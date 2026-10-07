7 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai sviluppa con Supernal la mobilità tra strada e volo elettrico

La notizia in sintesi Hyundai sviluppa con Supernal un sistema di mobilità che integra trasporto terrestre, velivoli elettrici e vertiporti.

Il concept S-A2 prevede un pilota, quattro passeggeri e tratte iniziali comprese tra 40 e 65 chilometri.

Il progetto comprende otto rotori orientabili, sistemi critici ridondanti e batterie modulari aggiornabili.

Un’unica app dovrebbe consentire di pianificare gli spostamenti, dal trasporto terrestre al volo e alla micromobilità.

Hyundai punta a collegare gli spostamenti su strada al trasporto aereo elettrico attraverso Supernal, la società del gruppo dedicata alla mobilità aerea avanzata. Il programma, di cui il gruppo illustra lo sviluppo il 7 ottobre 2026, comprende il concept S-A2, le infrastrutture per il decollo e l’atterraggio e i servizi digitali per organizzare il viaggio. L’obiettivo dichiarato è offrire un’alternativa per alcuni collegamenti nelle grandi aree urbane, riducendo congestione e tempi di percorrenza.

Non si tratta soltanto di progettare un velivolo: Hyundai intende coordinare auto private e condivise, trasporto a richiesta e, in prospettiva, mezzi aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale. Il servizio resta descritto come un progetto da sviluppare; non viene indicata una data di avvio delle operazioni.

Dalla divisione aeronautica al concept di abitacolo

Il percorso è cominciato nel 2019, quando Hyundai ha istituito la divisione Urban Air Mobility, affidandola a Jaiwon Shin. L’ingegnere aeronautico aveva trascorso trent’anni alla NASA, gli ultimi undici alla guida dell’Aeronautics Research Mission Directorate, responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore dell’aviazione.

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Al CES 2020 di Las Vegas è stato presentato S-A1, il primo concept di taxi aereo del gruppo. Sicurezza, contenimento del rumore, accessibilità e attenzione al passeggero erano i criteri indicati per lo sviluppo del progetto. La successiva costituzione di Supernal, con sede a Washington D.C., ha dato al programma una struttura societaria dedicata.

Supernal può utilizzare le competenze di oltre 50 affiliate del gruppo, attive in settori che comprendono automotive, componentistica, costruzioni e robotica. Tra le collaborazioni citate figurano Microsoft, Rolls-Royce, KT e Hyundai Engineering & Construction. Il lavoro riguarda sia il mezzo aereo sia le infrastrutture e i servizi necessari al suo impiego.

Nel 2022, al Farnborough International Airshow, la società ha mostrato un concept di abitacolo a cinque posti. La proposta impiegava fibra di carbonio sagomata per la struttura, termoplastiche riciclabili, pelle vegetale e legno sostenibile, trasferendo alla progettazione degli interni aeronautici alcune competenze sviluppate nell’automobile.

S-A2: configurazione e prestazioni dichiarate

Il passaggio successivo è stato la presentazione di S-A2 al CES 2024. Il concept è configurato per trasportare quattro passeggeri oltre al pilota e adotta otto rotori interamente orientabili, un sistema di propulsione elettrica distribuita e una coda a V.

Secondo le caratteristiche indicate da Hyundai, il velivolo può superare i 190 chilometri orari a una quota di circa 450 metri. Il progetto è ottimizzato per collegamenti iniziali di lunghezza compresa tra 40 e 65 chilometri: distanze pensate per gli spostamenti all’interno delle grandi aree metropolitane.

Il rumore è un altro parametro del programma. I valori dichiarati sono di 65 decibel nelle fasi di decollo e atterraggio verticale e di 45 decibel durante il volo orizzontale. Si tratta delle caratteristiche riportate per il concept, non dei risultati di un servizio già operativo.

Per la sicurezza, Hyundai indica come riferimento gli standard dell’aviazione commerciale. Il progetto prevede componenti ridondanti nei sistemi critici, tra cui propulsione, comandi di volo e avionica: l’architettura non si affida quindi a un singolo componente per queste funzioni.

Le batterie sono progettate come elementi modulari e aggiornabili, così da poter incorporare gli sviluppi futuri della propulsione elettrica. Al programma lavora un gruppo di circa 600 persone. Per la fase di avvio del servizio, Hyundai prevede inoltre di mettere a disposizione le proprie capacità di produzione industriale su larga scala.

Vertiporti e collegamenti con il trasporto terrestre

L’impiego di S-A2 richiede punti di accesso collegati alla rete dei trasporti urbani. Al CES 2024 Supernal ha presentato anche un concept di vertiporto, destinato a ospitare le operazioni dei velivoli e a fare da raccordo con le altre modalità di spostamento.

Un precedente risale al 2021, quando Hyundai ha sostenuto Urban Air Port Air-One insieme al governo britannico e alla città di Coventry. La struttura, progettata per velivoli elettrici e droni, prevede un ingombro inferiore del 60% rispetto a un eliporto tradizionale, con l’obiettivo di facilitarne l’inserimento negli spazi urbani.

Per il passeggero, il modello previsto passa da un’unica app: il viaggio potrebbe comprendere un tratto in auto o in treno fino al vertiporto, il collegamento aereo e l’ultimo tratto con mezzi di micromobilità elettrica. La pianificazione digitale dovrebbe riunire queste fasi in un solo itinerario.

Lo sviluppo coinvolge istituzioni, autorità locali, imprese e startup. Hyundai prevede adattamenti alle esigenze dei singoli mercati, citando Tokyo e Los Angeles come esempi di aree congestionate. Il prossimo passaggio del programma riguarda dunque l’integrazione tra velivoli, infrastrutture e servizi locali, oltre allo sviluppo tecnico di S-A2.