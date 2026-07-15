15 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Giappone, le criptovalute diventano prodotti finanziari: stretta e tasse al 20%

La notizia in sintesi

Giappone : le criptovalute diventano prodotti finanziari regolati.

: le criptovalute diventano prodotti finanziari regolati. La riforma introduce regole contro l’insider trading e obblighi informativi.

Prevista una tassazione separata vicina al 20% dal 2028.

La legge apre la strada a ETF crypto domestici.

(Riassunto generato con AI)

Giappone, svolta normativa per le criptovalute

Il Giappone ha approvato una profonda revisione delle proprie norme finanziarie, classificando le criptovalute come prodotti finanziari e non più soltanto come mezzi di pagamento. Il via libera è arrivato mercoledì dalla Camera dei Consiglieri, completando l’iter della riforma in entrambe le Camere della Dieta, secondo l’emittente pubblica NHK.

La modifica della Financial Instruments and Exchange Act crea una categoria giuridica separata per i crypto asset, affiancandoli a strumenti tradizionali quali azioni e obbligazioni. L’obiettivo è rafforzare la vigilanza sul mercato, rendere più strutturato il trattamento fiscale degli investimenti digitali e predisporre il quadro normativo per eventuali ETF crypto quotati nel Paese.

Fino a oggi, le criptovalute erano disciplinate dal Payment Services Act soprattutto come strumenti di pagamento. Il cambio di impostazione avvicina quindi il mercato digitale giapponese alle regole applicate ai prodotti d’investimento. La portata effettiva delle novità dipenderà tuttavia dalle ordinanze del governo e dalle linee guida di supervisione che dovranno definirne l’applicazione.

Controlli più severi e possibile riforma fiscale

La nuova disciplina introduce restrizioni contro l’insider trading nelle operazioni in criptovalute, obblighi di comunicazione annuale per gli emittenti di determinati asset digitali e sanzioni più elevate per le attività non registrate. Secondo CoinPost, la pena massima per chi opera senza registrazione salirà da tre a dieci anni di carcere. La multa massima passerà da 3 milioni a 10 milioni di yen, equivalenti a circa 18.500-61.600 dollari.

La legge stabilisce inoltre la base giuridica per una tassazione separata delle plusvalenze crypto, con aliquota effettiva attorno al 20% e possibilità di riportare le perdite per tre anni. Attualmente, in Giappone, i profitti da criptovalute sono trattati come redditi diversi e possono essere assoggettati ad aliquote fino al 55%.

CoinPost riferisce che le disposizioni fiscali dovrebbero entrare in vigore nel gennaio 2028, poiché l’applicazione è programmata nell’esercizio fiscale 2027. Si tratta di un passaggio rilevante perché separa fiscalmente gli investimenti digitali dal regime più oneroso finora applicato. La riforma, però, non elimina l’incertezza operativa: tempi e modalità concrete saranno definiti dagli atti attuativi successivi alla promulgazione.

ETF crypto e strategia nazionale sull’innovazione

Il provvedimento pone anche le basi per l’emissione di ETF spot su criptovalute nel mercato interno. CoinPost segnala che il Japan Exchange Group sta valutando le prime quotazioni locali già dal 2027, con istituzioni finanziarie tradizionali potenzialmente coinvolte come emittenti. L’approvazione di ETF spot su bitcoin, però, non è stata ancora confermata.

La riforma si inserisce nella strategia del governo per il settore digitale e le startup. All’inizio del mese, la premier Sanae Takaichi ha dichiarato al WebX 2026 che il Web3 rientra nella strategia nazionale dell’innovazione del Paese. Come riportato da crypto.news, il suo intervento non ha annunciato nuovi finanziamenti né misure regolatorie immediate.

FAQ

Quando è stata approvata la riforma crypto?

Sì, la Camera dei Consiglieri giapponese ha approvato le modifiche mercoledì, completando il passaggio parlamentare nelle due Camere della Dieta.

Come cambia lo status delle criptovalute?

Sì, le criptovalute entrano in una categoria distinta di prodotti finanziari, accanto a strumenti come azioni e obbligazioni.

Quali sanzioni sono previste per operatori irregolari?

Sì, la pena massima prevista sale da tre a dieci anni, mentre la multa massima raggiunge 10 milioni di yen.

Quando potrebbe cambiare la tassazione crypto?

Sì, secondo CoinPost, le nuove disposizioni fiscali sono attese dal gennaio 2028, con aliquota effettiva vicina al 20%.

Quali fonti verificano queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.