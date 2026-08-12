Il prestito garantito da bitcoin entra nell’era istituzionale

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Two Prime segnala la maturazione dei prestiti garantiti da bitcoin per le imprese.

segnala la maturazione dei prestiti garantiti da bitcoin per le imprese. MARA Holdings ha impegnato 18.750 BTC per ottenere 600 milioni di dollari.

ha impegnato 18.750 BTC per ottenere 600 milioni di dollari. I fondi possono sostenere acquisizioni, investimenti e spese aziendali senza vendere bitcoin.

Prestiti più lunghi e contratti personalizzati ampliano la finanza istituzionale degli asset digitali.

( Riassunto generato con AI)

Bitcoin come garanzia per la finanza aziendale

Two Prime, società attiva nel credito garantito da bitcoin, rileva nelle ultime ore una crescita dell’uso istituzionale dei BTC come collaterale per finanziare acquisizioni e investimenti senza liquidare l’asset. Il caso più significativo riguarda MARA Holdings, che ha impegnato 18.750 bitcoin per ottenere 600 milioni di dollari attraverso due finanziamenti a termine concessi da Coinbase Credit e Two Prime Lending.

Secondo quanto riportato da CoinDesk, al perfezionamento delle operazioni, il 4 agosto, il collaterale valeva circa 1,2 miliardi di dollari e corrispondeva a circa il 53% delle disponibilità in bitcoin di Marathon. MARA ha indicato che potrà impiegare le risorse per finalità aziendali generali, inclusa la prevista acquisizione di Long Ridge Energy & Power.

L’operazione è rilevante perché mostra un’alternativa alla vendita diretta dei token: mantenere l’esposizione al bitcoin e, al tempo stesso, reperire capitale. La centrale a gas dell’Ohio potrebbe sostenere sia il mining sia infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Contratti più articolati e scadenze più lunghe

Alexander Blume, fondatore e amministratore delegato di Two Prime, ha spiegato a CoinDesk che “i prestiti BTC garantiti stanno maturando come prodotto”. Secondo Blume, operatori come Two Prime stanno sviluppando la capacità di offrire durate più lunghe, condizioni più personalizzate e linee warehouse tradizionali per servire la clientela istituzionale.

Il prestito concesso da Two Prime a MARA prevede un tasso fisso del 7,65% e scade nell’agosto 2028. Blume ha riferito di una domanda in aumento negli ultimi mesi, con istituzioni che ricorrono alle proprie riserve di bitcoin per finanziare spese in conto capitale senza rinunciare all’eventuale apprezzamento dell’asset.

I documenti regolamentari più recenti descrivono strutture contrattuali dettagliate, con clausole su margin call, custodia delle garanzie e liquidazione. L’ampliamento di tagli e scadenze dei finanziamenti indica che il mercato non è più limitato a formule standardizzate.

Anche Ledn e Kraken hanno contribuito all’espansione del settore con titoli garantiti da asset e strutture warehouse collegate a collaterale in bitcoin, secondo Blume. Il punto centrale è l’evoluzione della funzione del BTC: non solo riserva in bilancio, ma garanzia finanziaria utilizzabile per pianificare investimenti.

Una leva per le società quotate con bitcoin

La crescita di questa pratica può incidere sulla gestione finanziaria delle società quotate che accumulano bitcoin in bilancio. Più aumenta la disponibilità di prestiti strutturati, più le imprese possono valutare il ricorso al credito invece della cessione dell’asset nei momenti in cui serve liquidità.

Blume ritiene che questa competenza diventerà più rilevante con il progressivo trasferimento di attività finanziarie su infrastrutture blockchain. Tra le possibili aree di sviluppo ha citato le azioni tokenizzate.

La conseguenza immediata non è una garanzia di maggiore convenienza del debito, ma una gamma più ampia di opzioni per la tesoreria aziendale. Per MARA, il finanziamento collega direttamente le riserve in BTC ai piani industriali su energia, mining e infrastrutture tecnologiche.

FAQ

Quanti bitcoin ha impegnato MARA Holdings?

Sì, MARA Holdings ha dato in garanzia 18.750 BTC per sostenere due prestiti a termine dal valore complessivo di 600 milioni di dollari.

Chi ha finanziato i prestiti di MARA?

Sì, i due finanziamenti sono stati concessi da Coinbase Credit e Two Prime Lending, secondo le informazioni riportate da CoinDesk.

Qual era il valore del collaterale in bitcoin?

Sì, il collaterale era valutato circa 1,2 miliardi di dollari alla chiusura delle operazioni del 4 agosto e rappresentava circa il 53% dei bitcoin di Marathon.

Quali sono tasso e scadenza del prestito Two Prime?

Sì, il finanziamento di Two Prime applica un tasso fisso del 7,65% e ha scadenza nell’agosto 2028.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CoinDesk, articolo firmato da James Van Straten e curato da Oliver Knight.