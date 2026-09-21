Apple rende Liquid Glass più regolabile con iOS 27

21 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Apple ha distribuito iOS 27 dal 14 settembre.

ha distribuito iOS 27 dal 14 settembre. Liquid Glass ora offre un cursore per tinta e trasparenza.

La regolazione non richiede Apple Intelligence.

Le funzioni AI restano limitate agli iPhone più recenti.





iOS 27 rende Liquid Glass più regolabile

Apple ha avviato il 14 settembre la distribuzione di iOS 27, aggiornamento per iPhone 11 e successivi, oltre a iPhone SE dalla seconda generazione, che interviene sull’interfaccia Liquid Glass, sulle prestazioni e sugli strumenti di intelligenza artificiale. Il nuovo sistema operativo arriva dopo la presentazione della gamma iPhone 18 Pro e amplia le opzioni di personalizzazione del design traslucido, con un cursore dedicato alla trasparenza e alla tinta. La novità riguarda gli iPhone compatibili con iOS 27, mentre le funzioni di Apple Intelligence restano vincolate ai modelli con hardware idoneo. Apple punta a rendere menu, pannelli e controlli più leggibili senza eliminare Liquid Glass: una risposta alle esigenze d’uso quotidiano e accessibilità emerse con il precedente design.

Come funziona il nuovo cursore visivo

Il controllo si trova in Impostazioni, Aspetto e Liquid Glass: spostandolo a sinistra i pannelli diventano più chiari e lasciano emergere maggiormente lo sfondo. Verso destra aumenta invece la tinta, gli elementi appaiono più pieni e la separazione da testi, icone e controlli può diventare più netta nella schermata Home e nelle app. La modifica è visibile subito e permette di cercare un equilibrio personale, particolarmente utile con fotografie dettagliate, sfondi chiari o difficoltà nel distinguere i comandi.

Non è un comando per ripristinare il design precedente: la guida di Apple descrive soltanto la regolazione dell’intensità visiva del nuovo effetto traslucido. Il cursore può risultare bloccato se sono attive Riduci trasparenza o Aumenta contrasto; per intervenire manualmente occorre disattivarle in Accessibilità, Schermo e dimensioni testo. La scelta separa la personalizzazione estetica dalle misure di leggibilità e amplia una dotazione di iOS 27 che comprende anche Wallet, Mappe, Meteo, album condivisi e controlli parentali su tutti i dispositivi aggiornabili.

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La distinzione tra interfaccia e intelligenza artificiale

L’analisi di Shomik Sen Bhattacharjee colloca il cursore di Liquid Glass tra le modifiche più immediate di iOS 27, accanto a interventi che dipendono dal modello posseduto. La conseguenza pratica è una distinzione più chiara: l’aspetto dell’interfaccia è regolabile anche senza Apple Intelligence, mentre gli strumenti AI richiedono iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 o versioni successive. Prima dell’installazione, Apple raccomanda backup, collegamento Wi-Fi e alimentazione, oltre alla verifica dello spazio disponibile.

FAQ

Dove si regola Liquid Glass?

Il percorso è Impostazioni, Aspetto e Liquid Glass; il cursore modifica subito trasparenza e tinta dell’interfaccia sui dispositivi compatibili.

Liquid Glass può essere eliminato?

Apple non indica un’opzione per eliminare completamente Liquid Glass o ripristinare il design precedente; la tinta può soltanto ridurne l’effetto.

Quali iPhone supportano iOS 27?

iOS 27 supporta iPhone 11 e successivi, oltre a iPhone SE di seconda generazione e modelli posteriori; XS e XR restano esclusi.

Quali iPhone ricevono Apple Intelligence?

Apple Intelligence richiede iPhone 15 Pro o Pro Max, oppure iPhone 16 e successivi, pur non essendo necessaria per Liquid Glass.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti giornalistiche specializzate qualificate.