena improvvisa del fiume Bhotekoshi.

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Il caso mostra come una grafica costruita per apparire plausibile possa sfruttare immagini di disastri e geografie riconoscibili per acquisire credibilità nelle condivisioni. L’assenza del nome della città nel post originale ha reso ancora più difficile verificare subito la corrispondenza tra fotografia, località e calamità descritta.

Il riscontro tecnico indicato da Open riguarda strumenti di intelligenza artificiale di OpenAI e viene affiancato da un’analisi visiva. La verifica non si limita quindi al messaggio pubblicato online, ma confronta elementi concreti delle due scene presentate come sequenza temporale.

Ponti diversi e luoghi lontani

Un primo elemento emerso dall’analisi riguarda i ponti visibili sul fiume. Nella fotografia del “prima” i due attraversamenti hanno una distanza relativa diversa rispetto a quella mostrata nell’immagine del “dopo”, un’incongruenza incompatibile con due riprese dello stesso luogo dalla medesima prospettiva.

In un autentico confronto fotografico tra prima e dopo un’alluvione, strutture permanenti come ponti, rive e incroci devono mantenere rapporti spaziali coerenti. La variazione osservata da Open indica invece che le due immagini non descrivono la stessa struttura fisica, nonostante siano state presentate come prova di una distruzione avvenuta nello stesso punto.

La cittadina colorata della prima fotografia non è indicata nelle condivisioni, ma secondo l’analisi assomiglia fortemente a Beni Bazar, capoluogo del distretto di Myagdi, nella provincia di Gandaki. Il centro è collocato tra i fiumi Kali Gandaki e Myagdi e presenta facciate colorate tipiche dei nuclei commerciali dell’area.

Un video aereo autentico di Beni Bazar, richiamato nella verifica, mostra una morfologia compatibile con quella evocata dall’immagine del “prima”. Questa somiglianza geografica non trasforma però la fotografia virale in una testimonianza attendibile dell’alluvione del 26 agosto 2026.

Le località travolte dalla piena del Bhotekoshi erano infatti Timure, Syaphrubesi e Rasuwagadhi, nel distretto di Rasuwa. Beni Bazar dista circa 355 chilometri da Rasuwa e il percorso stradale supera le 11 ore, secondo i dati riportati nell’analisi.

La distanza tra le aree conferma che la scena attribuita alla catastrofe non può essere usata per identificare il territorio effettivamente colpito. Il contenuto combina dunque un evento reale, un riferimento geografico impreciso e immagini artificiali presentate come documentazione.

La procedura descritta da David Puente unisce il rilevatore di OpenAI al confronto tra dettagli architettonici e alla localizzazione territoriale. Questo approccio consente di distinguere un’immagine credibile a prima vista da una prova fotografica verificabile attraverso fonti e riferimenti coerenti.

Il rilevatore ha dato lo stesso esito anche sulle immagini recuperate singolarmente da altri post stranieri. La ripetizione dell’esito sulle versioni separate e sulla grafica composita rafforza l’attribuzione delle immagini a strumenti OpenAI.

Il rischio per chi cerca informazioni affidabili

La conseguenza più immediata riguarda la qualità delle informazioni che circolano durante emergenze e calamità. Un’immagine generata artificialmente può essere condivisa come se mostrasse un luogo preciso, mentre nel caso verificato non coincide né con le strutture rappresentate né con il distretto investito dalla piena.

Il riferimento a Beni Bazar evidenzia inoltre come una località reale possa essere associata impropriamente a un disastro avvenuto altrove. La corretta distinzione tra Myagdi e Rasuwa evita di attribuire danni, distruzioni o conseguenze a comunità non indicate dalla ricostruzione dei fatti.

Per valutare contenuti analoghi, risultano decisivi l’origine dell’immagine, la coerenza dei dettagli e l’identificazione del luogo. Nel caso delle foto sul Nepal, tutti e tre gli elementi convergono verso una conclusione: non sono fotografie autentiche dell’alluvione descritta.

La verifica pubblicata da Open rientra in un progetto di Meta dedicato al contrasto delle notizie false e della disinformazione sulle sue piattaforme. L’episodio conferma che il contesto geografico e il controllo delle fonti restano necessari anche quando una foto appare emotivamente convincente.

FAQ

Le foto dell’alluvione in Nepal sono autentiche?

Il rilevatore di OpenAI ha classificato entrambe le immagini e la composizione come “Generato con strumenti OpenAI”, escludendole come documentazione fotografica attendibile dell’evento.

Quando sarebbe avvenuta l’alluvione citata nei post?

La piena improvvisa del fiume Bhotekoshi viene collocata al 26 agosto 2026 e ha interessato Timure, Syaphrubesi e Rasuwagadhi nel distretto di Rasuwa.

Quale città ricorda l’immagine del prima?

La scena richiama fortemente Beni Bazar, capoluogo del distretto di Myagdi nella provincia del Gandaki, stretta tra i fiumi Kali Gandaki e Myagdi.

Perché il confronto prima e dopo non è credibile?

I due ponti mostrano distanze relative differenti nelle immagini. Strutture permanenti riprese dallo stesso punto dovrebbero invece conservare una disposizione coerente.

Come è stata svolta la verifica delle immagini?

L’analisi approfondita e la verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Open, precedono la supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione di ogni articolo.