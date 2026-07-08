8 Luglio 2026

Home / MOTORI / BYD avrebbe tentato l’ingresso in Renault, due offerte respinte dal gruppo francese

La notizia in sintesi

BYD avrebbe tentato due volte di entrare nel capitale di Renault .

avrebbe tentato due volte di entrare nel capitale di . Il gruppo francese avrebbe respinto entrambe le proposte per difendere l’indipendenza europea.

Le indiscrezioni arrivano da fonti francesi e non hanno conferme ufficiali dirette.

L’episodio si inserisce nell’espansione europea del costruttore di Shenzhen.

(Riassunto generato con AI)

BYD-Renault, le indiscrezioni sulle offerte respinte

BYD avrebbe provato in due occasioni ad acquisire una partecipazione in Renault, ma il costruttore francese avrebbe respinto entrambe le proposte per preservare la propria autonomia in Europa. Secondo quanto riportato da fonti francesi nelle ultime ore, i contatti sarebbero avvenuti a partire da circa due anni fa, quando alla guida della casa della Losanga c’era Luca de Meo.

L’obiettivo del gruppo di Shenzhen non sarebbe stato una semplice collaborazione industriale, bensì un ingresso nel capitale della società di Boulogne-Billancourt. Il dossier, se confermato, si spiega con la strategia di crescita europea di BYD, che punta a rafforzare la sua presenza produttiva e commerciale nel continente anche per fronteggiare il nuovo quadro regolatorio e i dazi sulle elettriche cinesi.

Perché Renault avrebbe detto no

Le ricostruzioni concordano su un punto: Renault non avrebbe voluto aprire il proprio capitale nel mercato europeo di riferimento. La casa francese, pur facendo leva da anni su alleanze industriali per sostenere i costi della transizione dell’auto, avrebbe preferito mantenere una linea selettiva, distinguendo tra partnership operative e ingresso nell’azionariato.

In quella fase il gruppo stava già consolidando i rapporti con Geely, con cui aveva avviato nel 2022 una joint venture poi ampliata nel tempo. Le fonti citano la partecipazione del costruttore cinese in Renault Korea Motors, l’investimento in Renault do Brasil e la collaborazione con Aramco nella joint venture Horse Powertrain, focalizzata sui motori termici. Proprio questo contesto avrebbe reso poco compatibile una trattativa con BYD su un terreno più profondo di una normale cooperazione.

Il dato politicamente ed economicamente più rilevante è che il gruppo cinese continua a dichiararsi aperto a operazioni straordinarie in Europa. La vicepresidente Stella Li, interpellata da Bloomberg, ha affermato che “BYD è aperta a ogni opportunità e valuterà quali garantiscano i maggiori vantaggi”. In passato la manager aveva definito Maserati un marchio “molto interessante”, pur escludendo di recente operazioni con Stellantis. Sul piano industriale, dopo l’apertura dell’impianto in Ungheria e il rallentamento del progetto in Turchia, la preferenza di BYD andrebbe all’acquisizione di uno stabilimento già esistente nell’Europa meridionale.

Un segnale sul futuro dell’auto europea

Al di là dell’esito negativo, il doppio approccio attribuito a BYD indica quanto si stia alzando il livello della competizione in Europa. Non si parla più soltanto di esportazioni o joint venture mirate, ma della possibilità che i grandi gruppi cinesi cerchino accesso diretto a impianti, marchi e quote societarie per accelerare il radicamento industriale.

Per Renault, il rifiuto confermerebbe invece una scelta di controllo strategico del proprio perimetro europeo. Per il mercato, la vicenda mostra che l’espansione cinese può passare non solo dalla costruzione di nuove fabbriche, ma anche da tentativi di integrazione più profonda con i protagonisti storici dell’automotive continentale.

FAQ

BYD ha davvero tentato di comprare Renault?

Sì, secondo le indiscrezioni riportate dalle fonti, BYD avrebbe tentato due volte di acquisire una partecipazione in Renault, senza esito positivo.

Perché Renault avrebbe rifiutato BYD?

Sì, il motivo indicato è la volontà di preservare l’indipendenza nel mercato europeo e di non aprire il capitale nel proprio mercato principale.

Quando sarebbero iniziati i contatti?

Sì, le fonti indicano un primo approccio circa due anni fa, durante la gestione di Luca de Meo alla guida di Renault.

Qual era il piano europeo di BYD?

Sì, BYD punta a espandersi in Europa con fabbriche locali, possibili acquisizioni di impianti esistenti e valutazioni su marchi storici.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, questo contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Greenmove e Quattroruote.