12 Novembre 2026

/ Home/SPETTACOLI & CINEMA/Star Wars, il primo film torna restaurato nei cinema italiani

Il film originale di Star Wars tornerà nei cinema italiani il 18 febbraio 2027 in una versione restaurata, mentre il 26 maggio arriverà Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy con Ryan Gosling. Sono le due uscite cinematografiche attorno alle quali Disney e Lucasfilm hanno costruito il programma per i cinquant’anni della saga: dodici mesi di appuntamenti che comprenderanno anche la seconda stagione di Ahsoka, un documentario sulla lavorazione del primo film, concerti e collezioni dedicate all’anniversario.

Le iniziative partiranno a gennaio 2027 e coinvolgeranno cinema, Disney+, eventi dal vivo e prodotti su licenza. Sono previsti inoltre pubblicazioni d’archivio e aggiornamenti dell’offerta nei parchi Disney e sulle navi Disney Cruise Line. Ad accompagnare le celebrazioni saranno un logo dedicato e una nuova versione orchestrale della musica composta da John Williams.

Il ritorno del film del 1977 e il nuovo Starfighter

La riedizione del primo Star Wars sarà distribuita su migliaia di schermi nel mondo. Per l’uscita italiana del 18 febbraio è stato presentato anche un manifesto firmato da Matt Ferguson, che riprende come riferimento il poster del 1977.

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Lynwen Brennan, Co-President di Lucasfilm, ha dichiarato:

“È davvero speciale celebrare il 50° anniversario riportando la versione originale di Star Wars nelle sale affinché il pubblico possa rivivere questa pagina della storia del cinema sul grande schermo”.

Il secondo appuntamento nelle sale italiane sarà il 26 maggio con Star Wars: Starfighter, mentre l’uscita mondiale è fissata al 28 maggio. Il film di Shawn Levy, interpretato da Ryan Gosling, introdurrà personaggi e luoghi inediti in un’epoca della saga finora inesplorata. La trama segue un fuorilegge cinico che, alle prese con un passato misterioso, viene coinvolto in un’avventura attraverso la galassia. La distribuzione è prevista in diversi formati cinematografici.

Su Disney+ Ahsoka e un documentario sulle origini

Il calendario dello streaming si aprirà il 20 gennaio 2027 con la seconda stagione di Ahsoka. Rosario Dawson tornerà a interpretare la protagonista nella serie ambientata dopo la caduta dell’Impero, durante l’ascesa della Nuova Repubblica. Il confronto con il significato dell’essere una Jedi accompagnerà il personaggio mentre la galassia dovrà affrontare la minaccia del Grand’Ammiraglio Thrawn.

Il 4 maggio debutterà invece su Disney+, a livello mondiale, The Hero Awakens. Diretto da R.J. Cutler, il documentario ricostruirà la realizzazione del film del 1977 attraverso filmati d’archivio e registrazioni audio effettuate durante le riprese. Alla produzione partecipano Lucasfilm, Cutler, This Machine e Kennedy/Marshall.

Ad aprile concerti e incontri a Los Angeles

Gli eventi dal vivo si concentreranno a Los Angeles all’inizio di aprile. Dall’1 al 4 aprile il Los Angeles Convention Center ospiterà la Star Wars Celebration, per la quale i posti sono già esauriti. Il programma comprenderà incontri, ospiti, centinaia di espositori e prodotti riservati alla manifestazione.

Il 2 e 3 aprile, all’Hollywood Bowl, si terrà “Star Wars in Concert: The Skywalker Saga”. A presentare le serate sarà Anthony Daniels, interprete di C-3PO. Lo spettacolo unirà un’orchestra dal vivo a scene tratte dai nove film della saga degli Skywalker, con le musiche di John Williams. La produzione coinvolge Lucasfilm, Disney Concerts, AMP Worldwide e Live Nation Hewitt Silva. Lo stesso Hollywood Bowl aveva ospitato nel novembre 1977 il primo concerto ufficiale dedicato a Star Wars.

Le collezioni e le collaborazioni per l’anniversario

Il programma commerciale interesserà giocattoli, abbigliamento, collezionismo, automobili, alimenti, bevande ed elettronica. Hasbro ha annunciato nuovi prodotti delle linee Black Series, Vintage Collection e Retro ispirati al film del 1977, con preordini dal 13 novembre sul proprio sito e presso rivenditori selezionati.

La collezione LEGO Star Wars comprenderà sette set, disponibili dal 1° gennaio 2027 online e nei LEGO Store. Tra i soggetti figurano veicoli, elmi e modelli da esposizione. Ogni set includerà minifigure ispirate ai bozzetti di Ralph McQuarrie e tessere da collezione con reinterpretazioni dei manifesti cinematografici.

Aston Martin collaborerà con Disney Consumer Products e Lucasfilm a iniziative e prodotti durante l’anno. Sono previste inoltre collezioni con Mars e adidas, insieme a nuove collaborazioni con Steinway e Hajime Sorayama presented by Complex.

Brennan ha descritto così l’insieme delle iniziative:

“Non vediamo l’ora di festeggiare con i nostri fan per tutto l’anno: dalle uscite come Ahsoka e Star Wars: Starfighter ai prodotti esclusivi, fino alle nuove storie editoriali, alle esperienze indimenticabili e ai giochi interattivi. Siamo davvero grati alla nostra straordinaria community e speriamo che queste esperienze portino gioia ai fan di Star Wars di tutto il mondo”.

Disney e Lucasfilm annunceranno altre collaborazioni nel corso del 2026 e del 2027. Gli aggiornamenti sui prodotti dedicati al cinquantenario saranno pubblicati su StarWars.com. Il calendario già delineato affianca così il recupero del film da cui è nata la saga alle nuove produzzioni destinate alle sale e allo streaming.