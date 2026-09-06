Huawei nova 16s e 16s Pro: fotocamera da 200 MP e batteria da 7.000 mAh

6 Settembre 2026

6 Settembre 2026/Home/INTERNET/Huawei nova 16s e 16s Pro: fotocamera da 200 MP e batteria da 7.000 mAh

La notizia in sintesi

  • Huawei amplia la serie nova con 16s e 16s Pro.
  • Entrambi integrano batteria da 7.000 mAh e ricarica da 100 W.
  • Il modello Pro offre fotocamera principale RYYB da 200 MP.
  • Prezzi e configurazioni possono cambiare in base al mercato.

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Huawei nova 16s: autonomia e fotografia al centro

Nel resoconto pubblicato il 4 settembre 2026 e firmato da Denis Dosi, Huawei ha presentato nova 16s e nova 16s Pro, due smartphone di fascia media destinati ai mercati in cui saranno effettivamente distribuiti. I dispositivi condividono batteria da 7.000 mAh, ricarica a 100 W ed EMUI 16, mentre si differenziano per chip, fotocamere e luminosità del display. La strategia punta a unire autonomia e fotografia avanzata: il Pro offre un sensore principale da 200 MP, il modello standard privilegia tre moduli posteriori da 50 MP; prezzi e configurazioni, tuttavia, variano secondo il mercato di vendita di riferimento annunciato.

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Specifiche, fotocamere e differenze tra i due modelli

Huawei nova 16s Pro adotta una fotocamera principale RYYB da 200 MP, con sensore da 1/1,28 pollici, apertura f/1.8 e stabilizzazione OIS e AIS. Il comparto posteriore comprende inoltre un ultragrandangolare RYYB da 50 MP e un teleobiettivo periscopico RYYB da 50 MP, mentre davanti è presente una fotocamera True to Colour da 50 MP. Il display raggiunge una luminosità dichiarata di 6.000 nit e il processore è il Kirin 9010S.

Il più accessibile Huawei nova 16s utilizza invece il Kirin 8020, una principale True to Colour da 50 MP, un teleobiettivo periscopico RYYB da 50 MP e una fotocamera Ultra Portrait da 50 MP. La luminosità massima dichiarata scende a 5.500 nit, mentre batteria, ricarica, EMUI 16, assistente Celia e funzioni IA restano comuni. Tra queste figurano AI Composition per l’inquadratura, AI Move per soggetti in movimento e AI De glare per i riflessi.

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Il Pro parte da 749 euro con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, salendo a 849 euro per 512 GB. Il modello standard costa 599 euro nella configurazione 12/256 GB e 699 euro in quella 12/512 GB. La distanza di 150 euro, a parità di memoria, concentra la scelta soprattutto sul sensore principale da 200 MP del Pro.

Disponibilità variabile nei singoli mercati

Le colorazioni previste per nova 16s sono Sky White, Breathing Crystal, Isle Blue e Starry Black; nova 16s Pro è annunciato nelle ultime tre varianti. Huawei precisa però che disponibilità, tagli di memoria e colori possono differire da Paese a Paese. Questo elemento incide sul confronto reale tra prezzi e dotazioni: non tutti i mercati riceveranno necessariamente l’intera gamma comunicata, né ogni configurazione da 256 o 512 GB.

FAQ

Quale batteria hanno Huawei nova 16s?

Entrambi i modelli montano una batteria da 7.000 mAh e supportano la ricarica rapida a 100 W.

Quale fotocamera distingue nova 16s Pro?

Il modello Pro integra una principale RYYB da 200 MP, con sensore da 1/1,28 pollici, apertura f/1.8, OIS e AIS.

Quanto costa Huawei nova 16s?

Il prezzo parte da 599 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Quali processori usano i due smartphone?

Huawei nova 16s Pro utilizza il Kirin 9010S, mentre nova 16s adotta il Kirin 8020, entrambi abbinati a EMUI 16.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da analisi accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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