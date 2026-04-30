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Estrazioni Lotto e Superenalotto risultati in tempo reale numeri vincenti e verifica delle giocate

Estrazioni Lotto e Superenalotto risultati in tempo reale numeri vincenti e verifica delle giocate

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 30 aprile: tutti i numeri

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 30 aprile hanno chiuso il mese con un jackpot record. In Italia, sotto la gestione di Sisal e dei Monopoli di Stato, il montepremi del Superenalotto è salito a 156,8 milioni di euro, senza ancora un “6” vincente.
Le ruote principali del Lotto hanno confermato ritardi significativi per alcuni numeri chiave, mentre il 10eLotto ha offerto una combinazione ricca di occorrenze legate alle estrazioni tradizionali.
Le estrazioni, svolte come di consueto in serata, arrivano al termine di una settimana intensa, segnata anche dal recupero dell’estrazione di sabato 25 aprile. L’attenzione degli appassionati resta alta sia per la corsa al jackpot, sia per l’evoluzione dei numeri ritardatari sulle diverse ruote.

In sintesi:

  • Jackpot Superenalotto a 156,8 milioni di euro senza vincite di prima categoria.
  • Al Lotto continua il ritardo del 41 a Bari e del 40 a Napoli.
  • Il 10eLotto conferma molte presenze dei numeri estratti sulle ruote tradizionali.
  • Raccomandata la verifica ufficiale delle schedine e il gioco responsabile.

Dettaglio dei numeri estratti e analisi dei principali ritardi

Per il Lotto, i numeri estratti di giovedì 30 aprile sono i seguenti.
Bari: 2, 58, 76, 30, 50 – con il 41 che sale a 113 estrazioni di ritardo.
Cagliari: 28, 6, 35, 51, 39.

Firenze: 46, 27, 71, 88, 50.
Genova: 1, 8, 15, 17, 38.
Milano: 82, 50, 87, 51, 2.

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Napoli: 65, 38, 37, 53, 46 – con il numero 40 che tocca 98 concorsi di assenza.
Palermo: 56, 62, 58, 10, 67.
Roma: 57, 82, 49, 80, 2.

Torino: 39, 74, 29, 35, 47.
Venezia: 54, 76, 22, 73, 85.
Nazionale: 69, 62, 88, 43, 21.

Per il Superenalotto, la combinazione vincente è: 52-58-6-15-44-7, con Numero Jolly 40 e Superstar 16. Il jackpot sale a 156,8 milioni di euro, tra i più alti d’Europa, confermando l’attrattività del concorso ma anche la rarità statistica del “6”.

Nel 10eLotto, i numeri vincenti collegati alle estrazioni su ruota sono: 1, 2, 6, 8, 27, 28, 35, 38, 39, 46, 50, 54, 56, 57, 58, 62, 65, 74, 76, 82; Numero Oro: 2; Doppio Oro: 2, 58; Numeri Extra: 10, 15, 17, 22, 29, 30, 37, 49, 51, 53, 71, 73, 80, 87, 88.

Verifica premi, gioco responsabile e prospettive sul jackpot

Gli appassionati sono invitati a verificare le proprie giocate esclusivamente tramite i bollettini ufficiali pubblicati sui siti di Lottomatica, Sisal e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oppure tramite i servizi di controllo nelle ricevitorie autorizzate.

Le app ufficiali MyLotteries e Superenalotto consentono di scansionare il codice QR della schedina e conoscere in tempo reale l’eventuale vincita, riducendo errori di lettura o interpretazione.

Il costante incremento del jackpot del Superenalotto continuerà a catalizzare l’interesse nelle prossime estrazioni, ma resta centrale il richiamo al gioco responsabile, con importi di spesa pianificati e consapevoli e l’uso prioritario dei canali regolamentati.

FAQ

Quali sono i numeri vincenti del Superenalotto del 30 aprile?

I numeri vincenti sono 52-58-6-15-44-7, con Numero Jolly 40 e Superstar 16, come comunicato da Sisal.

Quali ruote del Lotto mostrano i principali numeri ritardatari?

Attualmente il 41 sulla ruota di Bari è assente da 113 estrazioni, mentre il 40 su Napoli manca da 98 concorsi consecutivi.

Come verificare una schedina di Lotto o 10eLotto online?

È possibile verificare ufficialmente le giocate sui siti di Lottomatica e dei Monopoli, oppure tramite l’app MyLotteries, scansionando il codice QR.

Quali sono i Numeri Oro e Doppio Oro del 10eLotto?

I dati ufficiali indicano come Numero Oro il 2, mentre il Doppio Oro è formato dai numeri 2 e 58.

Qual è la fonte delle informazioni sulle estrazioni citate nell’articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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