20 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Come valutare i risultati di una strategia GEO nel medio periodo

Chi negli ultimi mesi ha iniziato a lavorare sulla GEO (Generative Engine Optimization) si è probabilmente scontrato con una domanda che con la SEO tradizionale non si poneva quasi mai: come faccio a sapere se sta funzionando?

La GEO è l’insieme di attività che permettono a un brand di essere citato e riconosciuto come fonte autorevole dai motori di risposta basati su intelligenza artificiale (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google AI Mode) e a differenza della SEO classica non offre una SERP statica da controllare ogni mattina, né un posizionamento numerico facile da monitorare con uno strumento.

Questo rende la misurazione più complessa, ma non impossibile. Per valutare una strategia GEO nel medio periodo occorre guardare più indicatori distribuiti su piattaforme diverse e accettare che alcuni risultati non passino da un semplice clic. Proprio per questa complessità, molte aziende scelgono di richiedere una consulenza GEO professionale per impostare un sistema di misurazione strutturato fin dall’inizio, invece di limitarsi a controlli sporadici e poco comparabili nel tempo.

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Perché un solo KPI non basta

Il primo errore che spesso viene commesso nel tentativo di misurare i risultati della propria strategia GEO è cercare un indicatore unico, una sorta di equivalente del posizionamento su Google, che ad oggi purtroppo non esiste. Un brand può essere citato spesso su ChatGPT e quasi mai su Perplexity, può comparire in risposte di qualità ma senza che il sito venga indicato come fonte diretta, oppure può ricevere traffico referral minimo pur avendo una presenza molto solida nelle risposte generative.

Ognuno di questi scenari racconta una storia diversa e serve, di conseguenza, un impianto di misurazione che li tenga distinti. Per questo motivo, chi desidera valutare seriamente una strategia GEO dovrebbe lavorare su tre macro-aree distinte: visibilità, autorevolezza e impatto sul business.

Visibilità: quanto e come il brand viene menzionato

La prima area riguarda la presenza pura e semplice del brand nelle risposte generate. Qui è importante distinguere due concetti che vengono spesso sovrapposti per errore: la menzione e la citazione. Un brand può essere nominato all’interno di una risposta (es: “esistono diverse aziende che si occupano di questo, tra cui…“) senza che il proprio sito venga indicato come fonte consultata. La citazione, invece, implica un riferimento diretto e verificabile alla pagina o al dominio.

Tra gli indicatori da monitorare in quest’area ci sono la frequenza di menzione su un paniere di query rilevanti, la presenza effettiva del sito tra le fonti citate e lo share of voice generativo, cioè quanto spazio occupa il brand rispetto ai competitor diretti sulle stesse domande. Quest’ultimo dato è particolarmente utile perché relativizza il risultato: essere citati il 20% delle volte può essere un ottimo risultato o un dato deludente, a seconda di quanto lo sono i concorrenti sullo stesso terreno.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la copertura dei prompt strategici: non basta osservare una manciata di domande generiche, serve costruire un insieme stabile di query e formulazioni realistiche, quelle che un potenziale cliente userebbe davvero, e ripeterle nel tempo. Solo un monitoraggio periodico su questo paniere fisso permette di confrontare in modo affidabile l’andamento del brand, quello dei competitor e l’evoluzione delle fonti che le piattaforme generative scelgono di utilizzare.

Autorevolezza: a cosa viene associato il brand

La seconda area guarda al “come”. Non tutte le citazioni hanno lo stesso valore: essere menzionati come fonte secondaria in un elenco generico pesa meno rispetto a essere indicati come riferimento diretto su un tema specifico. Qui entrano in gioco la qualità e la pertinenza delle citazioni ottenute, e la capacità del brand di essere associato dai modelli AI a prodotti, servizi o aree di competenza precise.

