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Apple rende Liquid Glass più regolabile con iOS 27

21 Settembre 2026

21 Settembre 2026/Home/INTERNET/Apple rende Liquid Glass più regolabile con iOS 27

La notizia in sintesi

  • Apple ha distribuito iOS 27 dal 14 settembre.
  • Liquid Glass ora offre un cursore per tinta e trasparenza.
  • La regolazione non richiede Apple Intelligence.
  • Le funzioni AI restano limitate agli iPhone più recenti.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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iOS 27 rende Liquid Glass più regolabile

Apple ha avviato il 14 settembre la distribuzione di iOS 27, aggiornamento per iPhone 11 e successivi, oltre a iPhone SE dalla seconda generazione, che interviene sull’interfaccia Liquid Glass, sulle prestazioni e sugli strumenti di intelligenza artificiale. Il nuovo sistema operativo arriva dopo la presentazione della gamma iPhone 18 Pro e amplia le opzioni di personalizzazione del design traslucido, con un cursore dedicato alla trasparenza e alla tinta. La novità riguarda gli iPhone compatibili con iOS 27, mentre le funzioni di Apple Intelligence restano vincolate ai modelli con hardware idoneo. Apple punta a rendere menu, pannelli e controlli più leggibili senza eliminare Liquid Glass: una risposta alle esigenze d’uso quotidiano e accessibilità emerse con il precedente design.

Come funziona il nuovo cursore visivo

Il controllo si trova in Impostazioni, Aspetto e Liquid Glass: spostandolo a sinistra i pannelli diventano più chiari e lasciano emergere maggiormente lo sfondo. Verso destra aumenta invece la tinta, gli elementi appaiono più pieni e la separazione da testi, icone e controlli può diventare più netta nella schermata Home e nelle app. La modifica è visibile subito e permette di cercare un equilibrio personale, particolarmente utile con fotografie dettagliate, sfondi chiari o difficoltà nel distinguere i comandi.

Non è un comando per ripristinare il design precedente: la guida di Apple descrive soltanto la regolazione dell’intensità visiva del nuovo effetto traslucido. Il cursore può risultare bloccato se sono attive Riduci trasparenza o Aumenta contrasto; per intervenire manualmente occorre disattivarle in Accessibilità, Schermo e dimensioni testo. La scelta separa la personalizzazione estetica dalle misure di leggibilità e amplia una dotazione di iOS 27 che comprende anche Wallet, Mappe, Meteo, album condivisi e controlli parentali su tutti i dispositivi aggiornabili.

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La distinzione tra interfaccia e intelligenza artificiale

L’analisi di Shomik Sen Bhattacharjee colloca il cursore di Liquid Glass tra le modifiche più immediate di iOS 27, accanto a interventi che dipendono dal modello posseduto. La conseguenza pratica è una distinzione più chiara: l’aspetto dell’interfaccia è regolabile anche senza Apple Intelligence, mentre gli strumenti AI richiedono iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 o versioni successive. Prima dell’installazione, Apple raccomanda backup, collegamento Wi-Fi e alimentazione, oltre alla verifica dello spazio disponibile.

FAQ

Dove si regola Liquid Glass?

Il percorso è Impostazioni, Aspetto e Liquid Glass; il cursore modifica subito trasparenza e tinta dell’interfaccia sui dispositivi compatibili.

Liquid Glass può essere eliminato?

Apple non indica un’opzione per eliminare completamente Liquid Glass o ripristinare il design precedente; la tinta può soltanto ridurne l’effetto.

Quali iPhone supportano iOS 27?

iOS 27 supporta iPhone 11 e successivi, oltre a iPhone SE di seconda generazione e modelli posteriori; XS e XR restano esclusi.

Quali iPhone ricevono Apple Intelligence?

Apple Intelligence richiede iPhone 15 Pro o Pro Max, oppure iPhone 16 e successivi, pur non essendo necessaria per Liquid Glass.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti giornalistiche specializzate qualificate.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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