Swift attiva ledger blockchain per pagamenti transfrontalieri continui con 17 grandi banche

9 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Swift attiva un ledger blockchain per pagamenti transfrontalieri 24/7 con depositi tokenizzati.

attiva un ledger blockchain per pagamenti transfrontalieri 24/7 con depositi tokenizzati. Il progetto parte con un pilota che coinvolge 17 grandi banche internazionali.

L’obiettivo è accelerare regolamento, liquidità e continuità oltre gli orari bancari tradizionali.

Il sistema estende l’infrastruttura esistente mantenendo sicurezza, compliance e resilienza operative.

(Riassunto generato con AI)

Swift porta i pagamenti tokenizzati nel sistema bancario

Swift, rete di messaggistica che collega oltre 11.000 istituzioni finanziarie nel mondo, ha annunciato nelle ultime ore l’attivazione di un ledger condiviso basato su blockchain per trasferire depositi tokenizzati oltre confine in modalità continua. Il lancio riguarda un pilota con 17 grandi banche internazionali e punta a risolvere un limite storico dei pagamenti cross-border: l’interruzione fuori dagli orari bancari, nei weekend e durante le festività.

Il nuovo sistema nasce per rendere possibili trasferimenti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, migliorando velocità, efficienza della liquidità e visibilità dei flussi di cassa. La scelta di Swift non è quella di sostituire l’infrastruttura esistente, ma di estenderla su binari digitali regolamentati. È questo il punto centrale dell’iniziativa: introdurre moneta tokenizzata in un ambiente bancario già conforme ai requisiti operativi e normativi della finanza globale.

Come funziona il pilota con 17 grandi banche

Al test partecipano 17 istituti di primo piano, tra cui HSBC, Citi, DBS, Standard Chartered, UBS, BNP Paribas, Wells Fargo, BNY, MUFG, OCBC, UOB, ANZ e Lloyds Bank. Le fonti citano anche la presenza di FirstRand Bank e Itaú Unibanco. Il ledger consente alle banche partecipanti di muovere depositi tokenizzati anche fuori dalle finestre operative tradizionali, mentre il regolamento finale continua ad appoggiarsi ai canali di pagamento esistenti.

I depositi tokenizzati, come chiarito nel quadro del progetto, non coincidono con stablecoin o criptovalute nel senso tradizionale: rappresentano digitalmente saldi già detenuti nei conti bancari e restano inseriti in un perimetro regolamentato. Thierry Chilosi, Chief Business Officer di Swift, ha spiegato che il nuovo ledger estende *“fiducia e stabilità della finanza tradizionale alle frontiere del denaro digitale”*. Debopama Sen di Citi ha definito il lancio un passo importante verso pagamenti sempre attivi e una liquidità più efficiente, mentre So Lay Hua di UOB ha sottolineato l’impatto potenziale su tempi di regolamento e visibilità della cassa aziendale.

Secondo Swift, il passaggio dall’idea all’implementazione è avvenuto in nove mesi. La rete ricorda inoltre che il 75% delle transazioni sull’infrastruttura attuale raggiunge già la banca beneficiaria entro dieci minuti: il nuovo ledger prova a colmare soprattutto il vuoto temporale che ancora separa velocità tecnica e disponibilità continua del servizio.

Perché il progetto pesa oltre il solo annuncio

Il rilievo dell’iniziativa sta meno nella blockchain in sé e più nella scala di adozione potenziale. Swift rimane infatti uno standard di fatto della messaggistica finanziaria globale e la sua mossa segnala un cambio di fase: dalla sperimentazione alla messa in esercizio controllata. Il sistema mantiene standard di compliance, credito, rischio e controllo già incorporati nell’attuale rete, abbassando così le barriere di ingresso per le banche.

Questo approccio può accelerare l’ingresso degli asset digitali regolamentati nell’operatività quotidiana, aprendo spazio a sviluppi come denaro programmabile e agentic commerce. Resta però il test del pilota: l’espansione annunciata di funzionalità e disponibilità dipenderà dai risultati dei prossimi mesi. Per il settore, il nodo non è più solo se i pagamenti transfrontalieri diventeranno continui, ma quale infrastruttura riuscirà a imporre standard condivisi, interoperabilità e fiducia operativa su scala internazionale.

FAQ

Che cosa ha lanciato Swift?

Sì, Swift ha attivato un ledger condiviso basato su blockchain per trasferire depositi tokenizzati cross-border 24/7.

Quante banche partecipano al pilota?

Sì, il progetto parte con 17 grandi banche internazionali in una fase iniziale di go-live controllata.

I depositi tokenizzati sono criptovalute?

Sì, la distinzione è chiara: non sono crypto tradizionali, ma rappresentazioni digitali di saldi bancari già esistenti.

Quale vantaggio offre il nuovo ledger?

Sì, abilita pagamenti transfrontalieri continui, migliora velocità, liquidità e visibilità dei flussi oltre gli orari bancari tradizionali.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Crypto Briefing e The Cryptonomist.