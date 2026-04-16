GPT-Rosalind rivoluziona la ricerca nelle scienze della vita con analisi avanzate e scoperte accelerate

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GPT‑Rosalind, il nuovo modello di OpenAI per rivoluzionare le scienze della vita

Chi: OpenAI lancia GPT‑Rosalind, modello avanzato di AI per ricercatori in biologia, farmacologia e medicina traslazionale.

Che cosa: sistema di “reasoning” scientifico capace di supportare tutte le fasi iniziali della scoperta di nuovi farmaci e biomarcatori.

Dove: disponibile in anteprima ricerca su ChatGPT, Codex e via API, inizialmente per clienti Enterprise qualificati negli Stati Uniti.

Quando: debutto oggi come primo rilascio della serie di modelli Life Sciences, con roadmap di aggiornamenti continui.

Perché: ridurre tempi e costi di R&D, migliorare la qualità delle ipotesi biologiche e aumentare il tasso di successo nello sviluppo di terapie.

In sintesi:

GPT‑Rosalind accelera le fasi iniziali di ricerca in biologia, chimica, genomica e medicina traslazionale.

Il modello è già testato con aziende come Amgen , Moderna , NVIDIA , Thermo Fisher Scientific .

, , , . Prestazioni di vertice su benchmark bioinformatici come BixBench e LABBench2 , sopra la media di esperti umani.

e , sopra la media di esperti umani. Accesso regolato da un programma “trusted access” con forti controlli di sicurezza e uso responsabile.

Nel settore farmaceutico servono in media 10‑15 anni per passare dall’identificazione di un target all’approvazione regolatoria di un nuovo farmaco. GPT‑Rosalind punta a comprimere questa finestra intervenendo sui colli di bottiglia cognitivi: revisione della letteratura, integrazione di grandi moli di dati, pianificazione sperimentale, interpretazione dei risultati. Il modello, ottimizzato per ragionare su molecole, proteine, geni, pathway e biologia delle malattie, è affiancato da un nuovo plugin di ricerca Life Sciences per Codex, che collega l’AI a oltre 50 database e strumenti scientifici.

Il nome rende omaggio a Rosalind Franklin, la scienziata che con il suo lavoro rigoroso contribuì a rivelare la struttura del DNA, simbolo di un approccio fondato su verificabilità sperimentale e robustezza metodologica.

Come funziona GPT‑Rosalind e perché interessa a pharma e biotech

La serie di modelli GPT‑Rosalind è progettata per integrarsi nei workflow reali di ricerca: dalla generazione di ipotesi biologiche alla definizione di esperimenti ad alto impatto. Grazie all’infrastruttura computazionale di OpenAI, il modello viene continuamente addestrato e valutato su compiti specifici di chimica organica, ingegneria proteica, genomica funzionale e analisi dati multi‑omica.

Rispetto ai modelli generalisti, GPT‑Rosalind mostra una maggiore efficacia nell’uso di strumenti scientifici e database in catene di compiti multi‑step: revisione sistematica della letteratura, interpretazione sequenza‑funzione, design di protocolli sperimentali, analisi statistica di dataset complessi.

Numerosi player dell’ecosistema stanno già testando o integrando il modello: tra questi Amgen, Moderna, l’Allen Institute, Thermo Fisher Scientific, Oracle Health and Life Sciences, NVIDIA, Benchling e la UCSF School of Pharmacy. Come sottolinea Sean Bruich, Senior Vice President of Artificial Intelligence and Data di Amgen, “il campo delle life sciences richiede precisione a ogni passo […] la collaborazione con OpenAI ha il potenziale di accelerare il modo in cui portiamo i farmaci ai pazienti”.

Implicazioni future per la ricerca biomedica e la governance dell’AI

Il lancio di GPT‑Rosalind rappresenta il primo passo di un impegno di lungo periodo di OpenAI nelle scienze della vita. L’azienda prevede di estendere le capacità di ragionamento biochimico del modello a workflow sempre più lunghi e “tool‑heavy”, lavorando in partnership con istituti di ricerca di punta e laboratori nazionali come il Los Alamos National Laboratory, che sta esplorando design guidato da AI di proteine e catalizzatori.

In parallelo, il modello è incardinato in una cornice di “trusted access” che impone requisiti stringenti: uso chiaramente benefico, forte governance interna, ambienti sicuri e conformi, rispetto delle policy di utilizzo di OpenAI. Questa architettura vuole bilanciare massima utilità scientifica e minimizzazione del rischio di uso improprio in ambito biologico. Nel medio periodo, sistemi come GPT‑Rosalind potrebbero diventare veri partner di scoperta, capaci di trasformare domande aperte in evidenze robuste e, infine, in nuove terapie per i pazienti.

FAQ

Cosa rende GPT‑Rosalind diverso dai modelli generici di intelligenza artificiale?

GPT‑Rosalind è specificamente addestrato su compiti di biologia, chimica, genomica e medicina traslazionale, con capacità avanzate di usare database, strumenti sperimentali e workflow multi‑step tipici di pharma e biotech.

In quali fasi dello sviluppo farmaceutico GPT‑Rosalind è più utile?

È particolarmente efficace nelle fasi iniziali: identificazione target, generazione ipotesi, progettazione esperimenti, analisi dei dati preclinici e revisione critica della letteratura scientifica multidisciplinare.

Come si accede a GPT‑Rosalind e al plugin Life Sciences per Codex?

L’accesso al modello avviene tramite programma di trusted access per clienti Enterprise qualificati, mentre il Life Sciences Research Plugin per Codex è disponibile liberamente su GitHub per integrare oltre 50 database e strumenti.

Quali risultati ha ottenuto GPT‑Rosalind nei benchmark indipendenti di settore?

Ha raggiunto performance di vertice su BixBench e migliorato GPT‑5.4 in 6 su 11 task di LABBench2, eccellendo in clonaggio molecolare e progettazione di reagenti DNA.

Da quali fonti è stata derivata l’elaborazione giornalistica di questo articolo?

L’analisi è stata elaborata dalla Redazione a partire da una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.