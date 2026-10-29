29 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Celly presenta cinque accessori tra auricolari AI e ricarica wireless

La notizia in sintesi Celly presenta cinque accessori per il Natale 2026, con prezzi consigliati compresi tra 19,99 e 49,99 euro.

Gli auricolari True Wireless integrano funzioni AI per tradurre conversazioni e generare riassunti durante le riunioni.

Lampada pieghevole e sveglia con speaker includono la ricarica wireless per smartphone fino a 15 W.

La selezione comprende anche un caricatore con display e cuffie per bambini con volume limitato a 85 dB.

Celly presenta per il Natale 2026 una selezione di cinque accessori dedicati all’ascolto, alla ricarica e all’organizzazione della scrivania. La proposta, annunciata il 29 ottobre, comprende auricolari con funzioni di intelligenza artificiale, una lampada pieghevole, una sveglia con speaker, un alimentatore con schermo e cuffie per bambini. I prezzi consigliati al pubblico vanno da 19,99 a 49,99 euro.

Il marchio, specializzato in accessori per smartphone, tablet e laptop, affianca dispositivi destinati a un singolo utilizzo ad altri che riuniscono più funzioni. È il caso della lampada e della sveglia, entrambe dotate di una base per ricaricare il telefono senza cavi.

Auricolari con traduzione e riassunti tramite AI

Gli auricolari True Wireless sono proposti a 39,99 euro. Secondo le caratteristiche indicate da Celly, le funzioni di intelligenza artificiale consentono di tradurre in tempo reale le conversazioni tra persone che parlano lingue diverse, anche quando il dialogo avviene faccia a faccia.

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La traduzione simultanea è prevista anche per chiamate e riunioni. A questa funzione si aggiunge la possibilità di generare riassunti durante presentazioni o incontri di lavoro: due impieghi rivolti, nella proposta del marchio, a chi viaggia o lavora in contesti internazionali.

Gli auricolari dispongono inoltre di un display LED che permette di controllare la carica residua. Il controllo della batteria accompagna quindi le funzioni di ascolto e traduzione, senza richiedere di dedurre l’autonomia dal solo utilizzo del dispositivo.

La lampada pieghevole ricarica anche lo smartphone

La lampada LED, anch’essa con prezzo consigliato di 39,99 euro, abbina l’illuminazione della postazione a una base di ricarica wireless per smartphone. La potenza supportata arriva fino a 15 W, mentre la struttura pieghevole e regolabile consente di modificarne la posizione sulla scrivania o sul comodino.

Per la luce sono disponibili tre temperature colore selezionabili. La batteria incorporata offre, secondo quanto dichiarato dall’azienda, fino a 12 ore di autonomia: il dispositivo può dunque essere utilizzato anche senza mantenere collegata l’alimentazione.

L’abbinamento tra luce e ricarica concentra due funzioni nello stesso accessorio. È questa la differenza principale rispetto a una lampada dedicata alla sola illuminazione, con una base che ospita anche il telefono durante la ricarica.

Sveglia, supporto per il telefono e speaker

Il prezzo più alto della selezione, 49,99 euro, riguarda la sveglia multifunzione. Il dispositivo riunisce un orologio con sveglia, un supporto per lo smartphone e un caricatore wireless che raggiunge una potenza massima di 15 W.

La dotazione audio comprende un doppio speaker da 5 W. È presente anche un’illuminazione RGB, che si aggiunge alle funzioni di orologio e ricarica senza richiedere un accessorio luminoso separato.

La collocazione indicata è sul comodino o sulla scrivania. Rispetto alla lampada, la sveglia mantiene la ricarica wireless ma la affianca alla riproduzione audio e alla visualizzazione dell’ora, anziché a una luce da lavoro regolabile.

Un display per controllare la ricarica

Il caricabatteria da muro costa 39,99 euro e integra uno schermo a colori da 0,85 pollici. Il display mostra in tempo reale il dispositivo collegato, la potenza erogata e lo stato della batteria, rendendo visibili le informazioni sul processo di ricarica.

L’alimentatore utilizza la tecnologia USB-C Power Delivery da 45 W. L’erogazione dell’energia viene adattata al dispositivo collegato; tra quelli indicati figurano iPhone, smartphone Android, tablet e altri apparecchi compatibili.

In questo caso la ricarica passa quindi dal collegamento USB-C, diversamente dalle basi wireless integrate nella lampada e nella sveglia. Lo schermo costituisce l’elemento aggiuntivo per chi vuole controllare direttamente i parametri durante l’utilizzo.

Cuffie per bambini con badge intercambiabili

Le cuffie wireless per bambini sono l’accessorio meno costoso della selezione, con un prezzo consigliato di 19,99 euro. Dispongono di collegamento Bluetooth e badge magnetici intercambiabili, utilizzabili per modificarne l’aspetto.

Il volume è limitato a 85 dB ed è presente un microfono integrato per chiamate e sessioni di gioco. Completano così una proposta natalizia che distingue gli accessori per funzione e destinatari, dalla traduzione delle conversazioni alla ricarica, fino all’ascolto per i più piccoli.