20 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Nebula X1S debutta in Italia: proiettore laser 4K a 3.299 euro

La notizia in sintesi Nebula X1S arriva in Italia: il proiettore laser triplo 4K costa 3.299 euro sui canali ufficiali.

Sono previste una versione base e una configurazione con due altoparlanti satellitari wireless.

La luminosità di picco dichiarata raggiunge 6.000 ANSI lumen nella modalità Peak Output.

Google TV, regolazione automatica dell’immagine e supporto Dolby Vision sono integrati nel dispositivo.

Anker Innovations porta sul mercato italiano Nebula X1S, un proiettore laser triplo 4K con Google TV e funzioni automatiche per adattare l’immagine alla superficie di proiezione. Il prezzo annunciato è di 3.299 euro, con disponibilità su Amazon e sul sito Anker. Le configurazioni previste sono due: quella base, con audio integrato, e un bundle che aggiunge due diffusori satellitari wireless.

Il dispositivo è destinato all’intrattenimento domestico e può proiettare immagini fino a 300 pollici. La regolazione motorizzata dell’ottica e il sistema di adattamento alla stanza puntano a limitare gli interventi manuali quando si installa o si sposta il proiettore.

Proiezione 4K e luminosità: i dati dichiarati

Il sistema di proiezione utilizza il motore laser triplo LaserForge, con un percorso ottico a forma di U. Anker dichiara una luminosità massima di 6.000 ANSI lumen, valore riferito specificamente alla modalità Peak Output, denominata anche Conference Mode. La copertura cromatica indicata è pari al 106% dello spazio Rec.2020, con una precisione ΔE ≤0.8.

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La calibrazione viene effettuata in fabbrica attraverso una tabella 3D LUT con oltre un miliardo di valori colore. Il proiettore dispone della certificazione ISF e supporta Dolby Vision. Per il contrasto, il produttore indica un rapporto nativo di 5.000:1 e un valore dinamico di 56.000:1, ottenuto con il contributo di un diaframma a sei lamelle e dell’algoritmo NebulaMaster.

L’obiettivo comprende 14 elementi in vetro. Nel confronto con ottiche che impiegano componenti in plastica, l’azienda dichiara una nitidezza superiore del 5% e una durata della messa a fuoco maggiore del 20%, con immagini definite per oltre 30.000 ore di utilizzo. Sono dati del produttore, così come le altre prestazioni indicate per il dispositivo.

Lo zoom ottico motorizzato da 1,67× permette di modificare la dimensione della proiezione senza cambiare la posizione dell’apparecchio. A questo si aggiunge un micro gimbal integrato, che consente un’inclinazione automatica fino a 25°.

Due configurazioni per l’audio

La differenza tra le due versioni riguarda la dotazione sonora. Il modello base incorpora altoparlanti da 40 W compatibili con Dolby Audio: le specifiche riportano una risposta sui bassi fino a 55 Hz e un livello sonoro massimo di 87 dB.

Il bundle comprende invece due altoparlanti satellitari wireless, che concorrono a formare un sistema surround 4.1.2 da 200 W basato sulla tecnologia FlexWave. I diffusori hanno classificazione IP54 e una batteria con autonomia dichiarata fino a otto ore.

Il collegamento audio utilizza una trasmissione Wi-Fi lossless, con latenza indicata inferiore a 25 millisecondi. Per la configurazione con i satelliti non viene specificato un prezzo distinto rispetto ai 3.299 euro annunciati per l’arrivo di Nebula X1S in Italia.

Regolazioni automatiche e raffreddamento a liquido

Entrambe le configurazioni includono AI Spatial Adaptation. La funzione analizza la superficie su cui viene proiettata l’immagine e interviene su posizione, dimensioni e nitidezza. Comprende la correzione trapezoidale in tempo reale, l’adattamento alla parete e il riconoscimento degli ostacoli da evitare.

Il sistema può inoltre conservare le impostazioni di un massimo di dieci ambienti, così da richiamarle quando il proiettore viene riportato in una stanza già utilizzata. La gestione della luminosità tiene conto della luce ambientale e delle dimensioni dello schermo; una funzione di protezione attenua la sorgente quando qualcuno le passa davanti.

Per smaltire il calore, X1S adotta un circuito di raffreddamento a liquido. Anker indica un miglioramento della dissipazione del 15% e una rumorosità di 28 dB misurata a un metro di distanza.

Streaming integrato e collegamenti per il gioco

Google TV dà accesso a oltre 10.000 applicazioni, compresa l’app ufficiale di Netflix con riproduzione in 4K e Dolby Vision, senza richiedere dispositivi esterni per queste funzioni. Sono supportati anche il casting da smartphone e tablet, l’utilizzo come altoparlante Bluetooth e i contenuti 3D con occhiali DLP Link.

I comandi possono essere impartiti tramite voce, telecomando, pulsanti touch oppure attraverso Nebula Connect, disponibile per Android e iOS. Per le sorgenti esterne sono presenti porte HDMI 2.1 con eARC; nell’uso con videogiochi, il produttore dichiara una latenza inferiore a 19 millisecondi e il supporto al 4K a 60 Hz. La scelta tra le due configurazioni riguarda quindi soprattutto l’audio: integrato nel modello base, affiancato dai satelliti wireless nel bundle.