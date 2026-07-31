Enel e Conio lanciano ebitts, token per risparmiare sulla bolletta con energie rinnovabili

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Enel e Conio portano sul mercato ebitts dopo un progetto pilota.

I token rappresentano capacità produttiva di due impianti rinnovabili italiani.

I clienti possono ottenere risparmi in bolletta senza installare impianti domestici.

Conio gestisce tokenizzazione, wallet e vendita delle Token Box.

Riassunto generato con AI

Enel e Conio hanno avviato la commercializzazione di ebitts, una piattaforma basata sulla blockchain che consente di acquistare, sotto forma di token, quote della capacità produttiva di impianti fotovoltaici ed eolici. Il progetto arriva sul mercato dopo una fase pilota e si rivolge anche a chi non può installare pannelli o altri impianti nella propria abitazione.

La soluzione permette ai clienti di acquistare token collegati a due impianti Enel in Italia: il parco fotovoltaico di Piani della Marina, in provincia di Viterbo, e l’impianto eolico di Barile Venosa, in provincia di Potenza. Secondo quanto indicato dalle società, i possessori dei token possono beneficiare della produzione rinnovabile attraverso un risparmio diretto in bolletta; l’eventuale energia eccedente viene valorizzata e accreditata al cliente.

Come funziona la tokenizzazione dell’energia

Il modello prevede che una porzione della capacità di produzione degli impianti sia associata a un token digitale. Enel ha ideato e lanciato il progetto, mentre Conio cura la tokenizzazione degli asset, mette a disposizione il wallet per custodire i token e gestisce la vendita delle Token Box nel rispetto della normativa MiCAR.

Le due aziende indicano la blockchain come lo strumento per tracciare i token e collegarli alla produzione degli impianti fisici. L’obiettivo dichiarato è rendere verificabile la corrispondenza tra la quota digitale acquistata e l’energia rinnovabile generata.

Il servizio è pensato in particolare per chi vive in contesti urbani o in appartamento, dove l’installazione di un impianto privato può essere complessa o non possibile. Il comunicato cita dati Eurostat secondo cui il 48% dei cittadini dell’Unione europea vive in appartamento, percentuale che nelle città raggiunge il 73%.

Il progetto tra bollette e fonti rinnovabili

L’iniziativa viene presentata come un’alternativa per accedere ai benefici della produzione da fonti rinnovabili senza interventi fisici nell’abitazione. Il tema riguarda anche i consumi legati alla climatizzazione domestica, che tendono ad aumentare con l’innalzamento delle temperature.

Nel contesto descritto dalle aziende, la possibilità di collegare una quota di produzione rinnovabile ai consumi domestici punta a offrire una maggiore prevedibilità delle spese, soprattutto nei periodi di maggiore utilizzo dell’energia. Resta centrale il funzionamento del meccanismo di accredito in bolletta, associato alla produzione dei due impianti individuati.

«ebitts nasce dalla convinzione che la tecnologia blockchain possa generare un impatto reale e tangibile nella vita delle persone – ha dichiarato Christian Miccoli, Presidente e Founder di Conio. «Il rinnovo della partnership con Enel è per noi un segnale importante perché conferma che il modello funziona, che c’è domanda concreta di soluzioni come questa, e che la tokenizzazione dell’energia è una frontiera su cui vale la pena continuare a investire. Siamo orgogliosi di portare avanti con Enel un progetto che mette la blockchain al servizio della transizione energetica, rendendo l’energia rinnovabile veramente accessibile a tutti.»

Conio, fintech italiana fondata nel 2015 e partecipata da Poste Italiane e Banca Generali, opera nella custodia e gestione di asset digitali e nei servizi di tokenizzazione. Nel progetto ebitts il suo ruolo riguarda l’infrastruttura digitale necessaria alla gestione dei token collegati agli impianti rinnovabili di Enel.

FAQ

Che cos’è ebitts?

Sì, ebitts è una piattaforma di Enel e Conio che tokenizza capacità produttiva di impianti fotovoltaici ed eolici italiani.

Quali impianti sono inclusi?

Sì, il progetto riguarda il parco fotovoltaico di Piani della Marina, nel Viterbese, e l’eolico di Barile Venosa, nel Potentino.

Servono pannelli solari in casa?

No, il servizio è pensato per accedere ai benefici della produzione rinnovabile senza installare pannelli o impianti fisici domestici.

Come viene gestita l’energia eccedente?

Sì, secondo il comunicato l’eventuale energia prodotta in eccesso viene valorizzata e accreditata al cliente.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.