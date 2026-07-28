AiX3 lancia Global Connect per l’innovazione sanitaria basata su intelligenza artificiale

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

AiX3 ha annunciato il simposio virtuale Global Connect 2026 su AI, dati sanitari e innovazione nella salute.

L’evento era fissato il 15 luglio 2026, dalle 12 alle 16.30, orario di Dubai.

Il programma prevedeva cinque confronti su AI clinica, dati, investimenti e collaborazioni transfrontaliere.

AiX3 ha aperto registrazioni e candidature per relatori di sanità, ricerca, startup, investimenti e istituzioni.

Riassunto generato con AI

AiX3 ha annunciato il lancio di Global Connect 2026, un simposio virtuale dedicato all’intelligenza artificiale, ai dati sanitari e all’innovazione nel settore della salute. L’incontro era fissato per il 15 luglio 2026, dalle 12 alle 16.30 dell’orario di Dubai, e si rivolgeva a partecipanti delle aree Asia-Pacifico, Medio Oriente e Nord Africa, Europa.

L’iniziativa rappresenta il debutto di AiX3, piattaforma che intende mettere in relazione ospedali, sistemi sanitari, aziende farmaceutiche e delle scienze della vita, startup, investitori, ricercatori universitari e rappresentanti delle istituzioni. Il programma è incentrato sulle modalità con cui l’intelligenza artificiale viene introdotta nei processi clinici e nelle strategie di salute digitale.

AI e dati sanitari al centro del programma

Il simposio prevedeva cinque confronti rivolti a dirigenti e professionisti del settore. Il primo era dedicato alla presentazione della piattaforma e al tema della cooperazione internazionale nell’innovazione sanitaria.

Una delle sessioni avrebbe affrontato l’uso dell’intelligenza artificiale nella sanità, con attenzione all’applicazione concreta delle tecnologie nei diversi mercati, alle difficoltà di adozione e ai requisiti richiesti alle strutture sanitarie e ai fornitori di tecnologia.

Un altro dibattito era dedicato alla fiducia nei dati sanitari: interoperabilità, modelli di governance, sicurezza e infrastrutture per l’uso dei dati tra Paesi diversi. Il tema riguarda direttamente lo sviluppo di applicazioni di AI, che dipendono dalla disponibilità e dalla gestione di informazioni cliniche e sanitarie.

In agenda figuravano inoltre una sessione sugli investimenti nell’health tech nelle regioni APAC, MENA ed EMEA e un confronto sulle collaborazioni transfrontaliere. Quest’ultimo avrebbe esaminato partnership, modelli organizzativi e condizioni regolatorie necessarie per trasferire innovazioni sanitarie tra giurisdizioni diverse e portarle ai pazienti.

Sette temi per l’edizione inaugurale

L’edizione inaugurale di Global Connect 2026 ha individuato sette ambiti di discussione: intelligenza artificiale applicata alla salute, trasformazione digitale della sanità, dati sanitari e interoperabilità, fiducia e sicurezza delle informazioni, investimenti e innovazione, ecosistemi di startup, collaborazione internazionale e infrastrutture sanitarie del futuro.

Secondo quanto comunicato dall’organizzazione, l’obiettivo non era limitare il confronto a un singolo appuntamento, ma avviare una rete di relazioni tra operatori di aree geografiche che condividono investimenti in tecnologie sanitarie, sviluppo delle infrastrutture digitali e aggiornamento delle regole sul settore.

AiX3 aveva aperto le registrazioni a professionisti sanitari, startup, investitori, ricercatori, accademici, rappresentanti governativi e fornitori di tecnologie. Era stata inoltre avviata una raccolta di candidature per relatori provenienti dai campi dell’AI, della salute digitale, della ricerca clinica, dei dati sanitari, delle biotecnologie, degli investimenti e delle politiche pubbliche.

Il formato virtuale dell’evento era pensato per consentire il confronto tra soggetti attivi in mercati diversi, su questioni che comprendono l’adozione delle tecnologie, la regolazione dei dati e il finanziamento delle nuove imprese nel settore sanitario.