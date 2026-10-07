7 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/PMI italiane, l’IA agentica è importante per il 96% degli intervistati

La notizia in sintesi Il 96% dei decisori delle PMI intervistati considera l’IA agentica importante per le opportunità aziendali nel 2026.

Il 74% ritiene probabile l’adozione di strumenti di IA agentica nella propria azienda entro dodici mesi.

Dogane, confronto tra fornitori e processi amministrativi sono gli ambiti in cui gli intervistati si aspettano più benefici.

L’indagine Censuswide, commissionata da Alibaba.com, coinvolge 1.000 decisori italiani; il confronto con il 2024 riguarda campioni diversi.

Le piccole e medie imprese italiane guardano all’intelligenza artificiale agentica soprattutto per affrontare attività operative complesse: pratiche doganali, selezione dei fornitori, amministrazione e logistica. È quanto emerge dall’indagine commissionata da Alibaba.com a Censuswide, presentata il 7 ottobre 2026 e condotta su 1.000 decisori di PMI italiane. Il 96% degli intervistati attribuisce importanza a questa tecnologia per le opportunità aziendali nel 2026, mentre il 74% considera probabile che la propria impresa adotti questi strumenti nei successivi dodici mesi.

L’interesse riguarda anche la formazione: l’87% vuole conoscere meglio l’IA agentica. Le risposte descrivono aspettative e intenzioni degli intervistati, non risultati già ottenuti attraverso l’impiego della tecnologia. Il dato sull’adozione, in particolare, indica una prospettiva futura e non la quota di imprese che utilizzano attualmente questi strumenti.

Dogane e fornitori tra le applicazioni più richieste

La gestione degli adempimenti legati agli acquisti internazionali è l’ambito più citato tra quelli in cui gli intervistati prevedono benefici. Il 23% indica procedure doganali, regole sulle importazioni e documenti necessari per l’approvvigionamento oltre confine. Segue, con il 22%, la possibilità di confrontare fornitori, prezzi e alternative disponibili. Le attività amministrative e finanziarie raccolgono invece il 21% delle risposte.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Intorno al 19% si collocano altre applicazioni: controllare qualità e affidabilità dei fornitori, gestire i rapporti con loro, assistere i clienti e migliorare la loro esperienza. Nella stessa fascia rientrano lo sviluppo e l’innovazione di prodotto, l’individuazione di nuovi prodotti o fornitori e il coordinamento di ordini, spedizioni e logistica. L’indagine prevedeva risposte multiple: le percentuali si riferiscono quindi ad ambiti che gli intervistati potevano selezionare anche insieme.

Patrick Sostmann, General Manager Europe di Alibaba.com, collega queste aspettative alla proposta dell’azienda:

“Per le PMI, la complessità è spesso una delle sfide più grandi del fare business, in particolare quando si tratta di approvvigionamento, valutazione dei fornitori e operare a livello internazionale. Ciò che questa ricerca mostra è che le aziende italiane stanno già identificando aree molto pratiche in cui una piattaforma di IA agentica progettata specificamente per le PMI, come Accio, può supportarle. Il nostro obiettivo è rendere queste capacità accessibili a tutte le PMI e aiutarle a navigare più facilmente in processi aziendali complessi, dalla ricerca e l’approvvigionamento fino all’operatività quotidiana, consentendo loro di competere sui mercati globali.”

Il confronto con il 2024 va letto con cautela

Alcune delle esigenze emerse trovano corrispondenza nei problemi segnalati in una precedente indagine commissionata da Alibaba.com nel 2024. In quel caso, il 21% degli intervistati aveva indicato la difficoltà di individuare partner affidabili; il 20% aveva citato problemi di approvvigionamento e logistica e un altro 20% gli ostacoli normativi. L’aumento di documenti e pratiche nel commercio internazionale era stato segnalato dal 17%.

Le due rilevazioni, però, non hanno campioni omogenei. Quella del 2026 è stata svolta dal 18 al 24 agosto su decisori di almeno 25 anni appartenenti ad aziende con meno di 250 dipendenti. La ricerca del 2024, realizzata dal 24 al 31 maggio, aveva coinvolto 1.000 titolari di imprese manifatturiere o di prodotto, con almeno 10 dipendenti, un fatturato annuo non inferiore a 3,5 milioni di euro e vendite internazionali. Comprendeva anche aziende con oltre 250 dipendenti.

Il raffronto consente dunque di individuare temi ricorrenti, ma non di misurare direttamente come siano cambiate nel tempo le risposte della stessa popolazione di imprese.

La proposta di Alibaba.com e le intenzioni delle imprese

Accio è la piattaforma di IA agentica per le aziende sviluppata da Alibaba.com. Secondo la descrizione dell’azienda, utilizza agenti preconfigurati per ricerche di mercato, individuazione di opportunità commerciali, sviluppo di prodotti, valutazione dei fornitori e gestione delle attività quotidiane. Gli agenti possono eseguire compiti articolati in più passaggi, come confrontare diverse offerte e seguire l’andamento dei prezzi.

La ricerca colloca questi possibili utilizzi accanto alle esigenze espresse dagli intervistati, senza fornire misurazioni dei benefici effettivamente conseguiti. Il passaggio successivo indicato dalle risposte è l’eventuale adozione entro dodici mesi: un’intenzione diffusa nel campione, da distinguere dall’utilizzo concreto e dai suoi risultati.