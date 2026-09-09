BYD guida la crescita dei marchi cinesi nelle immatricolazioni italiane

9 Settembre 2026

9 Settembre 2026/Home/INTERNET/BYD guida la crescita dei marchi cinesi nelle immatricolazioni italiane

La notizia in sintesi

  • BYD, Omoda & Jaecoo e Leapmotor accelerano nelle immatricolazioni italiane.
  • I dazi UE colpiscono soltanto le elettriche prodotte in Cina.
  • I marchi cinesi crescono anche con ibride e plug-in.
  • Assistenza, garanzia e valore residuo determineranno la fiducia dei clienti.

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Marchi cinesi in crescita nel mercato italiano

Nei primi sette mesi del 2026, BYD ha quasi triplicato le immatricolazioni in Italia rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre Omoda & Jaecoo è cresciuta del 269% e Leapmotor ha superato 25.000 vetture, partendo da meno di 2.000. Il fenomeno riguarda il mercato italiano e mostra come i costruttori cinesi stiano avanzando anche oltre l’elettrico. Dopo l’introduzione dei dazi europei sulle sole elettriche prodotte in Cina, la crescita continua grazie a gamme che includono ibride e plug-in.

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Secondo UNRAE, nei primi sette mesi il mercato italiano è salito del 9,1%, con le BEV all’8,1% delle immatricolazioni. La questione centrale è quindi se prezzi, prodotti e rete commerciale basteranno a trasformare l’espansione in fiducia duratura presso gli acquirenti.

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Dazi UE e vantaggio competitivo dei costruttori

L’Unione Europea ha introdotto dazi compensativi dopo l’indagine anti-sussidi avviata nel 2023 sulle auto elettriche a batteria prodotte in Cina. Le aliquote indicate vanno dal 17% per BYD al 18,8% per Geely, fino al 35,3% per SAIC, proprietaria di MG, cui si aggiunge il dazio ordinario del 10%. L’obiettivo della Commissione europea è compensare gli effetti delle sovvenzioni emerse dall’indagine e riequilibrare la concorrenza.

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Secondo l’analisi di Transport & Environment, la quota europea delle elettriche prodotte in Cina è scesa dal 22% del 2024 al 17% nel primo trimestre del 2026. I marchi cinesi conservano però un vantaggio di prezzo medio del 21% rispetto ai modelli europei equivalenti. La misura modifica quindi i flussi produttivi, senza eliminare la competitività dei nuovi operatori.

In Italia l’ibrido pesa per il 49,5% delle immatricolazioni, mentre plug-in ed elettriche valgono rispettivamente il 9,2% e l’8,1%. Le BEV sono cresciute del 71,4% e le PHEV del 78,7% sui primi sette mesi del 2025. Per questo la sfida commerciale non si limita alle auto elettriche, ma coinvolge l’intera offerta di motorizzazioni.

La rete commerciale decide la stabilità della crescita

Prezzo e dotazioni tecnologiche favoriscono la diffusione dei nuovi brand, ma assistenza, ricambi, garanzia e valore residuo restano decisive per gli automobilisti italiani. L’Automotive Customer Study 2026 di Quintegia rileva che il 74% degli acquirenti si considera cliente della concessionaria e che il 64% dei clienti dei nuovi marchi entra in showroom senza una scelta già definita.

Una ricerca di Deloitte indica inoltre che l’83% dei consumatori italiani considera importante il rapporto diretto con il concessionario per costruire fiducia e provare il veicolo. La crescita delle immatricolazioni potrà consolidarsi soltanto con reti capaci di rendere credibili, nel tempo, assistenza e relazione con il cliente.

FAQ

Quanto è cresciuta BYD in Italia?

BYD ha quasi triplicato le immatricolazioni italiane nei primi sette mesi del 2026 rispetto allo stesso intervallo del 2025.

Quali auto cinesi colpiscono i dazi UE?

I dazi compensativi europei riguardano esclusivamente le auto elettriche a batteria prodotte in Cina e non ibride o plug-in.

Quanto valgono le elettriche nel mercato italiano?

Le BEV rappresentano l’8,1% delle immatricolazioni italiane nei primi sette mesi del 2026, secondo i dati UNRAE.

Perché i concessionari sono centrali?

Il 64% dei clienti dei nuovi brand entra in showroom senza aver scelto marca e modello, rendendo decisiva l’esperienza commerciale.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti ufficiali e giornalistiche qualificate, attraverso analisi accurata che include Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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