28 Ottobre 2026

/ Home/GAMES/Minecraft Java supporta path tracing e DLSS con RTX Remix

La notizia in sintesi RTX Remix 1.6 permette di eseguire Minecraft Java Edition 1.21.1 con path tracing e DLSS.

La beta comprende un mondo di Blockworks e materiali ad alta risoluzione realizzati da NVIDIA Lightspeed Studios.

Phantom Blade Zero arriva il 29 ottobre con DLSS 4.5, ray tracing e path tracing.

Gli aggiornamenti per sviluppatori riguardano RTX Spark, personaggi AI, Unreal Engine e animazione dei personaggi.

Minecraft Java Edition 1.21.1 può ora essere eseguito attraverso NVIDIA RTX Remix, con path tracing e accelerazione DLSS. La possibilità arriva con la versione 1.6 della piattaforma di modding e consente a giocatori e creatori di intervenire sull’aspetto dei mondi di gioco. La beta mette a disposizione un ambiente di esempio e un pacchetto di materiali da utilizzare anche come base per nuovi progetti.

L’aggiornamento accompagna altre novità per i videogiochi e gli strumenti di sviluppo di NVIDIA: dall’uscita di Phantom Blade Zero, prevista per il 29 ottobre, all’estensione del supporto software per i dispositivi RTX Spark.

Minecraft, cosa comprende la beta di RTX Remix

Il mondo incluso nella beta è stato costruito da Blockworks. NVIDIA Lightspeed Studios ha invece preparato un resource pack con materiali ad alta risoluzione basati sulla fisica. I due contenuti permettono di provare il risultato del path tracing e offrono ai creator esempi da cui partire per sviluppare ambienti propri.

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La procedura per configurare il gioco con RTX Remix è descritta nella guida dedicata a Minecraft, che comprende confronti visivi in 4K. Il video mostra l’applicazione delle tecnologie grafiche ai mondi del gioco.

Il passaggio a Minecraft amplia gli ambiti d’impiego di una piattaforma nata per modificare la grafica dei giochi classici. La presentazione dell’aggiornamento 1.6 riguarda sia la sperimentazione dei contenuti già disponibili sia gli strumenti destinati a chi realizza modifiche e ambienti.

Phantom Blade Zero in uscita il 29 ottobre

Sviluppato da S-GAME, Phantom Blade Zero sarà disponibile il 29 ottobre su Steam e sull’Epic Games Store. Il protagonista è Soul, uno spadaccino accusato dell’assassinio del proprio maestro. Ferito al cuore e con sessantasei giorni di vita, attraversa il Wulin per scoprire la cospirazione nella quale è rimasto coinvolto.

Il gioco integra ray tracing, path tracing e DLSS 4.5. Su PC e portatili GeForce RTX e sui dispositivi RTX Spark sono previste anche Ray Reconstruction e Dynamic Multi Frame Generation. NVIDIA ha lavorato con S-GAME Studio e S-GAME Publishing agli effetti di path tracing esclusivi per PC, che si aggiungono agli effetti ray tracing già presenti.

Il sistema di illuminazione e le tecnologie di ricostruzione dell’immagine sono descritti nell’approfondimento tecnico su Phantom Blade Zero. Tra gli altri titoli aggiornati figura The Boss Gangster: Criminal Empire, già disponibile con DLSS Super Resolution.

RTX Spark e gli aggiornamenti per gli sviluppatori

Le novità software di ottobre includono il supporto dell’intera suite DLSS nei giochi compatibili con RTX Spark: Super Resolution, Ray Reconstruction, Dynamic Multi Frame Generation e 3D-Guided Neural Rendering. Secondo quanto annunciato da NVIDIA, anche DLSS 5 con 3D-Guided Neural Rendering è supportato dal lancio, a partire da NBA 2K27. I dettagli sull’impiego di DLSS su RTX Spark riguardano i titoli che integrano queste funzioni.

La beta più recente di NVIDIA App aggiunge per Frame Generation una modalità Performance, identificata come Preset C. L’azienda la descrive come più veloce, ma con lievi compromessi nella qualità dell’immagine. È stato aggiornato anche il plugin DLSS 4.5 per Unreal Engine.

Sul fronte dei personaggi controllati dall’intelligenza artificiale, NVIDIA ACE introduce Nemotron 3.5 Bolt E4B. Il modello linguistico di piccole dimensioni deriva da un ulteriore addestramento di Gemma 4 E4B ed è ottimizzato per funzionare direttamente su GeForce RTX e RTX Spark. Gli interventi riguardano l’uso degli strumenti durante i dialoghi, il rispetto delle istruzioni e la comprensione dello stato del gioco.

È inoltre disponibile NvRTX 5.8, il ramo NVIDIA di Unreal Engine 5.8. Dopo la preview, il lavoro si è concentrato su organizzazione del codice, stabilità e compatibilità. Gli strumenti Nsight supportano RTX Spark dal lancio per applicazioni native Arm64, emulazioni x64 e applicazioni Arm64EC; il loro impiego rientra negli aggiornamenti per lo sviluppo su RTX Spark.

Per l’animazione è infine disponibile un’anteprima del prossimo aggiornamento di MotionBricks, progetto di ricerca open source che genera movimenti in tempo reale a partire da pose obiettivo. Ai modelli per il robot G1 si affiancano quelli SOMA per il movimento umano. Checkpoint scaricabili, esportazioni ONNX e un’implementazione interattiva basata su Newton permettono agli sviluppatori di sperimentare le integrazioni prima dell’aggiornamento.