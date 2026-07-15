Pio e Amedeo riconoscono Maria De Filippi come madre artistica

15 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Pio e Amedeo definiscono Maria De Filippi la loro madre artistica.

e definiscono la loro madre artistica. Il duo attribuisce alla conduttrice fiducia, libertà e un ruolo decisivo nel proprio percorso.

L’incontro televisivo nacque ad Amici nel 2019, prima della prima serata.

nel 2019, prima della prima serata. Il rapporto include ospitate reciproche e il sostegno durante le critiche del 2022.

(Riassunto generato con AI)

Il legame nato ad Amici

Maria De Filippi è al centro dell’elogio di Pio e Amedeo, che nell’intervista rilasciata a SuperGuidaTV hanno ricostruito il rapporto professionale avviato a Canale 5. Il duo comico ha indicato la conduttrice come una figura determinante nella propria crescita televisiva, dopo l’ingresso come ospiti fissi del serale di Amici nel 2019.

La ragione, nelle loro parole, risiede soprattutto nella fiducia ricevuta: “Se Maria può essere considerata come la nostra madre artistica? Assolutamente sì”. Da quell’esperienza è iniziato un percorso culminato nei programmi in prima serata Felicissima Sera e Stanno Tutti Invitati, come riportato da Biccy.

Il riconoscimento non riguarda soltanto un’opportunità professionale, ma il metodo attribuito a De Filippi: lasciare agli artisti spazio espressivo senza chiederne l’omologazione. Un elemento rilevante, perché colloca la collaborazione tra conduttrice e duo nel quadro di una relazione costruita nel tempo, non in una singola apparizione televisiva.

Fiducia creativa e crescita televisiva

Pio e Amedeo hanno ricordato il primo confronto con Maria De Filippi, quando le chiesero quale contributo potessero offrire al programma. La risposta, riferiscono, fu essenziale: “Fate quello che volete”, frase che per loro sintetizza la libertà concessa dalla conduttrice.

Il duo ha spiegato che De Filippi avrebbe riconosciuto in loro una voce precisa, senza chiedere di modificarne linguaggio o identità artistica. “È una donna di una libertà straordinaria”, hanno dichiarato, contrapponendo questa esperienza al tema della censura spesso associato all’intrattenimento televisivo.

Secondo il loro racconto, un passaggio decisivo arrivò durante una finale di Amici, quando la conduttrice disse pubblicamente che erano pronti per un programma di prima serata. Quella valutazione, hanno sottolineato, rappresentò una spinta importante prima dell’arrivo di Felicissima Sera.

Il contesto mostra come una dichiarazione pubblica di fiducia possa incidere sulla percezione professionale di artisti già conosciuti dal pubblico. Nel loro caso, l’approdo a Canale 5 ha preceduto l’exploit di Emigratis su Italia 1 nell’anno successivo al 2019, consolidando la loro presenza sulle reti Mediaset.

Un rapporto confermato negli anni

La stima descritta da Pio e Amedeo viene presentata come reciproca. Maria De Filippi, abitualmente poco presente come ospite in programmi esterni ai propri, ha partecipato sia a Felicissima Sera sia a Stanno Tutti Invitati.

Il duo ha ricambiato con un cameo a Uomini & Donne, prendendo parte a uno scherzo rivolto a Gemma Galgani. La continuità del rapporto emerge anche dal sostegno della conduttrice nel 2022, quando i due furono criticati per alcune battute su Cristiano Malgioglio.

In quell’occasione, Pio e Amedeo si scusarono affermando: “Siamo favorevoli alle adozioni gay, non siamo omofobi”. Il loro racconto odierno lega quindi la gratitudine artistica anche alla presenza di De Filippi nei passaggi più esposti del loro percorso.

FAQ

Quando Pio e Amedeo arrivarono ad Amici?

Sì, il duo arrivò come ospite fisso del serale di Amici nel 2019, su scelta di Maria De Filippi.

Come definiscono Maria De Filippi?

Sì, Pio e Amedeo definiscono Maria De Filippi la loro madre artistica, riconoscendole un ruolo decisivo nella crescita professionale.

Quale consiglio diede Maria De Filippi?

Sì, alla domanda su cosa potessero fare, la conduttrice rispose: “Fate quello che volete”, secondo il racconto del duo.

In quali programmi Maria ospitò il duo?

Sì, Maria De Filippi partecipò come ospite a Felicissima Sera e a Stanno Tutti Invitati, programmi di Pio e Amedeo.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Biccy.