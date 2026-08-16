Anthropic, ricavi oltre 11,5 miliardi nel secondo trimestre 2026

16 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Anthropic avrebbe superato 11,5 miliardi di dollari di ricavi trimestrali.

avrebbe superato 11,5 miliardi di dollari di ricavi trimestrali. I dati sono preliminari e potrebbero essere rivisti.

La crescita rafforza la competizione con OpenAI nel mercato aziendale.

nel mercato aziendale. Una possibile IPO servirebbe a finanziare infrastrutture e capacità di calcolo.

Anthropic accelera verso una possibile IPO

Anthropic, società di intelligenza artificiale guidata da Dario Amodei, avrebbe chiuso il secondo trimestre del 2026 con ricavi preliminari superiori a 11,5 miliardi di dollari. I documenti, visionati da Bloomberg e presentati a potenziali investitori, indicano un aumento di oltre 14 volte rispetto ai 787 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. La società non ha commentato le indiscrezioni e le cifre potrebbero essere riviste.

Il dato emerge mentre Anthropic prepara il terreno per una possibile quotazione in Borsa, che secondo le ricostruzioni potrebbe avvenire già nei prossimi mesi. La crescita è legata alla domanda di strumenti di IA destinati alle imprese e ai professionisti, in particolare per coding e sicurezza. Per il gruppo, l’accesso ai mercati pubblici rappresenterebbe una leva finanziaria per sostenere costi di calcolo, hardware avanzato e data center specializzati.

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Ricavi in forte aumento e confronto con OpenAI

Il confronto trimestrale evidenzia un’accelerazione notevole: nel primo trimestre 2026, sempre secondo i documenti citati, Anthropic avrebbe registrato 4,73 miliardi di dollari di ricavi. La società avrebbe inoltre raggiunto un reddito operativo rettificato positivo nel secondo trimestre, un elemento rilevante in un settore caratterizzato da investimenti infrastrutturali molto elevati. In maggio, il gruppo aveva comunicato di avere superato 47 miliardi di dollari di ricavi annualizzati, dopo circa 10 miliardi nell’intero 2025.

La lettura dei numeri resta necessariamente prudente: non si tratta di risultati definitivi né di dati pubblicati ufficialmente dalla società. Tuttavia, la distanza tra i 787 milioni del secondo trimestre precedente e gli oltre 11,5 miliardi indicati nei documenti segnala la rapidità con cui i modelli Claude stanno trovando applicazioni commerciali. La concorrenza con OpenAI si misura quindi non soltanto sulla qualità dei modelli, ma sulla capacità di trasformare l’uso aziendale dell’IA in entrate ricorrenti.

Secondo CNBC, gli incontri preliminari con investitori sarebbero guidati dal direttore finanziario Krishna Rao e finora non avrebbero incluso discussioni su valutazione o dati finanziari specifici. La ricostruzione citata da David Faber descrive pertanto una fase ancora esplorativa. Criptovaluta.it®, nell’articolo firmato da Gianluca Grossi, riferisce inoltre di un filing S-1 inviato alla SEC, senza dati pubblici.

Capitale e infrastrutture al centro della sfida

Un’eventuale IPO darebbe a Anthropic accesso a capitali aggiuntivi in una fase in cui la disponibilità di potenza di calcolo è una componente strategica del vantaggio competitivo. Il denaro raccolto potrebbe finanziare hardware, infrastrutture e data center, riducendo la dipendenza da nuovi round privati. L’operazione, se confermata, trasformerebbe la crescita commerciale in un test di sostenibilità finanziaria davanti al mercato pubblico.

FAQ

Quali ricavi avrebbe registrato Anthropic?

Sì, i documenti citati indicano ricavi preliminari superiori a 11,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026.

I dati finanziari sono già definitivi?

No, Bloomberg segnala esplicitamente che i dati preliminari di Anthropic potrebbero ancora cambiare.

Quanto fatturava Anthropic un anno prima?

Sì, nel secondo trimestre dell’anno precedente Anthropic avrebbe registrato 787 milioni di dollari di ricavi.

Chi guida gli incontri con gli investitori?

Sì, secondo CNBC, gli incontri preliminari con potenziali investitori sono guidati dal CFO Krishna Rao.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CNBC e Criptovaluta.it®.