12 Luglio 2026

Home / MOBILITA URBANA - EV / Ferrari Luce debutta elettrica con 1.050 cavalli e prezzo da 550.000 euro

La notizia in sintesi

Ferrari presenta Luce , la sua prima vettura completamente elettrica.

presenta , la sua prima vettura completamente elettrica. Il modello nasce a Maranello e dichiara 1.050 cavalli.

e dichiara 1.050 cavalli. Il prezzo indicato è di 550.000 euro, tra consensi e critiche.

In Borsa, il titolo ha perso valore nel giorno della presentazione.

(Riassunto generato con AI)

Ferrari Luce apre l’era elettrica di Maranello

Ferrari ha presentato Luce, la prima auto del marchio dichiarata al 100 per cento elettrica, nata a Maranello e già al centro del dibattito tra osservatori, appassionati e mercato. Il modello, dotato di 1.050 cavalli e proposto al prezzo di 550.000 euro, segna un passaggio rilevante per il costruttore del Cavallino: porta l’elettrificazione nel segmento più identitario della gamma.

La presentazione ha alimentato giudizi contrastanti sul design, sul posizionamento e sulle caratteristiche della vettura. Per John Elkann, il nome Luce richiama una funzione precisa: “mostra la strada da seguire”. Il riferimento chiarisce la rilevanza strategica attribuita al progetto, oltre il singolo lancio commerciale.

Il contesto è quello di una transizione tecnologica che coinvolge anche i brand ad alte prestazioni. Nel giorno della presentazione, tuttavia, la reazione finanziaria è stata negativa: a Piazza Affari il titolo ha lasciato sul terreno un valore stimato in circa 4,6 miliardi di euro.

Fornitori e progettazione dietro la nuova Ferrari

Dietro Ferrari Luce non c’è soltanto il lavoro interno di Maranello, ma una filiera più ampia di fornitori, ingegneri e designer. Il progetto elettrico viene descritto come il risultato di competenze che superano il perimetro tradizionale del marchio, in un settore nel quale batterie, componenti e sviluppo del veicolo incidono direttamente sull’identità del prodotto.

Il dossier di Today indica l’esistenza di una catena di componenti e di brevetti legati anche al cosiddetto “rombo” artificiale. Questo aspetto evidenzia uno dei nodi della prima Ferrari elettrica: costruire un’esperienza riconoscibile senza il tradizionale motore termico, elemento storicamente associato alla percezione del marchio.

La provenienza delle competenze e della componentistica contribuisce quindi a spiegare la complessità del programma. La vettura è presentata come un modello del futuro, ma il suo sviluppo mostra anche quanto la mobilità elettrica dipenda da collaborazioni industriali e soluzioni tecniche esterne al solo assemblaggio finale.

Il mercato misura la sfida del nuovo modello

La reazione delle azioni Ferrari rende il debutto di Luce un test immediato anche sul piano finanziario. Il calo registrato nel giorno della presentazione non definisce da solo il percorso del modello, ma segnala che investitori e mercato osservano con attenzione la capacità del marchio di trasferire il proprio valore nell’elettrico.

La conseguenza più rilevante riguarda la credibilità della strategia: Luce dovrà conciliare prestazioni, tecnologia e riconoscibilità del brand. Le discussioni su prezzo e design mostrano che l’auto viene valutata non soltanto come novità tecnica, ma come passaggio simbolico per Maranello.

FAQ

Che cos’è Ferrari Luce?

Sì, è la prima vettura Ferrari definita al 100 per cento elettrica, presentata come un nuovo modello per il futuro del marchio.

Dove è nata la Ferrari Luce?

Sì, la nuova Ferrari Luce è legata a Maranello, sede storica del costruttore e riferimento centrale del progetto.

Quanti cavalli ha la Ferrari Luce?

Sì, il modello viene indicato con una potenza di 1.050 cavalli, dato riportato nella presentazione della nuova vettura elettrica.

Quanto costa la Ferrari Luce?

Sì, il prezzo indicato per Ferrari Luce è di 550.000 euro, uno degli elementi più discussi dopo il debutto.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Today.