Apple conferma problemi per Face ID sotto schermo: perché la Dynamic Island resterà ancora su iPhone Pro
Perché il Face ID sotto schermo potrebbe non arrivare su iPhone 18 Pro
I futuri iPhone 18 Pro, attesi a settembre 2026, potrebbero non introdurre il previsto Face ID sotto al display.
Secondo report industriali, Apple sta incontrando ostacoli tecnici che impediscono di integrare i sensori biometrici dietro lo schermo mantenendo gli attuali standard di sicurezza e luminosità.
La novità era attesa per ridurre o eliminare la Dynamic Island nella parte alta del display, avvicinando il design ai principali smartphone Android “full screen”.
Il rallentamento nello sviluppo costringerebbe il gruppo di Cupertino a rinviare di alcuni anni questa evoluzione, mantenendo sull’iPhone 18 Pro un frontale molto simile agli attuali modelli Pro.
La scelta influenzerà non solo l’estetica dei prossimi iPhone, ma anche la roadmap dei futuri dispositivi, incluso il primo pieghevole iPhone Fold, atteso in presentazione nello stesso evento autunnale.
In sintesi:
- Il Face ID sotto al display di iPhone 18 Pro sarebbe in ritardo per problemi tecnici.
- La Dynamic Island potrebbe restare sostanzialmente invariata nei prossimi modelli Pro.
- Apple privilegia sicurezza e qualità visiva rispetto alla sola riduzione delle cornici.
- Nello stesso evento è atteso il debutto del primo pieghevole iPhone Fold.
Ritardi sul Face ID sotto display e conseguenze sul design di iPhone 18 Pro
Da mesi fonti della catena produttiva indicano che Apple lavora a un nuovo sistema di Face ID con sensori nascosti sotto al display.
La soluzione consentirebbe di ridurre fino al 35% la Dynamic Island, lasciando a vista solo un foro per la fotocamera anteriore, in linea con la tendenza degli smartphone Android top di gamma.
Un report aggiornato segnala però che lo sviluppo procede “a rilento”: i prototipi non avrebbero ancora raggiunto gli standard richiesti in termini di affidabilità dello sblocco 3D, consumo energetico e resa del pannello, soprattutto in condizioni di forte luminosità.
Per questo, i nuovi iPhone 18 Pro in arrivo a settembre potrebbero non offrire cambiamenti rilevanti nel design frontale, mantenendo l’attuale architettura della Dynamic Island.
Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Apple, ma l’orientamento realistico della supply chain è verso un rinvio di almeno una generazione.
Impatto sulla strategia Apple e sul futuro di iPhone Fold
Il possibile rinvio del Face ID sotto schermo indica che Apple continua a privilegiare affidabilità e coerenza di ecosistema rispetto alla corsa al “tutto schermo”.
Questo approccio prudente potrebbe riflettersi anche sul primo pieghevole iPhone Fold, che secondo le indiscrezioni verrà presentato nello stesso evento di settembre ma arriverebbe sul mercato solo a fine 2026.
Un Face ID sotto display ancora acerbo rischierebbe di compromettere l’esperienza utente proprio sul modello più innovativo della gamma.
È quindi probabile che Apple punti prima a perfezionare la tecnologia su form factor tradizionali, per poi trasferirla su dispositivi pieghevoli quando sarà pienamente matura.
FAQ
Quando uscirà iPhone 18 Pro sul mercato globale?
È plausibile che iPhone 18 Pro venga presentato nel tradizionale evento di settembre 2026 e arrivi nei principali mercati entro poche settimane.
iPhone 18 Pro avrà un design frontale diverso dagli attuali Pro?
È probabile che il design frontale resti molto simile, con Dynamic Island ancora presente e solo eventuali ottimizzazioni minori.
Il Face ID sotto al display è completamente cancellato da Apple?
No, il progetto risulta solo rinviato: Apple continuerebbe a svilupparlo per future generazioni quando saranno superati i limiti tecnici.
Cosa cambia per gli utenti rispetto ai principali smartphone Android?
Gli utenti iPhone potrebbero avere cornici e notch leggermente meno ottimizzati, ma mantenerebbero un sistema Face ID più maturo e affidabile.
Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi su iPhone 18 Pro?
L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.
DIRETTORE EDITORIALE
Michele Ficara Manganelli ✿
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