Questo tipo di associazione si costruisce nel tempo e non si limita ai contenuti pubblicati sul proprio sito: gli LLM formano la propria “opinione” su un brand attraverso un insieme di fonti terze (articoli di settore, recensioni, contenuti editoriali esterni) che spesso pesano quanto, se non più, del sito di proprietà. Osservare quali fonti vengono effettivamente citate quando si parla del proprio brand è utile tanto quanto misurare la frequenza delle citazioni stesse, perché indica dove intervenire per rafforzare la propria autorevolezza percepita.

Impatto sul business: il punto più delicato

La terza area è quella su cui si concentra la maggior parte delle aspettative, ma anche quella più difficile da isolare con precisione. Qui rientrano il traffico referral proveniente da piattaforme AI, le ricerche branded generate successivamente e le conversioni assistite dai nuovi touchpoint generativi.

È proprio qui che serve la maggiore cautela interpretativa. Valutare una strategia GEO esclusivamente attraverso il traffico diretto verso il sito è un approccio poco efficace, perché sottostima sistematicamente il risultato reale.

Una parte consistente della visibilità generata dall’AI contribuisce alla notorietà e alla considerazione del brand senza produrre un clic immediato: un utente che vede il proprio brand citato in una risposta di ChatGPT potrebbe non cliccare nulla in quel momento, ma effettuare settimane dopo una ricerca branded su Google, oppure arrivare al sito attraverso un canale completamente diverso.

Questo effetto, ben noto anche nella SEO tradizionale con il fenomeno delle ricerche branded generate da attività di brand awareness, nella GEO è ancora più marcato per la natura conversazionale delle interazioni con i modelli.

Perché il medio periodo è la chiave di lettura corretta

Tutti questi indicatori, presi singolarmente in un momento specifico, dicono relativamente poco. Le risposte generate dai motori AI variano da un giorno all’altro anche a parità di query, in base a modello utilizzato, aggiornamenti dei dataset e persino piccole differenze nella formulazione della domanda. Un singolo controllo, per quanto approfondito, rischia di fotografare un’oscillazione casuale e non una tendenza reale.

Per questo la valutazione di una strategia GEO ha senso solo se impostata su un orizzonte di medio periodo, con rilevazioni ricorrenti sullo stesso paniere di query, sulle stesse piattaforme, con la stessa metodologia. Solo confrontando più rilevazioni nel tempo si può distinguere un vero miglioramento da una variazione temporanea del modello, e capire se gli interventi fatti stanno effettivamente producendo un effetto oppure no.

È anche il motivo per cui i risultati GEO vanno sempre letti tenendo conto della piattaforma e della tipologia di query osservata: un brand può crescere rapidamente su ChatGPT per query informative e restare fermo su Perplexity per query più commerciali, e generalizzare un unico trend su tutte le piattaforme porta a conclusioni fuorvianti.

Ecco un esempio concreto che riguarda proprio l’area dell’autorevolezza: aziende che, dopo alcuni mesi di lavoro mirato su contenuti e fonti terze, hanno visto crescere in modo graduale la frequenza con cui venivano associate a temi specifici del proprio settore, pur partendo da una visibilità iniziale quasi nulla. Il dato interessante, in questi casi, non è mai la singola rilevazione, ma la curva di crescita osservata su più mesi consecutivi, spesso accompagnata da un aumento parallelo delle ricerche branded, segno che la visibilità generativa ha iniziato a tradursi in notorietà reale.

Conclusione

Misurare una strategia GEO nel medio periodo significa rinunciare all’idea di un indicatore unico e costruire un sistema che osservi visibilità, autorevolezza e impatto sul business come tre dimensioni distinte ma collegate. Serve pazienza, un metodo di rilevazione costante e la consapevolezza che una parte del valore generato non passerà mai da un clic misurabile in Google Analytics. Chi valuta questi progetti solo con le metriche della SEO tradizionale rischia di sottostimare sistematicamente i risultati, o peggio, di abbandonare una strategia che in realtà sta iniziando a funzionare.