Bonus ristrutturazioni, dal 2027 possibile taglio al 36% sulla prima casa

31 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Bonus ristrutturazioni : dal 2027 possibile riduzione al 36% per la prima casa.

: dal 2027 possibile riduzione al 36% per la prima casa. Il tetto di spesa indicato per l’abitazione principale è di 48mila euro.

Per gli altri immobili l’agevolazione prevista scenderebbe al 30%.

Il bonus mobili al 50% rischia di non essere confermato.

Bonus casa, le regole prospettate dal 2027

Bonus ristrutturazioni e bonus mobili potrebbero cambiare dal 2027 in assenza di interventi nella prossima Manovra: l’agevolazione per la prima casa passerebbe dal 50% al 36%, mentre lo sconto per arredi ed elettrodomestici rischierebbe di non essere prorogato. Lo segnala Antonella Donati, analizzando il quadro delle detrazioni fiscali dedicate agli interventi sugli immobili.

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La riduzione riguarderebbe le spese sostenute sull’abitazione principale, con un limite massimo di spesa di 48mila euro. Per gli altri immobili, invece, la percentuale indicata sarebbe del 30%. Il punto centrale è dunque la scadenza delle condizioni più favorevoli attualmente richiamate per la prima casa.

Il cambiamento non è descritto come definitivo: dipende dalle scelte che saranno inserite, oppure non inserite, nella Manovra. Senza una proroga o una modifica normativa, dal 2027 il sistema delle agevolazioni risulterebbe meno conveniente rispetto al 50% indicato per l’abitazione principale.

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La questione interessa proprietari e contribuenti che stanno valutando lavori di recupero edilizio, perché la misura della detrazione e il limite di spesa incidono direttamente sulla pianificazione dell’intervento. L’eventuale stop del bonus mobili rende inoltre più rilevante il calendario delle decisioni su arredi ed elettrodomestici collegati alle ristrutturazioni.

Aliquote, tetti di spesa e bonus mobili

Secondo l’analisi firmata da Antonella Donati, l’agevolazione per gli interventi sulla prima casa scenderebbe al 36% dal 2027, rispetto al 50% richiamato nel quadro attuale. Il tetto di spesa previsto per questa fascia sarebbe pari a 48mila euro. Il dato delimita il valore massimo delle spese sul quale applicare la percentuale indicata.

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, la percentuale prospettata è del 30%. La distinzione tra prima casa e altri immobili diventa quindi decisiva nella valutazione della convenienza fiscale. Il testo non indica ulteriori requisiti, procedure operative o tipologie dettagliate di lavori: tali elementi non possono essere desunti oltre quanto riportato.

Il possibile ridimensionamento non riguarda soltanto l’aliquota. Il bonus mobili, associato a uno sconto del 50% per arredi ed elettrodomestici, rischia infatti di uscire dal sistema delle agevolazioni. La fonte parla di un possibile “rush finale”, cioè di una maggiore attenzione da parte di chi intenda utilizzare l’agevolazione prima dell’eventuale mancata conferma.

Non viene però indicata una data precisa di cessazione del bonus mobili, né sono riportate soglie di spesa o categorie di acquisti ammesse. Per questo, la notizia va letta come un avvertimento sul quadro in evoluzione e non come una conferma di nuove regole già approvate. L’elemento certo nell’analisi è la prospettiva di una revisione dal 2027 senza interventi nella Manovra.

Sul piano pratico, la differenza fra 50%, 36% e 30% rende essenziale separare la natura dell’immobile dalle spese che si intende sostenere. La prima casa manterrebbe una percentuale superiore rispetto agli altri immobili, ma inferiore a quella del 50% richiamata nell’articolo. Per gli interventi non riferiti all’abitazione principale, il passaggio al 30% delineerebbe un beneficio ancora più contenuto.

La Manovra assume quindi un peso determinante per la continuità degli incentivi. Una conferma delle condizioni precedenti, una proroga parziale o l’assenza di misure dedicate produrrebbero effetti diversi, ma la fonte prende in esame espressamente lo scenario senza interventi. Qualunque valutazione definitiva dovrà dipendere dal testo delle norme che saranno effettivamente adottate.

La pianificazione delle spese diventa più selettiva

La conseguenza più immediata è una possibile accelerazione delle decisioni di spesa da parte di chi conta sulle condizioni indicate per ristrutturazioni, arredi ed elettrodomestici. Il rischio di perdere il bonus mobili al 50% affianca la riduzione prospettata per i lavori sulla prima casa.

Il dato più rilevante non è soltanto il calo dell’aliquota, ma la diversa intensità dell’agevolazione tra abitazione principale e altri immobili. Dal 2027, nello scenario descritto, la distanza sarebbe di sei punti percentuali: 36% contro 30%. Il limite di 48mila euro indicato per la prima casa aggiunge un vincolo quantitativo alla programmazione delle spese.

Per i contribuenti, l’attenzione dovrà concentrarsi sulle decisioni della Manovra e sulla disciplina finale applicabile. L’articolo non anticipa provvedimenti approvati, ma evidenzia una scadenza potenzialmente rilevante per il settore casa. La conferma o la correzione di questo scenario dipenderà dalle future scelte normative.

FAQ

Quanto sarebbe il bonus ristrutturazioni prima casa dal 2027?

La detrazione scenderebbe dal 50% al 36% per l’abitazione principale, se la Manovra non intervenisse sulle regole indicate.

Qual è il tetto di spesa previsto?

Il limite di spesa riportato per gli interventi sulla prima casa sarebbe di 48mila euro.

Quanto varrebbe la detrazione per altri immobili?

La percentuale prospettata per gli immobili diversi dall’abitazione principale sarebbe del 30% dal 2027.

Il bonus mobili sarà confermato?

Il bonus mobili al 50% per arredi ed elettrodomestici rischia di non essere confermato, secondo lo scenario descritto nella fonte.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono state rielaborate dalla Redazione con controllo umano, attraverso una verifica incrociata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti giornalistiche specializzate.