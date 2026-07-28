Apple investirà 13-14 miliardi nell’AI nel 2026, contro i 650-700 dei rivali

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Apple pianifica 13-14 miliardi di dollari per l’AI nel 2026.

pianifica 13-14 miliardi di dollari per l’AI nel 2026. I grandi concorrenti stimano investimenti complessivi fino a 700 miliardi.

La strategia di Apple privilegia accordi con Google e OpenAI .

privilegia accordi con e . Gemini dovrebbe contribuire al potenziamento di Siri.

Riassunto generato con AI

Apple punta sulle partnership per l’intelligenza artificiale

Apple si prepara a destinare tra 13 e 14 miliardi di dollari alle spese capitali legate all’intelligenza artificiale nel 2026, scegliendo una linea più prudente rispetto ai principali gruppi tecnologici statunitensi. Secondo quanto riportato il 27 luglio da The Cryptonomist, la società di Cupertino punta soprattutto su collaborazioni esterne, in particolare con Google e OpenAI, invece di costruire un’infrastruttura AI proprietaria su larga scala.

Il confronto riguarda gli Stati Uniti e il mercato globale delle tecnologie AI: Amazon, Microsoft, Meta e Alphabet prevedono infatti investimenti aggregati compresi tra 650 e 700 miliardi di dollari. La scelta di Apple appare orientata a contenere il rischio finanziario e tecnologico, mantenendo l’accesso a modelli avanzati senza sostenere direttamente l’intero costo dei data center.

La posta in gioco è il posizionamento dell’azienda nell’evoluzione dei prodotti digitali e dei servizi basati sull’intelligenza artificiale. L’approccio consente a Apple di concentrare risorse sull’integrazione delle tecnologie nei propri dispositivi, anziché sulla corsa infrastrutturale che sta ridefinendo gli investimenti dei concorrenti.

Il divario con i colossi e l’accordo Gemini

La distanza tra le cifre evidenzia due modelli industriali distinti. Da una parte, Amazon, Microsoft, Meta e Alphabet stanno programmando una delle più rilevanti scommesse di allocazione del capitale nella storia aziendale, imperniata su infrastrutture AI.

Dall’altra, Apple prevede una spesa compresa tra 13 e 14 miliardi di dollari, pur disponendo di oltre 130 miliardi di dollari di riserve di cassa. Nel 2025 l’azienda ha inoltre restituito 104,7 miliardi di dollari agli azionisti: un elemento che, secondo il quadro descritto dalla fonte, rafforza l’idea di una scelta deliberata e non dettata dall’assenza di risorse.

Nel gennaio 2026, Apple ha annunciato una collaborazione con Google per utilizzare la tecnologia Gemini, in un accordo valutato circa un miliardo di dollari all’anno. L’intesa è destinata a migliorare prodotti come Siri, riducendo l’esigenza di sviluppare e aggiornare internamente infrastrutture potenzialmente costose o rapidamente superate.

Il modello non parte da zero: già dal 2024 Apple collabora con OpenAI. La strategia descritta da The Cryptonomist privilegia quindi il noleggio di capacità AI e l’integrazione delle innovazioni disponibili, limitando l’esposizione a grandi investimenti fissi.

Effetti possibili su mercati digitali e crypto

La corsa agli investimenti AI può incidere anche sui mercati finanziari digitali. La fonte segnala una crescente correlazione, nelle fasi di stress macroeconomico, tra il comparto crypto e gli indici azionari tecnologici: una dinamica che rende rilevante il livello di spesa dei grandi gruppi.

Apple non detiene criptovalute nella propria tesoreria, ma Apple Pay facilita indirettamente transazioni crypto come canale digitale ampiamente utilizzato. L’elemento futuro da osservare resta quindi la capacità dell’azienda di rafforzare servizi e interfacce AI senza replicare gli investimenti infrastrutturali dei suoi rivali.

FAQ

Quanto investirà Apple nell’AI nel 2026?

Sì, Apple prevede spese capitali per l’intelligenza artificiale comprese tra 13 e 14 miliardi di dollari nel 2026.

Quanto spenderanno i concorrenti di Apple?

Sì, Amazon, Microsoft, Meta e Alphabet stimano investimenti complessivi tra 650 e 700 miliardi di dollari in infrastrutture AI.

Qual è l’accordo tra Apple e Google?

Sì, l’intesa annunciata nel gennaio 2026 prevede l’uso di Google Gemini da parte di Apple, per circa un miliardo di dollari all’anno.

Come verrà usata Gemini nei prodotti Apple?

Sì, la tecnologia Gemini è indicata come supporto per migliorare prodotti quali Siri, senza costruire un’infrastruttura AI proprietaria equivalente.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.