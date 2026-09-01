Internet Archive raccoglie il software dell’intelligenza artificiale vintage

1 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Internet Archive raccoglie software storici dedicati all’intelligenza artificiale.

raccoglie software storici dedicati all’intelligenza artificiale. La collezione Vintage Artificial Intelligence copre programmi dagli anni Settanta ai Novanta.

copre programmi dagli anni Settanta ai Novanta. ELIZA mostra come le regole fisse potessero simulare una conversazione.

mostra come le regole fisse potessero simulare una conversazione. Chatbot, giochi e simulatori raccontano l’evoluzione dei primi esperimenti digitali.

Internet Archive conserva l’AI prima dei modelli linguistici

Internet Archive ha riunito nella raccolta Vintage Artificial Intelligence una selezione di software emulati dagli anni Settanta agli anni Novanta, curata da Jason Scott. Il progetto rende disponibili nel browser programmi, giochi e ambienti di sviluppo che documentano la fase precedente agli attuali modelli linguistici e assistenti conversazionali.

La raccolta riguarda sistemi costruiti soprattutto su regole fisse: riconoscevano parole, applicavano istruzioni e simulavano risposte, decisioni o comportamenti entro limiti stabiliti dagli autori. L’obiettivo non è presentare quei programmi come macchine realmente intelligenti, bensì ricostruire il modo in cui l’idea di mente artificiale veniva rappresentata su computer domestici e console.

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L’accesso via browser elimina la necessità di recuperare hardware originale, floppy disk e sistemi operativi d’epoca. Per chi studia la storia dell’informatica, la raccolta permette di osservare direttamente come venivano progettate interazioni apparentemente autonome prima della diffusione delle reti neurali generative.

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Il valore dell’archivio è anche culturale: mostra che l’espressione intelligenza artificiale comprendeva approcci diversi, dalla conversazione simulata ai giochi strategici, dall’inferenza logica ai mondi interattivi. Le capacità percepite dagli utenti dipendevano spesso dalla qualità delle regole, dalla scrittura e dalle aspettative create dall’interfaccia.

ELIZA, Racter e i limiti della simulazione

Tra i riferimenti centrali figura ELIZA, programma descritto da Joseph Weizenbaum nel 1966 su Communications of the ACM e sviluppato nell’ambiente MAC del MIT. Il software analizzava l’input dell’utente, individuava parole chiave e applicava regole di scomposizione e ricomposizione per formulare una risposta.

ELIZA non apprendeva dalle conversazioni, non disponeva di conoscenza generale e non produceva testi mediante reti neurali. Ogni sua reazione derivava dagli script preparati in anticipo, una differenza sostanziale rispetto ai sistemi contemporanei basati su modelli linguistici.

Lo script più noto, DOCTOR, imitava un terapeuta rogersiano e spesso trasformava le frasi dell’utente in nuove domande. Il meccanismo era semplice, ma bastava a trasmettere l’impressione di ascolto e comprensione: un effetto attribuibile alle aspettative di chi interagiva, non a una capacità psicologica del programma.

La presenza di più versioni di ELIZA nell’archivio consente di confrontare declinazioni di una stessa idea: far sembrare conversazionale un sistema fondato su istruzioni predeterminate. Questa prospettiva chiarisce perché la percezione dell’intelligenza non coincida necessariamente con l’esistenza di apprendimento o consapevolezza.

Nella raccolta compare anche Racter, software degli anni Ottanta noto per la produzione di frasi apparentemente creative. Diversamente da ELIZA, non puntava principalmente al dialogo, ma combinava strutture linguistiche definite per generare sequenze inattese.

L’effetto poteva risultare sorprendente proprio perché le combinazioni non erano immediatamente prevedibili per l’utente. Tuttavia, lessico, regole e modelli restavano incorporati nel programma: non vi era produzione autonoma oltre i confini impostati dal software.

Il confronto fra i due casi mette in evidenza due modalità storiche della simulazione linguistica. Da una parte la risposta costruita attorno alle parole dell’interlocutore, dall’altra l’assemblaggio di formule predefinite: entrambe potevano apparire espressive senza implicare comprensione del significato.

La collezione evita quindi una lettura retrospettiva che sovrapponga questi programmi alle tecnologie attuali. I software storici documentano tentativi tecnici e creativi circoscritti, utili per comprendere le radici dell’interazione uomo-macchina e le differenze fra comportamento simulato e generazione statistica del linguaggio.

Giochi e simulatori ampliano la definizione storica dell’AI

Vintage Artificial Intelligence non raccoglie soltanto chatbot. Include programmi di scacchi come Sargon, ambienti Lisp e Prolog, simulatori, avventure testuali e titoli interattivi quali Alter Ego e Little Computer People.

Questa varietà ricorda che, per decenni, l’intelligenza artificiale ha indicato anche ricerca di percorsi, gestione di stati, inferenza logica e comportamento autonomo in contesti delimitati. I programmi non dovevano necessariamente parlare con l’utente per essere associati all’AI.

Alter Ego, pubblicato da Activision nel 1986, costruiva una simulazione biografica attraverso situazioni, scelte e conseguenze predisposte. La profondità percepita dipendeva dall’aggiornamento delle variabili interne e dalla scrittura degli scenari, non dall’invenzione autonoma di una vita virtuale.

Little Computer People adottava una logica simile: un personaggio sembrava abitare stabilmente il computer perché il software alternava eventi e comportamenti secondo condizioni definite. L’archivio rende visibile come la continuità dell’esperienza potesse nascere da regole progettate con precisione.

FAQ

Che cos’è Vintage Artificial Intelligence?

È una raccolta di Internet Archive, curata da Jason Scott, dedicata a software emulato dagli anni Settanta agli anni Novanta.

Dove si possono usare questi programmi?

Nel browser, senza recuperare computer originali, floppy disk o sistemi operativi dell’epoca.

Come funzionava ELIZA?

Analizzava parole chiave e applicava regole predisposte per scomporre e ricomporre l’input in una risposta.

ELIZA imparava dalle conversazioni?

Gli script stabilivano ogni comportamento: il programma non apprendeva, non possedeva conoscenza generale e non usava reti neurali.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con verifica e supervisione umana fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, attraverso un’analisi accurata che include le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.