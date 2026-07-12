12 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Mesh LLM distribuisce il calcolo AI tra più macchine con un’unica API

La notizia in sintesi

Mesh LLM aggrega GPU e memoria di più computer in una rete distribuita.

aggrega GPU e memoria di più computer in una rete distribuita. L’accesso avviene tramite un’API compatibile con OpenAI su localhost.

su localhost. La modalità Skippy suddivide modelli troppo grandi tra diversi nodi.

suddivide modelli troppo grandi tra diversi nodi. La rete usa connessioni peer-to-peer autenticate senza server centrali.

(Riassunto generato con AI)

Mesh LLM punta sul calcolo AI distribuito

Mesh LLM propone un modello di calcolo per l’intelligenza artificiale distribuito tra più macchine, come alternativa all’elaborazione concentrata nei data center. Secondo quanto riportato da The Cryptonomist, il progetto aggrega GPU e memoria disponibili su computer diversi in una rete mesh, rendendo utilizzabili risorse hardware che altrimenti resterebbero separate. L’obiettivo è eseguire modelli AI localmente, su nodi pari o attraverso più dispositivi, senza esporre agli utenti la complessità tecnica della distribuzione.

Il sistema offre un’unica API compatibile con OpenAI, disponibile su localhost:9337/v1. La compatibilità punta a consentire l’integrazione con strumenti e flussi di lavoro già progettati per API standardizzate. Nell’articolo pubblicato il 12 luglio 2026, la ragione indicata è l’ottimizzazione delle risorse di calcolo e memoria presenti su più macchine.

Come funziona la rete tra nodi

Il funzionamento di Mesh LLM prevede più modalità operative. Una richiesta può essere elaborata dalla GPU locale, inviata a un nodo peer che ha già caricato il modello oppure ripartita tra più macchine. Quest’ultima possibilità serve soprattutto quando il modello non può essere contenuto nella memoria di un singolo dispositivo.

La modalità pipeline chiamata Skippy divide infatti il modello in fasi: ciascun nodo gestisce un segmento dell’elaborazione. In base alla descrizione fornita, questa architettura consente di affrontare carichi più grandi sfruttando risorse distribuite, invece di richiedere necessariamente un unico sistema con capacità elevate. Il punto centrale non è quindi solo il collegamento tra computer, ma l’assegnazione coordinata delle parti di un modello AI.

La rete utilizza endpoint iroh per instaurare connessioni QUIC autenticate tra i nodi. Le identità sono verificate attraverso chiavi pubbliche e il sistema include funzioni di traversal NAT, con fallback relay quando necessario. La fonte sottolinea che non viene impiegato un server centrale: le connessioni sono dirette tra i partecipanti della rete.

Questo elemento definisce il posizionamento tecnico del progetto, che combina distribuzione del calcolo e comunicazioni peer-to-peer sicure. Restano centrali, nella pratica, la disponibilità delle macchine coinvolte e la capacità di coordinare nodi con risorse differenti, aspetti impliciti nel modello descritto.

Catalogo modelli e impatto operativo

Mesh LLM mette a disposizione oltre 40 modelli, da versioni con mezzo miliardo di parametri fino a modelli mixture-of-experts da 235 miliardi di parametri. La varietà permette di scegliere modelli coerenti con le capacità dell’hardware disponibile. Per i modelli più grandi, la suddivisione tra nodi rappresenta la conseguenza operativa più rilevante della piattaforma.

Il progetto mostra come l’AI distribuita possa valorizzare GPU e memoria già presenti in più macchine. L’effettiva efficienza dipende però dalla configurazione della rete e dalle risorse dei nodi che partecipano all’elaborazione.

FAQ

Che cos’è Mesh LLM?

Sì, è una rete di calcolo AI distribuito che unisce GPU e memoria di più macchine per eseguire modelli attraverso un’unica interfaccia.

Quale API utilizza Mesh LLM?

Sì, espone un’API compatibile con OpenAI sull’indirizzo localhost:9337/v1, nascondendo agli utenti il luogo in cui viene svolto il calcolo.

Come opera la modalità Skippy?

Sì, Skippy ripartisce un modello troppo grande per una sola macchina in fasi, assegnando ogni segmento a nodi diversi della rete.

Mesh LLM usa un server centrale?

No, utilizza endpoint iroh e connessioni QUIC autenticate tra nodi, con traversal NAT e fallback relay senza dipendere da un server centrale.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.