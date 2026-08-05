SisalClub lancia Fantapatentino per preparare i fantallenatori all’asta

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

SisalClub presenta Fantapatentino, progetto rivolto agli appassionati di Fantacalcio

L’iniziativa accompagna i fantallenatori nella preparazione dell’asta

Il 29 agosto è previsto un evento al Talent Garden Calabiana di Milano

La campagna di lancio sarà attiva dal 4 agosto al 10 settembre

Riassunto generato con AI

SisalClub ha avviato Fantapatentino, un progetto editoriale dedicato ai giocatori di Fantacalcio e concentrato sulla fase che precede l’asta per la nuova stagione. L’iniziativa è stata presentata il 5 agosto e rientra nel rinnovamento dell’offerta editoriale di Sisal rivolta a sport e intrattenimento.

Il progetto è sviluppato nell’ambito della partnership tra SisalClub e Fantacalcio® e prevede contenuti e attività rivolti alla preparazione dei fantallenatori. Il programma culminerà il 29 agosto con un appuntamento al Talent Garden Calabiana di Milano.

Un evento a Milano prima dell’asta

La giornata del 29 agosto sarà dedicata alla preparazione della stagione di Fantacalcio. Il calendario annunciato comprende quiz, attività interattive, momenti di intrattenimento e lezioni curate dagli esperti di Fantacalcio®.

Tra gli ospiti indicati per l’evento figurano Pierluigi Pardo, Ludovico Rossini, CarmySpecial e LisaOffside. Il progetto si rivolge a chi si prepara alla scelta della rosa e all’asta, uno dei momenti centrali della stagione per le community di fantallenatori.

Per accompagnare il lancio, SisalClub ha programmato una campagna di comunicazione dal 4 agosto al 10 settembre. La diffusione coinvolgerà contenuti editoriali, attivazioni sui social e iniziative rivolte agli appassionati del gioco.

Il nuovo ecosistema editoriale

Fantapatentino è il primo progetto presentato nel nuovo corso di SisalClub, piattaforma che raccoglie l’eredità di SisalTipster. L’area editoriale intende ampliare i temi trattati oltre il calcio, includendo basket, grandi appuntamenti sportivi, Festival di Sanremo, intrattenimento e cultura pop.

L’ecosistema digitale indicato dall’azienda comprende sito web, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Attraverso questi canali SisalClub prevede di pubblicare approfondimenti, interviste, curiosità e altri contenuti legati agli interessi della propria community.

Il rinnovamento riguarda anche l’identità visiva della piattaforma, con un logo aggiornato e una palette cromatica che introduce un verde più brillante. La campagna di Fantapatentino è stata realizzata con il coinvolgimento di DUDE Milano e dell’agenzia social Hellodì.

Con l’evento di fine agosto e la campagna in programma fino a settembre, SisalClub punta quindi a concentrare il lancio del suo nuovo ecosistema editoriale su un periodo particolarmente rilevante per chi organizza le leghe di Fantacalcio.

FAQ

Che cos’è Fantapatentino?

È un progetto editoriale di SisalClub dedicato ai fantallenatori e alla preparazione dell’asta del Fantacalcio.

Quando si svolge l’evento Fantapatentino?

Si svolge il 29 agosto, con una giornata dedicata alla preparazione della nuova stagione di Fantacalcio.

Dove si terrà l’incontro di Fantapatentino?

Si terrà al Talent Garden Calabiana di Milano, secondo quanto annunciato da SisalClub.

Chi parteciperà all’evento di Milano?

Parteciperanno Pierluigi Pardo, Ludovico Rossini, CarmySpecial e LisaOffside, oltre agli esperti di Fantacalcio®.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.