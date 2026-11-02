2 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/LG InstaView riconosce gli alimenti e suggerisce come cuocerli

La notizia in sintesi Disponibile in Italia da ottobre il forno da incasso LG InstaView 100% Vapore con telecamera AI Gourmet.

Il sistema riconosce gli alimenti e propone ricette e programmi di cottura dopo la chiusura dello sportello.

L’app LG ThinQ permette di seguire la cottura dallo smartphone e realizzare immagini e video time-lapse.

Il modello KWS9D7687M ha una cavità da 76 litri, display da 6,8 pollici e diverse modalità di cottura.

È disponibile sul mercato italiano da ottobre il forno da incasso LG InstaView 100% Vapore con AI Gourmet, modello KWS9D7687M. La novità principale è una telecamera interna abbinata a un sistema di intelligenza artificiale: riconosce gli alimenti introdotti nella cavità e suggerisce come cuocerli. Attraverso lo smartphone è inoltre possibile osservare la preparazione mentre il forno è in funzione, senza aprire lo sportello per verificarne l’avanzamento.

LG Electronics ha annunciato la disponibilità del prodotto il 2 novembre 2026, dopo averlo mostrato in anteprima durante l’ultima Milano Design Week. Il modello riunisce funzioni di assistenza alla preparazione, collegamento Wi-Fi e diverse modalità di cottura, dal vapore alla termoventilazione. La telecamera viene quindi utilizzata sia per proporre impostazioni sia per seguire visivamente quello che accade all’interno del forno.

Come funziona il riconoscimento degli alimenti

La funzione AI Gourmet interviene dopo la chiusura della porta. Secondo quanto descritto da LG, il sistema identifica pietanze e ingredienti e presenta suggerimenti di ricette e programmi dedicati. Il riconoscimento serve dunque a orientare la scelta della modalità di cottura, affiancando alle impostazioni del forno indicazioni legate al cibo inserito. È questo il compito assegnato all’intelligenza artificiale nel nuovo modello.

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Un secondo impiego della telecamera riguarda il monitoraggio. L’app LG ThinQ consente di vedere in tempo reale sul telefono lo stato delle preparazioni. Il controllo visivo può così avvenire mantenendo chiusa la porta: l’obiettivo indicato dal produttore è evitare le dispersioni di calore provocate dall’apertura e limitare le conseguenti variazioni della temperatura interna. La funzione riguarda l’osservazione della cottura attraverso le immagini trasmesse dalla telecamera.

Lo stesso dispositivo permette anche di scattare immagini e creare video time-lapse delle preparazioni, da condividere sui social network. Accanto all’impiego per seguire gli alimenti durante la cottura, LG prevede quindi un uso della telecamera per documentare le ricette. Le riprese costituiscono una funzione distinta dai suggerimenti elaborati da AI Gourmet, pur utilizzando la medesima dotazione interna.

Vapore, Air Fry e distribuzione del calore

La cottura a vapore è una delle caratteristiche centrali del modello. LG attribuisce alla tecnologia 100% Vapore la capacità di conservare gusto, consistenza e proprietà nutritive degli alimenti. A questa modalità si aggiungono Air Fry, Steam Sous-Vide, rigenerazione e cottura termoventilata. Il forno offre quindi programmi diversi, selezionabili in base alla preparazione, senza limitare il suo impiego alla sola cottura a vapore.

Per la distribuzione del calore viene utilizzato il sistema Inverter ProBake, basato su una ventilazione a controrotazione. Il risultato dichiarato dall’azienda è una diffusione uniforme nella cavità, con cotture omogenee sui diversi livelli. La funzione InstaView riguarda invece la visibilità dall’esterno: due colpi sul vetro dello sportello accendono l’illuminazione interna, permettendo di guardare le pietanze senza aprire il forno e senza ricorrere allo smartphone.

Capacità, comandi e pulizia

La cavità ha una capacità di 76 litri, mentre l’interfaccia dei comandi è affidata a un display touch LCD a colori da 6,8 pollici. La dotazione comprende inoltre la connettività Wi-Fi. Per la pulizia è presente Blue EasyClean, un sistema che sfrutta il vapore per facilitare la rimozione dei residui di cibo: LG indica un ciclo di dieci minuti, senza necessità di detergenti specifici. Con la disponibilità italiana, il modello porta sul mercato le funzioni mostrate durante l’anteprima milanese, combinando assistenza alla scelta dei programmi e monitoraggio visivo delle preparazioni.