 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
WhatsApp introduce controlli parentali senza accesso alle chat

WhatsApp introduce controlli parentali senza accesso alle chat

30 Settembre 2026

30 Settembre 2026/Home/SVIZZERA & CANTON TICINO/WhatsApp introduce controlli parentali senza accesso alle chat

La notizia in sintesi

  • WhatsApp annuncia controlli parentali facoltativi per gli account degli adolescenti.
  • I genitori potranno gestire privacy, gruppi, Canali, Stato e Meta AI.
  • Le modifiche alle impostazioni protette richiederanno un PIN del genitore.
  • Messaggi e chiamate personali resteranno protetti dalla crittografia end-to-end.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

simvalley MOBILE smartphone per anziani: Cellulare per anziani 4G con comfort, Display touch da 7,1 cm / 2,8", WhatsApp (telefono con whatsapp, smartphone, SD)

Telefono Android comodo con WhatsApp: ideale anche per videochiamate • Facile da usare tramite il display a colori touch da 7,1 cm / 2,8" di diagonale • Telecamera posteriore Full HD per foto e video + telecamera frontale VGA per videochiamate • Funzione SOS di emergenza per chiamare un contatto da te impostato • Chiamata di emergenza con trasmissione della posizione GPS • Molti extra come la funzione vivavoce, FM radio, Bluetooth 5 e Wi-Fi, porta USB-C · Telefono videotelefonico per anziani con Android • Dual-SIM: per l’uso parallelo di 2 SIM (ognuna Micro-SIM, non incluse) • WhatsApp preinstallato: per una comunicazione semplice con familiari e amici, anche tramite videochiamate • Funzione di emergenza integrata: chiamata automatica a un contatto da te selezionato, con funzione vivavoce e invio della posizione GPS • Installazione di ulteriori app possibile: accesso a Google Play · Ideale per anziani e bambini: grandi tasti e utilizzo semplice tramite touchscreen • Raggiungibile in tutto il mondo: compatibile 4G e per tutte le frequenze GSM comuni • Altri messenger scaricabili dal Playstore di Android • Tutte le funzioni importanti del telefono: chiamata, SMS, MMS, rubrica, elenco delle chiamate, numero inibito, browser internet e molto altro. • Bluetooth 5 per connessione wireless con auricolari e cuffie

Prezzo su Amazon79,99 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

WhatsApp ha annunciato nuovi strumenti di controllo parentale destinati agli adolescenti e alle loro famiglie. Le funzioni, presentate il 30 settembre 2026, saranno facoltative e potranno essere configurate insieme da genitori e ragazzi, con l’obiettivo dichiarato di offrire una supervisione sulle impostazioni dell’account senza consentire l’accesso alle conversazioni private.

Il sistema consentirà ai genitori di intervenire su alcune opzioni di privacy, tra cui la possibilità per altre persone di vedere l’immagine del profilo dell’adolescente o di aggiungerlo a gruppi. Qualora il ragazzo volesse rendere meno restrittive le impostazioni selezionate, dovrà ottenere l’autorizzazione del genitore attraverso un PIN impostato da quest’ultimo.

Notifiche su gruppi e impostazioni dei contenuti

Tra le novità previste ci sono notifiche che informano il genitore quando il figlio entra o esce da un gruppo, oppure quando un gruppo a cui partecipa aumenta in modo significativo il proprio numero di membri. Il controllo non prevede, secondo quanto comunicato dalla piattaforma, la visualizzazione dei messaggi scambiati all’interno dei gruppi o nelle chat individuali.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

I genitori potranno inoltre definire alcune condizioni d’uso per le funzioni Canali e Stato. Potranno scegliere quali aggiornamenti di Stato siano visibili all’adolescente, chi possa vedere i suoi aggiornamenti e con quali modalità possa utilizzare i Canali.

Una parte dei nuovi controlli riguarda anche Meta AI. Le famiglie potranno selezionare l’esperienza ritenuta più adatta tra l’impostazione predefinita per utenti dai 13 anni in su e l’opzione più restrittiva denominata “Contenuti limitati”. Il comunicato non specifica tempi di disponibilità, paesi coinvolti o ulteriori criteri per l’applicazione delle impostazioni.

Privacy delle conversazioni

WhatsApp sostiene che l’attivazione dei controlli non modificherà la riservatezza di messaggi e chiamate personali. Le comunicazioni degli adolescenti continueranno a essere coperte dalla crittografia end-to-end: nessun soggetto esterno alla chat, compresa la stessa piattaforma, potrà leggerne o ascoltarne il contenuto.

La scelta di attivare, modificare o disattivare gli strumenti resterà in capo ai genitori. Le impostazioni sono state progettate per funzionare attraverso un solo PIN e avvisi rivolti agli adulti, mentre i ragazzi potranno continuare a usare l’app all’interno delle limitazioni concordate in famiglia.

WhatsApp descrive l’iniziativa come un primo intervento e afferma che i controlli saranno sviluppati gradualmente sulla base delle indicazioni ricevute dalle famiglie. Le istruzioni per l’attivazione e le informazioni sulle altre funzioni rivolte ai genitori sono disponibili nel Centro assistenza di WhatsApp.

La comunicazione diffusa alla stampa

L’annuncio è stato trasmesso da MSL, agenzia che cura le relazioni pubbliche di Meta, attraverso Irene Deserra, Account Executive. Nella firma della comunicazione l’agenzia indica la propria sede di Milano in Viale Jenner 19 e rimanda alla pagina LinkedIn di MSL Italia.

Il materiale è stato inoltrato alla redazione di Assodigitale, che indica anche le versioni del proprio sito disponibili agli indirizzi www.assodigitale.it e www.assodigitale.it/. Per gli utenti e le famiglie, l’introduzione delle nuove opzioni aggiunge un livello di gestione dell’account che si concentra su privacy, gruppi e contenuti, lasciando separate le conversazioni personali.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

AudioLe migliori cuffie wireless di agosto 2026AudioLe migliori cuffie wireless per TV di agosto 2026Macchine da caffèLe migliori macchine da caffè a cialde E.S.E. di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Italian Energy Summit, a Milano il confronto su sicurezza e transizione
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 24 set
#2
INTERNET
Teufel debutta nei monitor da studio con STUDIO 5X a tre vie
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 29 set
#3
INTERNET
Microsoft rinnova Copilot con Home, Code e Autopilot per le imprese
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 28 set
#4
SPETTACOLI & CINEMA
La Maison des Femmes, il trailer del film sostenuto da Amnesty, Differenza Donna e Kering Foundation
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 28 set
#5
MOTORI
carVertical: ottobre tra i mesi più attivi per auto usate
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 25 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.