OpenClaw 2.0 introduce installazione semplificata e sessioni cloud condivise

31 Agosto 2026

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La notizia in sintesi

  • OpenClaw 2.0 semplifica installazione, configurazione e accesso agli agenti AI.
  • Le Shared Cloud Sessions permettono collaborazione mantenendo il contesto operativo comune.
  • Credenziali, trascrizioni e stato persistente restano protetti sul Gateway dell’utente.
  • La release 2026.8.1 raccoglie oltre 16.000 pull request e 933 contributori.

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OpenClaw 2.0 rinnova agenti AI e collaborazione

OpenClaw ha pubblicato la versione 2.0, identificata come release stabile 2026.8.1, aggiornando la piattaforma open source per agenti di intelligenza artificiale sviluppata da Peter Steinberger e sostenuta dalla OpenClaw Foundation. Dopo circa due mesi di sviluppo, il software introduce una configurazione iniziale più rapida, una nuova applicazione browser e sessioni cloud condivise per lavorare sulla stessa attività.

L’aggiornamento riguarda utenti che affidano agli agenti operazioni con browser, applicazioni di messaggistica e file system locale, oltre a team che necessitano di mantenere un contesto comune durante l’esecuzione dei compiti. L’obiettivo dichiarato dalla struttura del rilascio è ridurre le barriere d’ingresso senza spostare inutilmente dati sensibili e credenziali verso i worker cloud temporanei.

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La versione arriva dopo una fase di verifica dedicata sia alle nuove installazioni sia agli aggiornamenti da release precedenti, scelta collegata alla crescita dei contributori e delle modifiche proposte. Peter Steinberger, entrato in OpenAI a metà febbraio, resta associato allo sviluppo di un progetto che continua a essere gratuito e open source.

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Installazione guidata, browser app e sessioni condivise

La principale modifica visibile nell’uso quotidiano è l’onboarding: durante la prima configurazione, OpenClaw 2.0 rileva risorse già disponibili sul computer, comprese sottoscrizioni a ChatGPT o Claude, chiavi API e modelli locali. Le opzioni considerate meno urgenti possono essere rinviate a conversazioni successive, consentendo di aprire prima una sessione operativa e completare le preferenze soltanto quando diventano necessarie.

Anche l’applicazione accessibile dal browser è stata ricostruita attorno alla chat, che diventa il punto d’ingresso per avviare o riprendere attività. L’interfaccia permette di seguire l’avanzamento, consultare una scheda persistente della sessione e verificare modifiche, stato dei lavori e compiti delegati ai subagenti.

La novità più rilevante per il lavoro di gruppo sono le Shared Cloud Sessions, pensate per consentire a più persone di intervenire sulla medesima attività senza perdere il contesto accumulato. Le sessioni possono essere eseguite sul Gateway locale, su dispositivi associati dall’utente o su macchine temporanee messe a disposizione attraverso Crabbox.

Il modello di esecuzione separa la collaborazione remota dalla custodia delle informazioni più sensibili: credenziali dei provider AI, trascrizioni e stato persistente rimangono sul Gateway. In particolare, le chiavi per accedere ai modelli non vengono trasferite al worker cloud temporaneo, un elemento rilevante per chi usa automazioni collegate a servizi esterni.

La release aggiunge richieste protette delle credenziali e autorizzazioni persistenti per azioni ricorrenti già approvate dall’utente. Completano il pacchetto la ricerca nelle conversazioni e dashboard interattive, strumenti destinati a rendere più consultabili attività, risultati e passaggi già presenti nelle sessioni.

Per macOS sono disponibili pacchetti firmati e notarizzati, mentre le distribuzioni native per iOS e Android seguono un percorso distinto. Il resoconto pubblicato da Luca Colantuoni segnala inoltre che il progetto aveva mantenuto una cadenza molto elevata, con 106 release in 230 giorni, prima di rallentare per dedicare più tempo al controllo delle modifiche.

La scala del rilascio rafforza il progetto open source

OpenClaw 2.0 concentra oltre 16.000 pull request, circa la metà di tutte quelle integrate nella storia del progetto, con il contributo di 933 persone. Di queste, 569 hanno partecipato per la prima volta: un dato che indica un allargamento concreto della base tecnica coinvolta nel rilascio.

La dimensione dell’aggiornamento spiega anche la maggiore cautela nella pubblicazione rispetto al ritmo precedente. Per gli utenti, la combinazione tra configurazione semplificata, stato persistente e autorizzazioni riutilizzabili può ridurre i passaggi ripetitivi nelle attività affidate agli agenti.

Per i gruppi di lavoro, le sessioni condivise estendono invece l’uso della piattaforma oltre la singola chat: più partecipanti possono contribuire allo stesso flusso mantenendo memoria del lavoro svolto. La protezione delle chiavi sul Gateway definisce il confine operativo scelto dal progetto tra esecuzione remota e controllo locale dei dati.

FAQ

Qual è la versione stabile di OpenClaw 2.0?

La release stabile è la 2026.8.1, pubblicata dopo circa due mesi di sviluppo e verifiche su installazioni nuove e aggiornamenti.

Come semplifica l’installazione OpenClaw 2.0?

La configurazione rileva sottoscrizioni ChatGPT o Claude, chiavi API e modelli locali, rinviando le impostazioni non essenziali a conversazioni successive.

Cosa sono le Shared Cloud Sessions?

Consentono a più persone di lavorare sulla stessa attività mantenendo il contesto comune, con esecuzione su Gateway locale, dispositivi associati o macchine Crabbox.

Dove restano le credenziali dei provider AI?

Credenziali, trascrizioni e stato persistente restano sul Gateway dell’utente; le chiavi dei modelli non vengono trasferite al worker cloud temporaneo.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con controllo umano un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, includendo le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, per verificare coerenza e accuratezza delle informazioni.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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