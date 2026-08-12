Google Search Console, il report sulle prestazioni nelle funzioni AI è disponibile per tutti

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google Search Console amplia i report sulle funzionalità di AI generativa.

amplia i report sulle funzionalità di AI generativa. I dati mostrano impression, pagine, Paesi, dispositivi e andamento temporale.

Restano assenti informazioni su clic e query di ricerca.

John Mueller chiarisce: la funzione non è disponibile per tutti i domini.

( Riassunto generato con AI)

Report AI generativa: accesso esteso in Search Console

Google Search Console ha esteso a molti più profili il report sulle prestazioni nelle funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Google Search e Discover. Nelle ultime ore, diverse verifiche hanno indicato una presenza molto più ampia della nuova sezione, accessibile come scheda espandibile all’interno del report Prestazioni.

Il report serve a misurare quanto spesso le pagine di un sito compaiono nelle esperienze generative di Google, offrendo segnali di visibilità organica utili a publisher, aziende e professionisti SEO. L’ampliamento è rilevante perché consente di distinguere, almeno in parte, l’esposizione ottenuta nelle superfici AI da quella generata dai risultati di ricerca tradizionali.

L’accesso, tuttavia, non equivale a un rilascio universale. John Mueller di Google ha precisato su Reddit che il report non è ancora disponibile per ogni dominio e che, come avviene per i report Discover e Google News, viene mostrato soltanto quando esistono dati sufficienti da visualizzare.

Quali dati offre il nuovo report di Google

Il report dedicato all’AI generativa raccoglie le impression, cioè il numero di volte in cui gli URL di un sito sono apparsi nelle funzionalità generative di Search e Discover. Permette inoltre di individuare le pagine che ricevono più o meno visibilità, con filtri relativi a Paesi, dispositivi e intervalli temporali.

Per i risultati di ricerca è disponibile anche la segmentazione per dispositivo. L’andamento può essere osservato con granularità oraria, giornaliera, settimanale e mensile, un elemento utile per intercettare variazioni nella presenza delle pagine all’interno delle risposte generate dall’intelligenza artificiale.

Il limite principale resta invariato: Google non include ancora dati sui clic né sulle query. Di conseguenza, il report consente di comprendere dove e quanto un sito venga visualizzato nelle esperienze generative, ma non permette di associare quella presenza alle ricerche effettuate dagli utenti o al traffico effettivamente ricevuto.

Vijay Chauhan aveva segnalato l’espansione del report su X. Le verifiche su circa 25 profili di Search Console avevano mostrato la presenza della funzione in tutti gli account controllati, ma il successivo chiarimento di Mueller impone cautela: la copertura appare ampia, non completa.

Visibilità AI senza misurazione del traffico

La disponibilità dei dati sulle impression rappresenta un primo strumento per valutare la presenza editoriale e organica nelle risposte AI di Google. Senza clic e query, però, non è possibile stimare con precisione il contributo di queste funzionalità alle visite né ricostruire l’intento di ricerca che ha generato l’esposizione.

Per i siti privi della scheda, Google indica una condizione precisa: il dominio potrebbe non aver ricevuto abbastanza impression nelle funzionalità di AI generativa. L’evoluzione del report dipenderà quindi sia dalla progressiva distribuzione sia dalla quantità di dati maturata da ciascun sito.

FAQ

Il report AI generativa è disponibile per tutti?

Sì, l’accesso è stato esteso a molti profili, ma John Mueller conferma che non riguarda ancora ogni dominio.

Dove si trova il report in Search Console?

Sì, il report compare come scheda espandibile all’interno del report principale Prestazioni di Google Search Console.

Quali metriche mostra il report?

Sì, mostra impression, URL visualizzati, Paesi, dispositivi nei risultati Search e dati temporali orari, giornalieri, settimanali e mensili.

Il report indica clic e query degli utenti?

No, Google non fornisce ancora dati sui clic né sulle query associate alle apparizioni nelle funzionalità generative.

Come è stata verificata questa informazione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Search Engine Roundtable.