Copyright e IA, autori e musicisti contro le Big Tech

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Kirk Wallace Johnson contesta l’uso dei suoi libri nei dataset IA.

contesta l’uso dei suoi libri nei dataset IA. Autori, illustratori e musicisti chiedono tutela del copyright contro le Big Tech.

Il caso Anthropic distingue tra ebook piratati e opere acquistate legalmente.

distingue tra ebook piratati e opere acquistate legalmente. Le sentenze possono ridefinire trasparenza, licenze e valore della creatività.

Riassunto generato con AI

Copyright e IA, lo scontro tra creativi e Big Tech

Kirk Wallace Johnson, scrittore statunitense, è tra gli autori che hanno avviato azioni legali contro aziende di intelligenza artificiale per il presunto impiego non autorizzato di opere protette da copyright nell’addestramento dei modelli. Il caso si inserisce in una mobilitazione che coinvolge autori, illustratori e musicisti, soprattutto negli Stati Uniti, dove le cause stanno definendo i confini tra innovazione tecnologica e proprietà intellettuale.

Secondo quanto riportato da The Verge, Johnson ha trovato i propri libri in un dataset reso ricercabile da The Atlantic. Le opere indicate sono The Feather Thief e The Fishermen and the Dragon, associate a processi di addestramento di sistemi IA. La domanda centrale è se le aziende possano utilizzare contenuti protetti senza un consenso esplicito, e a quali condizioni.

I casi giudiziari e il nodo dell’addestramento

Johnson si è rivolto a uno studio legale già impegnato in una causa contro Anthropic per conto di altri autori, ritenendo l’azione giudiziaria uno strumento per difendere il valore del lavoro creativo. La contestazione non riguarda soltanto l’eventuale mancato pagamento di licenze, ma l’uso delle opere come materiale di base per modelli capaci di generare nuovi contenuti.

Sarah Andersen, illustratrice e fumettista, ha promosso con altri creativi un’azione contro Stability AI, Midjourney, DeviantArt e Runway AI. La scrittrice Andrea Bartz, coinvolta nella causa contro Anthropic, ha dichiarato di essersi sentita “violata” vedendo anni di lavoro ridotti a risorsa per addestrare modelli artificiali.

Nel settore musicale, Sam Kogon ha accusato Google di avere usato dati provenienti da YouTube per strumenti di IA musicale. Il punto, per gli artisti indipendenti, è il possibile impatto sulla sostenibilità economica di chi produce opere originali e deve competere con contenuti generati dagli algoritmi.

La distinzione che può orientare il mercato

Il procedimento che ha coinvolto Anthropic ha prodotto un passaggio rilevante: l’azienda è stata ritenuta responsabile per l’uso di ebook piratati nell’addestramento di Claude, con un accordo economico record e la distruzione del materiale ottenuto illegalmente. Al tempo stesso, i giudici hanno ritenuto che l’impiego di libri acquistati legalmente e successivamente scansionati possa rientrare nel fair use.

Questa distinzione lascia aperto il confronto su trasparenza, provenienza dei dati e consenso. Le future decisioni potranno incidere sulle pratiche di addestramento e sulle tutele disponibili per i creativi.

FAQ

Quali opere ha trovato Kirk Wallace Johnson?

Sì, Johnson ha indicato The Feather Thief e The Fishermen and the Dragon in un dataset reso ricercabile da The Atlantic.

Quali aziende cita la causa di Sarah Andersen?

Sì, l’azione menziona Stability AI, Midjourney, DeviantArt e Runway AI, insieme alle contestazioni avanzate da altri creativi.

Che cosa riguarda il caso Anthropic?

Sì, riguarda l’uso di ebook piratati per addestrare Claude: l’esito ha previsto un accordo economico record e la distruzione del materiale ottenuto illegalmente.

Il fair use risolve tutte le controversie?

No, il fair use resta oggetto di dibattito: i giudici hanno valutato separatamente i libri acquistati legalmente e poi scansionati per l’addestramento.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.