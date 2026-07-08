8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Eagle Pictures porta La casa: il rogo del male in 320 cinema italiani

porta in 320 cinema italiani Il film è il sesto capitolo della saga Evil Dead , firmato da Sébastien Vaniček

, firmato da La storia segue Alice , vedova intrappolata in una famiglia posseduta dai Deadite

, vedova intrappolata in una famiglia posseduta dai Deadite Le fonti evidenziano violenza domestica, body horror e autonomia narrativa del capitolo

(Riassunto generato con AI)

Il ritorno di Evil Dead in sala

La casa: il rogo del male, distribuito da Eagle Pictures, arriva nelle sale italiane da mercoledì 8 luglio come uscita di punta della nuova settimana cinematografica, con 320 schermi. Il film, diretto da Sébastien Vaniček e prodotto nell’universo creato da Sam Raimi, è il sesto capitolo della saga Evil Dead e si presenta come una storia autonoma, pensata per essere seguita anche senza una conoscenza completa dei precedenti.

Al centro c’è Alice, interpretata da Souheila Yacoub, che dopo la morte del marito raggiunge la casa isolata dei suoceri per affrontare il lutto. Quello che dovrebbe essere un rifugio si trasforma però in un incubo familiare, quando il Male si manifesta e i presenti vengono progressivamente posseduti dai Deadite.

Il perché dell’interesse attorno al film sta nel doppio peso dell’operazione: da un lato il rilancio commerciale di un franchise storico dell’horror, dall’altro il tentativo di aggiornare i suoi temi attraverso una lettura più contemporanea della violenza dentro la famiglia.

Horror fisico e lettura contemporanea

Le fonti convergono su un punto: Sébastien Vaniček prova a lasciare un segno personale dentro una saga già molto riconoscibile. Il film insiste sul body horror, sugli effetti artigianali e sulla centralità del corpo ferito, una costante della serie, ma lega il Male a dinamiche più concrete e riconoscibili, in particolare alla violenza domestica e alla mascolinità tossica.

Secondo le ricostruzioni, il personaggio di Alice diventa così una final girl non soltanto chiamata a sopravvivere, ma anche a reagire a un contesto oppressivo che precede l’irruzione soprannaturale. La casa di famiglia non è soltanto il luogo dell’assedio: è il contenitore di ostilità pregresse, rancori e rapporti malati che il franchise trasforma in possessione.

Nel cast compaiono anche Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Tandi Wright ed Erroll Shand. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaniček con Florent Bernard, mentre l’operazione si inserisce nella fase più recente della saga dopo La casa del 2013 e La casa – Il risveglio del male del 2023.

Dal punto di vista industriale, l’uscita è quella con la maggiore copertura settimanale. Box Office segnala anche una stima d’incasso di 2,3 milioni di euro secondo MeteoCinema, a fronte dei 3 milioni chiusi in Italia dal capitolo precedente. Il dato non è una previsione definitiva, ma indica l’aspettativa di mercato attorno a un titolo che punta su un brand forte e su una proposta horror netta, in controtendenza rispetto al weekend precedente.

Un test importante per il franchise

Il nuovo capitolo sarà osservato soprattutto per la sua capacità di tenere insieme fedeltà alla mitologia e rinnovamento del linguaggio. Le fonti sottolineano riferimenti al Libro dei Morti e alla genealogia narrativa della saga, ma anche la libertà concessa a giovani autori chiamati da Sam Raimi e Rob Tapert a espandere l’universo Evil Dead.

Se il pubblico premierà questa formula, La casa: il rogo del male potrebbe confermare che il franchise conserva ancora spazio non solo come marchio storico dell’orrore, ma come contenitore capace di assorbire paure sociali più attuali.

FAQ

Quando esce La casa: il rogo del male?

Sì, esce in Italia da mercoledì 8 luglio, distribuito da Eagle Pictures secondo le fonti fornite.

In quanti cinema arriva il film?

Sì, arriva inizialmente in 320 cinema italiani, risultando il titolo con la copertura più ampia della settimana.

Serve aver visto gli altri Evil Dead?

Sì, no in pratica: il film è descritto come capitolo autonomo, anche se contiene riferimenti utili per chi conosce già la saga.

Di cosa parla il nuovo capitolo?

Sì, racconta di Alice, vedova che raggiunge i suoceri in una casa isolata dove il Male scatena possessioni e violenza familiare.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Box Office, ComingSoon.it e Movieplayer.it.