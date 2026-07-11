11 Luglio 2026

Home / INTERNET / Microsoft annuncia 4.800 licenziamenti, 3.200 nella divisione Xbox

La notizia in sintesi

Microsoft annuncia 4.800 licenziamenti nella nuova riorganizzazione interna.

annuncia 4.800 licenziamenti nella nuova riorganizzazione interna. La divisione Xbox perde 3.200 posti, circa il 15% della forza lavoro.

perde 3.200 posti, circa il 15% della forza lavoro. Ninja Theory e Undead Labs saranno cedute, mentre altri studi torneranno indipendenti.

e saranno cedute, mentre altri studi torneranno indipendenti. Le risorse saranno concentrate su franchise come Call of Duty, Minecraft e Fallout.

(Riassunto generato con AI)

Microsoft riorganizza Xbox e taglia 4.800 posti

Microsoft ha annunciato una nuova riorganizzazione interna che prevede il licenziamento di 4.800 dipendenti, colpendo in modo rilevante la divisione Xbox. Il piano riguarda diversi Paesi e coinvolge direttamente il settore videoludico, dove sono previsti 3.200 tagli: circa il 15% della forza lavoro della divisione. Una parte delle uscite sarà immediata, mentre le altre saranno completate entro la fine dell’anno fiscale, fissata entro giugno 2027.

La decisione riguarda anche studi acquisiti da Microsoft negli ultimi anni e punta a ridistribuire investimenti e competenze. L’obiettivo dichiarato è concentrare le risorse sui franchise più redditizi, tra cui Call of Duty, Minecraft, The Elder Scrolls e Fallout.

Le tempistiche differenti dipenderanno dalle normative del lavoro applicabili nei singoli Paesi: più rapide negli Stati Uniti e più complesse in Europa.

Studi ceduti, indipendenti e divisioni coinvolte

La riorganizzazione di Microsoft interessa alcuni nomi centrali dell’ecosistema Xbox. Ninja Theory, conosciuta per Hellblade, e Undead Labs, autrice di State of Decay, saranno vendute ad acquirenti che non sono stati ancora comunicati. Gli accordi risultano ancora in fase di finalizzazione.

Double Fine, lo studio di Psychonauts, e Compulsion Games, sviluppatore di South of Midnight, torneranno invece indipendenti. Per questi studi, l’elemento centrale è la possibilità di conservare le rispettive proprietà intellettuali e quindi i diritti sui propri franchise.

Il dato evidenzia la portata del cambiamento: dei cinque studi annunciati da Microsoft nel 2018, soltanto Playground Games resterà nel gruppo. I tagli coinvolgono inoltre Activision, Bethesda, Blizzard, King, Mojang e Xbox Game Studios.

La scelta indica un riassetto trasversale, non limitato alle realtà che verranno cedute o rese autonome. La priorità di Microsoft diventa la concentrazione delle risorse sui marchi capaci di sostenere maggiormente la strategia del gruppo.

Le conseguenze per l’ecosistema Xbox

Il piano modifica la composizione interna di Xbox e il rapporto di Microsoft con alcuni studi entrati nel gruppo attraverso acquisizioni. La cessione di Ninja Theory e Undead Labs, insieme al ritorno all’indipendenza di Double Fine e Compulsion Games, riduce il numero di team controllati direttamente dall’azienda.

La conservazione delle proprietà intellettuali da parte degli studi rappresenta il passaggio più rilevante per il loro futuro operativo. I franchise resteranno infatti legati ai rispettivi sviluppatori anche dopo il cambiamento societario.

Per Microsoft, la riorganizzazione sposta il baricentro verso produzioni e marchi già indicati come prioritari.

FAQ

Quanti dipendenti licenzierà Microsoft?

Sì, Microsoft ha annunciato 4.800 licenziamenti complessivi nell’ambito della nuova riorganizzazione interna.

Quanti tagli riguardano Xbox?

Sì, la divisione Xbox subirà 3.200 tagli, equivalenti a circa il 15% della sua forza lavoro.

Quando saranno completati i licenziamenti?

Sì, 1.600 dipendenti lasceranno subito l’azienda, mentre altri 1.600 posti saranno eliminati entro giugno 2027.

Quali studi Xbox cambieranno proprietà?

Sì, Ninja Theory e Undead Labs saranno vendute; Double Fine e Compulsion Games torneranno indipendenti.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Cellulare Magazine.