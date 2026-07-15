15 Luglio 2026

Home / FINTECH / Debito pubblico italiano a 3.181,1 miliardi a maggio: +26,6 miliardi

La notizia in sintesi

Banca d’Italia : debito pubblico a 3.181,1 miliardi di euro a maggio.

: debito pubblico a 3.181,1 miliardi di euro a maggio. L’aumento mensile è di 26,6 miliardi, secondo i dati ufficiali.

Il fabbisogno pubblico e la liquidità del Tesoro spiegano gran parte della crescita.

spiegano gran parte della crescita. Entrate tributarie statali in aumento del 2,6% rispetto a maggio 2025.

(Riassunto generato con AI)

Debito pubblico italiano al massimo storico

Il debito delle amministrazioni pubbliche italiane, rilevato dalla Banca d’Italia, è salito a maggio a 3.181,1 miliardi di euro, con un incremento di 26,6 miliardi rispetto al mese precedente. Il dato, diffuso oggi, fotografa la situazione finanziaria dell’Italia dopo un mese segnato dall’aumento del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e dalla crescita delle disponibilità liquide del Tesoro.

Secondo l’istituto centrale, il debito cresce perché lo Stato deve coprire i propri fabbisogni finanziari e mantenere riserve di liquidità, oltre a registrare gli effetti tecnici legati alle emissioni e ai rimborsi dei titoli. Il livello raggiunto rappresenta un nuovo record storico in valore assoluto, ma il dato va letto distinguendo le componenti che hanno inciso nel singolo mese.

“L’incremento riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche”, ha indicato la Banca d’Italia, collegando il rialzo anche alle disponibilità del Tesoro, ai titoli indicizzati all’inflazione e alle variazioni dei cambi.

Fabbisogno, liquidità e domanda di BTP

Nel dettaglio, 13,4 miliardi dell’aumento derivano dal fabbisogno delle amministrazioni pubbliche. Altri 9,5 miliardi sono legati alla crescita delle disponibilità liquide del Tesoro, salite a 51,9 miliardi, mentre 3,6 miliardi dipendono da scarti e premi di emissione e rimborso, rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e variazioni dei tassi di cambio.

A maggio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 44,7 miliardi, in aumento del 2,6%, cioè 1,1 miliardi, rispetto a maggio 2025. Il miglioramento delle entrate non ha quindi evitato la crescita del debito nel mese considerato, perché il fabbisogno e la gestione della liquidità hanno avuto un peso superiore.

Il quadro segnala una dinamica del debito ancora elevata, influenzata anche dall’impatto dei bonus edilizi degli anni passati sulle entrate e sul fabbisogno statale. Tuttavia, la domanda per i titoli pubblici resta un elemento rilevante: ad aprile gli investitori stranieri hanno acquistato circa 22,5 miliardi di titoli, mentre le famiglie hanno effettuato acquisti netti per 2,1 miliardi.

Nei primi quattro mesi dell’anno, gli acquisti di BTP da parte di investitori esteri e famiglie hanno più che compensato le riduzioni effettuate da Banca d’Italia, banche e assicurazioni domestiche. A giugno, inoltre, il BTP Italia Sì ha raccolto 8,84 miliardi e il precedente BTP Valore 2032 aveva ricevuto 16,22 miliardi di ordini.

Il nodo resta la velocità della crescita

La sostenibilità del debito non dipende soltanto dal valore assoluto raggiunto, ma dalla capacità dello Stato di finanziarsi e dalla stabilità della domanda di titoli. I dati sugli acquisti indicano che BTP e strumenti rivolti al risparmio retail continuano ad attirare capitali, anche in presenza di rendimenti più alti.

La conseguenza da monitorare resta però il ritmo di crescita tendenziale: al netto delle riserve di liquidità, su base annua il debito è aumentato di oltre 122 miliardi. Per la finanza pubblica, il punto decisivo sarà contenere il fabbisogno senza indebolire la fiducia degli investitori.

FAQ

Quanto è il debito pubblico italiano?

Sì, a maggio il debito delle amministrazioni pubbliche era pari a 3.181,1 miliardi di euro, secondo la rilevazione della Banca d’Italia.

Di quanto è aumentato il debito?

Sì, rispetto al mese precedente il debito pubblico è aumentato di 26,6 miliardi di euro, principalmente per fabbisogno e maggiori riserve liquide.

Perché il Tesoro ha aumentato la liquidità?

Sì, le disponibilità liquide del Tesoro sono cresciute di 9,5 miliardi e hanno raggiunto 51,9 miliardi, contribuendo all’aumento complessivo del debito.

Come sono cambiate le entrate tributarie?

Sì, le entrate tributarie statali di maggio sono salite a 44,7 miliardi, con un incremento del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2025.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Investireoggi.