30 Agosto 2026

/ Home/APPLE/Apple prepara il debutto degli iPhone pieghevoli e punta alla leadership

La notizia in sintesi Apple potrebbe entrare nei pieghevoli con un possibile iPhone Ultra.

potrebbe entrare nei pieghevoli con un possibile iPhone Ultra. La presentazione dei nuovi iPhone 18 è prevista il 9 settembre.

Samsung guida il segmento, davanti a Huawei , secondo Counterpoint Research.

guida il segmento, davanti a , secondo Counterpoint Research. Le spedizioni dei pieghevoli potrebbero raggiungere 36 milioni di unità entro il 2028.

Apple accende l’attesa sugli smartphone pieghevoli

Apple si prepara a presentare il 9 settembre i nuovi iPhone 18 e l’attenzione del mercato si concentra sul possibile debutto del suo primo smartphone pieghevole, indicato dalle indiscrezioni come iPhone Ultra. Il colosso californiano entrerebbe in un settore già presidiato da Samsung, Huawei e altri produttori, ma in una fase di crescita nonostante il calo globale delle spedizioni di smartphone.

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La notizia, analizzata da ANSA in un articolo firmato da Antonino Caffo e datato Milano, 29 agosto 2026, riguarda un prodotto sul quale Apple mantiene il massimo riserbo. L’ipotesi di un pieghevole di Cupertino sta però già influenzando le previsioni degli osservatori, che stimano una maggiore spinta per l’intera categoria.

Secondo International Data Corporation, Apple potrebbe vendere circa 10 milioni di iPhone pieghevoli nel primo anno dal lancio. La stima attribuisce alla società una quota vicina al 40% delle spedizioni complessive previste per la fine del 2027, segnalando quanto il marchio possa incidere anche arrivando dopo i concorrenti.

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Mercato in crescita tra modelli a libro e prezzi elevati

Il comparto degli smartphone pieghevoli procede in controtendenza rispetto al mercato generale, che ha perso l’11% delle spedizioni rispetto all’anno precedente. I consumatori sembrano privilegiare soprattutto i modelli a libro, come il Galaxy Z Fold di Samsung, recentemente rinnovato anche con linee più squadrate.

Più debole appare invece l’interesse per i dispositivi a conchiglia, rappresentati dal Galaxy Z Flip e dal Razr di Motorola. La distinzione riflette l’evoluzione dell’uso: i modelli a libro puntano a offrire uno schermo esteso che, una volta aperto, si avvicina alle funzioni di un tablet.

Per Counterpoint Research, Samsung detiene il 32% del segmento e precede Huawei, al 19%. Il vantaggio coreano è il risultato di un ingresso anticipato nel mercato, mentre Huawei ha ampliato rapidamente la propria offerta con dispositivi pieghevoli di dimensioni e configurazioni differenti.

Le previsioni di Omdia indicano che le spedizioni della categoria potrebbero raddoppiare nei prossimi anni fino a 36 milioni di unità nel 2028. Secondo la società di analisi, questa traiettoria corrisponderebbe a una crescita del 12% rispetto ai livelli attuali, sostenuta da display esterni più ampi e da spessori sempre più ridotti.

Omdia rileva che i produttori stanno lavorando su ergonomia e continuità d’uso fra schermo chiuso e aperto. L’obiettivo è rendere il dispositivo più pratico senza rinunciare a funzioni assimilabili a quelle dei tablet quando il display flessibile è completamente disteso.

Huawei ha portato questa ricerca oltre il formato tradizionale con Mate Xt, un modello che si apre in tre e raggiunge una superficie paragonata a quella di un iPad. In sei mesi il dispositivo ha venduto 400 mila unità nella sola Cina, secondo quanto riportato da ANSA.

La seconda generazione del Mate Xt è attesa a settembre e dovrebbe restare l’unico smartphone a tre schermi commercializzato. Samsung aveva proposto per un breve periodo il Galaxy Trifold in Corea del Sud e in parte degli Stati Uniti, ma in primavera ha temporaneamente fermato il progetto.

Counterpoint Research sintetizza il nodo per Apple: “La vera domanda non è se Apple riuscirà a vendere dispositivi pieghevoli, ma se potrà ridefinire ciò che un dispositivo pieghevole può fare”. Per gli analisti, un caso d’uso nuovo e un’esperienza utente ben strutturata potrebbero incidere più del solo volume di vendite.

Memorie e listini condizionano la diffusione

Il principale limite alla diffusione di massa resta il prezzo. Un Fold di Samsung si aggira attorno ai 2.000 euro, mentre il trifold di Huawei, al cambio, costa ancora di più; Apple potrebbe collocarsi fra questi due riferimenti.

Un ulteriore aumento dei listini viene considerato probabile per la crisi delle componenti hardware, comprese le memorie Ram. IDC avverte che questa pressione potrebbe protrarsi almeno fino al 2028 e rendere più difficile la posizione dei marchi orientati alla fascia bassa.

Gli analisti IDC affermano che “l’era dei telefonini economici è finita”. Apple, Samsung e Huawei avrebbero dimensioni e capacità di determinazione dei prezzi sufficienti per affrontare il contesto, mentre il settore dovrà misurarsi con dispositivi più costosi e con una concorrenza tecnologica più intensa.

FAQ

Quando Apple presenterà i nuovi iPhone 18?

La presentazione è prevista per il 9 settembre, con attenzione concentrata sul possibile primo pieghevole Apple, indicato dalle indiscrezioni come iPhone Ultra.

Chi guida il mercato degli smartphone pieghevoli?

Samsung guida il segmento con il 32%, seguita da Huawei al 19%, secondo le rilevazioni attribuite a Counterpoint Research.

Quanti pieghevoli potrebbero essere spediti nel 2028?

Omdia prevede 36 milioni di unità spedite entro il 2028, con un raddoppio della categoria nei prossimi anni e una crescita stimata del 12%.

Quante unità ha venduto Huawei Mate Xt?

Mate Xt ha venduto 400 mila unità in sei mesi nella sola Cina. Il modello si apre in tre e offre una superficie comparata a quella di un iPad.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale basata sull’analisi congiunta di fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.