12 Luglio 2026

Home / APPLE / Apple valuta un iPhone pieghevole più largo per sfidare Samsung Fold

La notizia in sintesi

Apple valuterebbe un iPhone pieghevole dal formato più largo.

valuterebbe un iPhone pieghevole dal formato più largo. Il dispositivo è indicato nei leak come iPhone Ultra.

Samsung preparerebbe un Fold largo e un modello Ultra tradizionale.

preparerebbe un Fold largo e un modello Ultra tradizionale. Il rapporto d’aspetto diventa centrale nel mercato dei foldable.

Riassunto generato con AI

Apple punta su un iPhone pieghevole più largo

Apple starebbe sviluppando un iPhone pieghevole, spesso indicato dalle indiscrezioni come iPhone Ultra, con proporzioni differenti rispetto ai tradizionali smartphone foldable a libro. Il progetto, non confermato ufficialmente, avrebbe un corpo più basso da chiuso e un display interno più largo da aperto, vicino per impostazione a un iPad mini orizzontale. L’obiettivo sarebbe offrire una superficie più efficace per video, documenti e applicazioni affiancate, trasformando il formato aperto in uno strumento più naturale per il multitasking.

La sfida coinvolgerebbe direttamente Samsung, che secondo i rumor lavorerebbe a un prossimo Fold in formato largo basato sullo stesso principio di wide-folding. Il confronto non riguarderebbe quindi soltanto dimensioni, cerniere o qualità del pannello, ma soprattutto l’utilità concreta dello schermo interno. In un segmento ancora costoso e sperimentale, il motivo della scelta progettuale sarebbe chiaro: un display grande deve anche avere proporzioni adatte alle attività quotidiane.

Il rapporto d’aspetto cambia la competizione

Le informazioni disponibili descrivono un possibile cambio di priorità nella progettazione dei foldable. Dopo l’attenzione rivolta alla cerniera e alla riduzione della piega del display, tema emerso anche con il foldable Oppo privo di piega visibile, la competizione si sposterebbe sul rapporto tra altezza e larghezza del pannello. Un formato più ampio può rendere meno sacrificato l’uso di due app contemporaneamente e più confortevole la riproduzione di contenuti video.

Questi vantaggi, tuttavia, richiederebbero scelte software e hardware coerenti. Interfaccia, tastiera virtuale, gestione delle finestre e compatibilità delle app non ottimizzate restano elementi decisivi per evitare che un dispositivo aperto si comporti come un tablet incompleto. La differenza tra un pannello più grande e un’esperienza realmente migliore dipenderebbe proprio dall’integrazione di questi aspetti.

Samsung non avrebbe una sola proposta in sviluppo. Accanto al modello largo, le indiscrezioni citano un possibile Galaxy Z Fold 8 Ultra, più vicino alla formula della serie: design squadrato, tre fotocamere posteriori e batteria da 5.000 mAh. Il Fold largo, invece, potrebbe adottare due fotocamere posteriori e una batteria da 4.800 mAh, rinunciando quindi ad alcuni elementi tipici dei modelli più costosi per sperimentare una forma diversa.

Prezzo e usabilità restano il banco di prova

Il possibile arrivo di soluzioni larghe renderebbe il mercato foldable più segmentato. Da una parte ci sarebbero prodotti orientati a un’esperienza interna più vicina a un piccolo tablet orizzontale; dall’altra modelli premium più tradizionali, pensati per chi preferisce continuità di design e dotazione. La coesistenza delle due strade indicherebbe che non esiste ancora un formato universalmente vincente.

Il principale limite resterebbe commerciale: dispositivi di questo tipo potrebbero superare i 2.000 dollari. Se il formato largo dimostrasse vantaggi reali su video, documenti e multitasking, Apple e Samsung potrebbero ridefinire il baricentro della categoria; in caso contrario, la fase attuale resterebbe una transizione costosa.

FAQ

Come sarebbe l’iPhone pieghevole di Apple?

Sì, secondo le indiscrezioni sarebbe più basso da chiuso e più largo da aperto, con una forma vicina a un iPad mini orizzontale.

Il nome iPhone Ultra è ufficiale?

No, iPhone Ultra non è un nome ufficiale di Apple: è una denominazione ricorrente nei leak relativi al presunto pieghevole.

Quale batteria avrebbe il Fold largo Samsung?

Sì, il modello Fold largo citato dalle indiscrezioni potrebbe avere una batteria da 4.800 mAh e due fotocamere posteriori.

Che caratteristiche avrebbe Galaxy Z Fold 8 Ultra?

Sì, il presunto Galaxy Z Fold 8 Ultra avrebbe design squadrato, tre fotocamere posteriori e batteria da 5.000 mAh, secondo i rumor.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.