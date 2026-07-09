9 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Anthropic indaga sui guasti di Claude Opus 4.8 e altri modelli AI

La notizia in sintesi

Anthropic registra guasti ricorrenti su Claude Opus 4.8 da metà giugno 2026.

registra guasti ricorrenti su da metà giugno 2026. I problemi coinvolgono API, Claude Code, Console e claude.ai con tassi di errore elevati.

I disservizi colpiscono anche Opus 4.7 e altri modelli della linea Sonnet.

e altri modelli della linea Sonnet. Mancano analisi pubbliche sulle cause, mentre cresce il nodo affidabilità per clienti enterprise.

(Riassunto generato con AI)

Claude Opus 4.8 sotto pressione

Anthropic è alle prese con nuovi problemi di affidabilità sul suo modello di punta Claude Opus 4.8, colpito da tassi di errore elevati che stanno interessando richieste su più servizi della piattaforma. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dalla pagina di stato della società, è in corso un’indagine attiva sui malfunzionamenti.

I disservizi riguardano API, Claude Code, Console e claude.ai, e si inseriscono in una sequenza di episodi iniziata a metà giugno 2026. Il tema è rilevante perché Opus 4.8 rappresenta il modello più avanzato di Anthropic in una fase di forte competizione nel mercato dell’intelligenza artificiale, dove continuità operativa e affidabilità sono fattori decisivi soprattutto per gli utenti enterprise.

Il punto centrale non è solo il singolo blackout, ma la ripetizione dei problemi su prodotti chiave della stessa famiglia.

Guasti ripetuti e nodo infrastrutturale

I primi segnali documentati su Claude Opus 4.8 risalgono al 17 giugno, con un incidente serale durato circa 42 minuti, dalle 9:59 pm PT alle 10:41 pm PT. Quell’episodio ha preceduto un importante test di disponibilità del 24 giugno, ma i problemi sono proseguiti anche dopo.

Secondo le informazioni riportate, i precedenti outage di Opus 4.8 hanno avuto in genere una durata compresa tra una e un’ora e mezza. Le criticità, inoltre, non si limitano all’ultima versione: eventi simili con errori elevati hanno colpito anche Opus 4.7 il 22 e il 25 maggio. A fine giugno 2026, più modelli delle linee Opus e Sonnet risultavano interessati da anomalie analoghe.

Il quadro pesa ancor di più perché Claude Opus 4.8, lanciato il 28 maggio 2026, era stato presentato come un aggiornamento sostanziale rispetto al predecessore. Anthropic aveva indicato miglioramenti nel coding, nell’esecuzione dei task e una maggiore “self-honesty” operativa. Sul benchmark SWE-bench Pro, Opus 4.8 ha ottenuto il 69,2% contro il 64,3% di Opus 4.7, mantenendo invariato il prezzo: 5 dollari per milione di token in input e 25 dollari per milione di token in output.

Proprio per questo, la ripetizione dei guasti apre un interrogativo concreto: prestazioni più alte hanno valore solo se accompagnate da stabilità costante in produzione.

Perché il silenzio pesa sul mercato

L’aspetto più sensibile, oltre ai disservizi, è l’assenza di spiegazioni pubbliche dettagliate. Anthropic ha confermato le indagini attraverso la propria status page, ma non ha diffuso analisi sulle cause o una root-cause analysis completa.

La ricorrenza dei problemi tra versioni diverse, da Opus 4.7 a Opus 4.8, suggerisce che il tema possa andare oltre l’errore isolato e toccare l’infrastruttura sottostante. Che si tratti di capacità di calcolo, bilanciamento del carico o altri fattori, non è possibile affermarlo con certezza sulla base delle sole informazioni disponibili. Per i clienti business, però, il tema della trasparenza tecnica conta quasi quanto il ripristino del servizio.

FAQ

Che cosa sta succedendo a Claude Opus 4.8?

Sì, Claude Opus 4.8 sta registrando tassi di errore elevati su più servizi, con un’indagine attiva confermata da Anthropic.

Quali servizi sono coinvolti nei disservizi?

Sì, i problemi segnalati riguardano API, Claude Code, Console e claude.ai, secondo le informazioni riportate nel testo originale.

Da quando si ripetono i problemi?

Sì, il pattern risale a metà giugno 2026, con un incidente documentato il 17 giugno e criticità proseguite successivamente.

Opus 4.8 è migliore di Opus 4.7?

Sì, sul benchmark SWE-bench Pro ha segnato 69,2% contro 64,3% di Opus 4.7, con prezzi invariati.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.